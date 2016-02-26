Чем ближе предстоящие в этом году выборы, тем больше в Грузии происходит преступлений. «Ни дня без убийства (ограбления, похищения)» — эта фраза стала своего рода девизом каждодневной жизни страны. Несколько дней назад некто в поселке Поничала на окраине Тбилиси убил женщину и сжег малолетнюю девочку. За день до этого в этом же поселке была похищена несовершеннолетняя девочка-старшеклассница. 23 февраля было совершено убийство в поселке Чакви на побережье Черного моря, а 24 февраля в перебранке был смертельно ранен и скончался житель Телави.

pixabay.com Страх

Цепь преступлений продолжилась, и на следующий день стало известно об убийстве в Каспи. Мужчину смертельно ранили в перебранке. А в ночь с 25 на 26 февраля в поселке Диди Дигоми в Тбилиси были порезаны покрышки 28 автомобилей.

Дальше — больше… 26 февраля днем неизвестные лица нанесли физическое оскорбление одному из лидеров «Свободных демократов» Алекси Петриашвили и выстрелами из огнестрельного оружия ранили его в обе ноги.

По информации МВД Грузии, нападение было совершено на территории кладбища в Сабурталинском районе Тбилиси, куда Петриашвили с тремя друзьями пришел почтить память похороненного там бывшего соратника по партии, грузинского дипломата Левана Микеладзе.

Полиции о случившемся сообщил житель одного из близлежащих корпусов. Алекси Петриашвили был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильное.

Тбилисский департамент полиции начал расследование этого факта по статье 117 УК Грузии, которая предусматривает ответственность за умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.

МВД Грузии призвало всех очевидцев к сотрудничеству с полицией, чтобы своевременно установить и задержать преступников. На инцидент с соратником не замедлил откликнуться лидер «Свободных демократов» Ираклий Аласания, который в интервью «TV Пирвели» констатировал: в стране царит произвол.

«Когда пришедшему на могилу друга человеку нанесли сразу 5 огнестрельных ранений, это говорит о том, что в стране практически все граждане не защищены», — заявил Аласания, но выразил надежду, что следствие быстро установит и задержит преступников.

«Мы должны задуматься о том, какую страну строим и где находятся те органы, которые должны обеспечивать безопасность наших граждан», — подчеркнул лидер «Свободных демократов».

Любящее критиковать недееспособность нынешнего правительства «Единое национальное движение» пока подозрительно молчит. Если раньше ЕНД почти каждый день «било тревогу» из-за «резкого роста преступности», сейчас оно затаилось и выжидает… А критикуют власть уже другие…

Между тем, все эти, казалось бы, разнородные преступления — от физических оскорблений до ограблений и убийств — наводят на мысль о наличии у преступников некоего единого организатора или единого центра. А сами преступления напоминают паутину, которую, с учетом приближения предстоящих выборов, плетут с определенными, вероятно, политическими целями.

В преддверии предстоящих выборов гражданам Грузии как бы внушают, что «так жить нельзя», и не просто внушают, но и запугивают.

Можно сказать, что дело сделано и определенная почва для предстоящих выборов подготовлена. В народе с каждым днем зреет недовольство нынешней властью, а многие вспоминают, как в любое время дня и ночи свободно ходили и ездили по улицам «при Мише».

Преступления создают у населения ощущение незащищенности, подрывают веру в правоохранительные органы, которые не умеют предотвращать убийства, грабежи и нападения и тем более выявлять истинных виновников происходящего.

О полиции можно говорить отдельно. Свою эффективность она пытается доказать полицейскими рейдами и проверками, во время которых, если верить информациям МВД, пресекается и предотвращается множество преступлений и нарушений закона. Но вслед за этими рейдами совершаются новые преступления. За решеткой оказываются новые «установленные полицией» преступники, но на смену им приходят следующие…

Об «эффективности» полиции рассказал знакомый, которого ограбили в его отсутствие в стране. Вернувшись из-за границы, он обнаружил, что из его дома вынесли все, что можно. Пострадавший обратился в полицию, которая приехала, допросила пару соседей. Соседи отказались давать показания. И хотя сам пострадавший указал на конкретных подозреваемых, полиция дальше расследовать дело не стала.

Сомнения относительно деятельности полиции усиливает допрос отца и мужа убитых в Поничала женщины и девочки. Как выяснили грузинские СМИ, в полиции мужчину заставляли признаться в убийстве жены и дочери. Ранее точно так же прокуратура безапелляционно обвинила в убийстве мужа и сына Магду Папидзе, судебный процесс по делу которой пока продолжается. Следствие выдвигает ей все новые и новые «доказательства», в том числе записи видеокамер уличного наблюдения, где видно, как она с ребенком что-то несет из магазина хозтоваров. Видеоролик тут жу подхватили потребители социальных СМИ и категорически заключили: Магда заранее купила орудие убийства.

Если судить по частоте совершаемых в Грузии в последний период преступлений, можно подумать, что преступниками в стране стала половина населения. Либо предположить, что полиция задерживает вовсе не тех, кто совершает эти преступления.

До выборов в Грузии остается еще несколько месяцев. Кто следующий…