Первые сообщения о том, что в результате спецоперации халифата в провинции Басра в руках террористов оказалось количество технического радиоактивного иридия, достаточное для создания как минимум одной «грязной бомбы», появились в специализированных экологических источниках еще в ноябре прошлого года.

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Поскольку информация не сопровождалась деталями и подробностями, серьезные аналитические издания сочли ее элементом пропагандистской войны против «Исламского государства» со стороны властей Багдада. Сами иракские власти вовсе не стремились показать, что не контролируют даже формально «освобожденные» территории — Басра находится более чем в 500 километрах от территории, контролируемой ISIS, — и отчаянно пытались выйти на след пропажи.

Однако прошло четыре месяца, обнаружить иридий по горячим следам не удалось, а скрыть пропажу вещества, находящегося под контролем международных организаций, в первую очередь МАГАТЭ, даже в Ираке невозможно.

На этой неделе иракское министерство экологии официально «объявило в розыск» чемоданчик с капсулами, в которых содержится примерно 0,35 унции радиоактивного иридия-192 (Ir-192). Капсулы хранения сами по себе безопасны, утверждают чиновники, однако никакой дополнительной защитой от вскрытия не снабжены. Информация сопровождается подробным описанием чемоданчика и капсул.

Высокорадиоактивный материал хранился на складе компании «Везерфорд Интернешнл», специализирующейся на работах в нефтяной и газовой отраслях. Компания американская, базируется в городе Валлингфорт, штат Коннектикут.

Однако почти сразу же выяснилось, что американцы всего лишь использовали материал для проверки утечек в трубопроводах, а вот собственниками его являются турки — конкретнее, турецкая компания SGS, офис которой расположен в Стамбуле.

«…Мы не владеем, не работаем [с радиоактивными материалами]… не контролируем радиоактивные источники или бункер, где источники хранятся… все это ответственность турецкого подрядчика работ…» — немедленно отреагировали в «Везерфорд Интернешнл» в специальном пресс-релизе, появившемся 17 февраля, когда бомба взорвалась — пока что информационная, не «грязная».

Турки и вовсе отказались давать какие-то комментарии. Офис SGS в Багдаде сослался на головную штаб-квартиру в Стамубле, а там попросту отказались от комментариев, сославшись на коммерческую тайну отношений с «Везерфорд».

Однако иракских журналистов крайне заинтересовал тот факт, что во время кражи полицейские не обнаружили никаких признаков незаконного проникновения. «…Нет сломанных замков, преступники не разбили двери … нет признаков взлома…» — сообщил журналистам один из полицейских, входящих в группу расследования, на условиях анонимности. Все это делает именно турок, работающих в иракском офисе SGS, основными подозреваемыми если не в организации, то в участии в краже.

Госдепартамент США под давлением прессы вынужден был заявить, что знал о пропаже иридия, но «не видел никаких признаков, что «Исламское государство» или другие группы боевиков приобрели его…» Американцы были проинформированы со стороны МАГАТЭ как страна регистрации компании «Везерфорд», когда в ноябре прошлого года власти Ирака сообщили, в свою очередь, агентству по ядерной энергетике, как это предусмотрено международными протоколами, о факте.

«Они ищут [капсулы с иридием] до сих пор… пока не ясно, были ли [чемоданчик и капсулы] на самом деле украдены или просто где-то затерялись…» — представитель Государственного департамента явно пытался смягчить ситуацию.

Между тем в официальном рапорте еще от ноября 2015 года иракское министерство экологии все четко изложило: «Кража особо опасного радиоактивного источника Ir-192 … принадлежащего компании SGS … со склада компании «Везерфорд» в Рафидхи, провинция Басра…»

При этом высокопоставленный официальный представитель иракских спецслужб не скрывал при общении с прессой очевидного заказчика кражи: «Мы опасаемся, что радиоактивный элемент попал в руки ДАИШ (арабский акроним ISIS) … Они могут просто прикрепить его к обычному заряду взрывчатки и сделать грязную бомбу…»

Практически одновременно с пропажей радиоактивного иридия в Ираке стало известно о 10-часовой записи тайного видеонаблюдения за домом одного из высокопоставленных специалистов Центра ядерных исследований в бельгийском городе Моль, которую вели террористы в прошлом году. Запись обнаружили во время рейда, связанного с расследованием событий 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек и еще 368 получили ранения.

Тьерри Вертс, представитель офиса федерального прокурора Бельгии, рассказал местным изданиям, что камеры видеонаблюдения террористы разместили в кустах возле дома мужчины. По записи невозможно выяснить, сколько дней велась слежка. Но характер наблюдения четко указывает на подготовку похищения специалиста.

Центр в Моле ведет разработки использования радиоактивных инструментов для энергетики, промышленности и медицины и как раз работает, в частности, с иридием-192.

Бренд Смит, известный американский эксперт в военной области, замечает в этой связи, что есть как минимум два фактора, которые подталкивают ISIS к получению доступа к «грязной бомбе» — и оба лежат вне военной сферы.

С военной точки зрения, замечает Смит, «грязная бомба» крайне неэффективна и даже обременительна на сирийском театре. Но вот в качестве средства устрашения Европы это почти идеальное оружие.

Первый фактор связан с резкой критикой ISIS со стороны «коллег по террористическому цеху» за плохую организацию терактов в Париже.

Действительно, отмечают практически все эксперты по безопасности, только предельная безграмотность французских полицейских довела дело до того, что число погибших превысило сто человек. Террористы не сумели пройти даже охрану стадиона, а выбор целей и дальнейший маршрут передвижения по улицам французской столицы был хаотичным. Если бы не захват театрального центра в 11-м округе, где и погибло большинство жертв, то этот теракт мог бы претендовать на малопочетное звание самого плохо организованного и неэффективного. Тот факт, что здание взяли штурмом полтора десятка спецназовцев с легким оружием, показывает, что и выбор этой цели был случайным, никто отражение штурма не проектировал.

В мире исламского террора царит жесткая конкуренция за неофитов, особенно неофитов из европейских стран. И репутация неумех на европейской сцене крайне вредна для ISIS, исправить же ее тем, что стать первой из террористических сетей, обзаведшихся ядерным оружием — пусть даже ядерным оружием «лайт» — хороший пропагандистский ход.

Второй фактор халифат присмотрел у северокорейцев. Само обладание ядерным оружием, открытое и подчеркнутое, переводит террористов в разряд тех, с кем вести переговоры обязательно — просто в силу наличия у них бомбы. Лидеры халифата явно рассчитывают, что, доказуемо обладая ядерной бомбой, они смогут заставить запуганных ядерной угрозой политиков Запада торговаться с ними бесконечно долго.

И третий фактор сугубо экономический. Резкое падение цены на нефть ударило по всем нефтедобывающим государствам — но в первую очередь по тем, кто торгует нефтью нелегально, где в первых рядах ISIS.

Если нефть стоит на открытом рынке 140 долларов за бочонок, то соблазн купить ее нелегально у халифата велик. А вот если чуть больше мятой двадцатки (сама бочка, баррель, стоит сегодня дороже) — стоит ли рисковать? В результате доходная база «Исламского государства» резко сократилась. Халифат — террористическое, но все же квазигосударство, и проблемы с наполнением бюджета решать прямыми запросами к аллаху не умеет. Финансистам ISIS уже пришлось пойти на крайне непопулярный в среде сторонников шаг, объявив о временном отказе от введения собственной валюты и переведя расчеты бюджета халифата на доллары США. Это стратегическое отступление в строительстве исламского государства, по негативным последствиям сопоставимое с военными поражениями последних недель.

Руководители халифата отчаянно нуждаются в средствах, и дорогая нефть на мировых рынках, пусть даже по спекулятивным причинам — то, что могло бы им очень в этом помочь. Массовая паника, которой сопровождались бы показательные террористические акты с ядерным следом (в прямом и переносном смысле), стала бы отличным фоном для спекулянтов, соскучившимся по играм вокруг дорогой нефти.

Все эти три фактора вместе формируют серьезную угрозу практического применения халифатом «грязной бомбы» в Европе или США.