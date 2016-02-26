То ли утечка, то ли просто «утка», утверждающая, что забег «Лыжня России» в Свердловской области собирались превратить в митинговую кампанию в поддержку губернатора в феврале 2016 года, попала в число федеральных новостей. Соревнования давно прошли, но скандальная новость заставляет подумать о вопросе далеко не местного масштаба. Захотят ли российские губернаторы перехватить у оппозиции инициативу не только в предвыборных баталиях, но и на улицах? И стоит ли это делать?

pixabay.com Лыжи. Лыжные палки

Как известно, в Свердловской области все закончилась довольно невинно. По сообщениям местных информагентств, руководители отдельных муниципальных образований призвали посвятить лыжный забег «поддержке курса президента и губернатора». Кое-где на схожих мероприятиях появились лозунги в поддержку региональных властей. На масштабную уличную кампанию это вряд ли похоже.

Куда более яркий пример — акции в поддержку теперь уже бывшего губернатора Сергея Ерощенко в Иркутской области в мае 2015 года. Соответствующий митинг в Черемхово тогда собрал около 4000, а в Братске — около 8000 человек.

Проходивший в январе 2016 года митинг в поддержку Рамзана Кадырова в Грозном, конечно, легко заткнет за пояс названные выше акции, но все-таки стоит особняком. Ведь Рамзан Ахматович таким образом хотел войти не в региональную, а в федеральную информационную повестку. Да и перехватывать уличную инициативу внутри своей республики ему было просто не у кого.

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Как видим, если оставить в стороне пример Кадырова, к уличным акциям в свою поддержку чаще обращаются губернаторы, чувствующие себя не очень уверенно. Чаще — в ответ на митинги с требованиями их отставки. Видимо, они вспоминают президентскую кампанию Владимира Путина в 2012 году. Тогда, как известно, ответом на акции оппозиции на Болотной площади и проспекте Сахарова стали проправительственные митинги на Поклонной горе и в «Лужниках».

Почти наверняка губернаторы и их консультанты понимали, что к централизованно собранным митингам в поддержку власти наши сограждане относятся изначально скептически. Но, вероятно, команды региональных властей в подобных случаях питали надежду: получилось у Путина — получится и у нас.

Доля истины в этом есть. Действительно, подобные шаги тоже могут играть на руку властям. Когда в популярности власти начинают всерьез сомневаться, такие митинги — шанс не допустить деморализации ее сторонников. Последние могут и не приходить на такие акции сами. Зато, хотя бы узнав о таковых, по крайней мере, увидят, что власти что-то противопоставляют действиям оппонентов. Но работает это только в том случае, если во властях прежние сторонники еще не разочаровались окончательно, а перед глазами у них четкий образ врага, для борьбы с которым можно забыть прежние обиды и претензии. А создавать образ врага — целое искусство. Недостаточно заявить избирателю, что за спиной противников губернатора стоят просто «варяги», олигархи или «жулики и воры». Например, отдельные агитматериалы против Александра Лебедя на выборах главы Красноярского края в 1998 году пытались убедить жителей, что суровый генерал, заняв губернаторский пост, может отдать приказ подавить протесты поздно опомнившихся красноярцев военной силой. Понятно, что подобных полномочий у главы региона нет. Однако даже такие апокалиптические картины тогда не впечатлили жителей края, отдавших предпочтение известному «чужаку», а не своему губернатору Валерию Зубову.

К тому же мобилизация граждан происходит вокруг фигур политических. А большинство нынешних глав регионов выступают в роли публичных политиков куда меньше, чем их предшественники в 90-е — начале 2000-х. Возможно, это даже неплохо. Не стоит напоминать, что яркий политик — далеко не всегда хороший управленец. Однако инструменты, которые может использовать публичный политик, не всегда подходят тому, кто до этого играл роль эффективного менеджера и только.