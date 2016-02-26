22 февраля сотрудники Управления СБУ в Одесской области задержали организатора общественного движения «За порто-франко» А. Цветкова (ИА REGNUM писало об этой инициативе в материале «Украина федеративная: Одесское народное «порто-франко»). Задержание было произведено по сигналу от «активистов» организации «Оберіг». Те заблокировали участников не понравившегося им мероприятия в конференц-зале в коттеджном городке «Совиньон», где должно было состояться очередное собрание «порто-франковцев», и призвали на помощь полицию и СБУ. Проведя задержание, сотрудники Службы безопасности доставили задержанных в Управление и допросили их, правда, в качестве не подозреваемых, а свидетелей. СБУ трактует собрание, организованное А. Цветковым, как «форум про выход города из состава таможенной территории Украины (организация зоны порто-франко)», считая, что подобные действия подпадают под ст. 110 УК: «Посягательство на территориальную целостность Украины». На то, что преследование ведется, по сути дела, не за содеянное, а за задуманное, причем в том варианте, в каком это задуманное представляют себе в СБУ, никто обращать внимание не хочет. По вполне понятным причинам: заказ получен, его надо выполнять. Нисколько не заботит следователей и то обстоятельство, что «выход из состава таможенной территории» и «посягательство на территориальную целостность» — это понятия, хоть и имеющие определенное касательство друг к другу, но все-таки разные. Призрак «сепаратизма» в Одессе и области настолько страшит киевскую власть, что она готова идти на любые ухищрения, чтобы не допустить распространения вредных для нее настроений и их практических проявлений.

Иван Шилов ИА REGNUM

В случае с «сепаратистским» мероприятием в «Совиньоне» взаимодействие населения и органов охраны правопорядка сработало практически идеально: «активисты» вызвали «силовиков», а те оперативно прибыли на место происшествия. Жителям села Великий Дальник Одесской области, расположенного всего в 18 километрах от областного центра, повезло куда меньше. Их обращения в милицию и полицию (о СБУ они и мечтать не смеют) остаются без ответа. На один из вызовов, поступивший по горячим следам очередного злодеяния, полиция ехала девять (!) часов. Хотя повод для привлечения внимания правоохранителей более чем существенный: вот уже больше года село охвачено ужасом, подвергаясь самому настоящему террору со стороны банды жестоких грабителей.

Принцип: «мой дом — моя крепость», — в Великом Дальнике не работает. Вооруженные автоматами и ружьями бандиты с завидной регулярностью врываются в дома, применяя к их обитателям зверские, изощренные формы насилия. Одну из жительниц села пытали раскаленным утюгом, другую — безжалостно избили, перед этим чуть не до смерти замучив ее мужа. Село живет в атмосфере страха и бессилия. Терпеть дальше у людей не хватает сил, защитить себя — не получается. Остается уповать на Провидение, находя утешение в том, что, пусть избили и ограбили, но, слава Богу, не убили. Надеясь на то, что еще раз бандиты не наведаются. И это отнюдь не пустые страхи. На одной из сельских улиц ограблен практически каждый второй дом. В некоторые же из них приходили по несколько раз.

Большинство связывает повышенный интерес грабителей к Великому Дальнику с тем, что он пользуется устойчивой репутацией зажиточного. Многие его жители работают на расположенном неподалеку рынке «7 километр». Кое-кто, правда, не отрицая этого фактора, склонен объяснять происходящее еще и тем, что в селе ситуация с настроениями и политическими симпатиями людей точно такая же, как в целом по области. Тут есть и «патриоты», и «сепаратисты», но численность первых заметно уступает численности вторых. Уголовная «коммерция», таким образом, удивительным образом вписывается в русло «большой» политики. Невнимание властей к бедам великодальчан объясняется нежеланием защищать «сепаратистов». Если это так, то вряд ли такой подход санкционирован губернатором Саакашвили. Более вероятно, что он спущен сверху по линии ведомств — МВД и СБУ. По логике официального Киева, соблюдать права людей, не разделяющих его позицию, необязательно.

Прокуратура, милиция, полиция на то, что людей подвергают пыткам и грабят, не реагируют. На одно из обращений граждан в милицию там ответили: «Вы их поймайте, а мы уж будем знать, что с ними делать». У людей есть основания думать, что милиционеры с бандитами в сговоре, «крышуют» их, не преследуя и снабжая информацией, куда стоит идти, куда не стоит. Не менее странно ведет себя местная власть, делающая вид, что ничего особенного в селе не происходит. Ни районный, ни сельский совет никаких действий не предпринимают, шума не поднимают. Обращались жители села и в добровольческие формирования, в «Самооборону», но и от нее помощи не получили. «Активистов» подобные темы не занимают.

Имеем дело с необъявленной «антитеррористической операцией» в отдельно взятой области, в отдельно взятом селе. В Донбассе «АТО» ведется силами Вооруженных сил Украины, спецподразделений МВД и СБУ, добровольческих батальонов с применением дальнобойной артиллерии и систем залпового огня, не говоря о всякой «мелочи» калибром менее 100 мм. В Великом Дальнике — силами уголовников с помощью утюгов, ломов, арматуры. Масштаб иной, сущность — та же. И это село — не исключение. По данным милиции, в области есть населенные пункты, где обстановка еще хуже. Волна бандитизма захлестнула регион. Разгул преступности в селе Великий Дальник отражает ситуацию в Одесской области, в ситуации в области отражается общее положение дел в стране. Статистические данные указывают на существенное увеличение количества преступлений, в том числе тяжких, с применением оружия. Украина увязла в криминале. Это — очень плохая новость, но и это еще не все. Поощрение уголовщины в обмен на ее действия по подавлению инакомыслия, пресечению активности антирежимного характера превратилось не просто в ситуативный союз власти и криминала, а в государственную политику.

Удивительное дело! Власть, то ли по глупости и недомыслию, то ли по злому умыслу, осуществляет действия, самым непосредственным образом направленные на поощрение бандитов всех мастей. По «закону Савченко», предусматривающему зачет времени, проведенного в изоляторе предварительного содержания, в общий срок лишения свободы с коэффициентом «2» (день в изоляторе — два дня тюрьмы), из заключения могут быть досрочно освобождены лица, совершившие особо тяжкие преступления. В Одесской области, воспользовавшись открываемыми нововведением возможностями, с конца 2015-го по февраль 2106-го уже вышли на свободу восемь членов опаснейшей банды В. Мариянчука, на счету которой заказные убийства (в том числе — главного редактора газеты «Вечерняя Одесса» Б. Деревянко), похищение людей, грабежи, разбой, вымогательство. Готовится к освобождению и сам ее главарь «Бухгалтер». По прогнозам МВД, до конца года по этому закону освободятся более тысячи убийц, грабителей, воров, коррупционеров. Досрочно! Более тысячи! Это — в дополнение к тем тысячам, которые сегодня разгуливают на воле, преступая закон, угрожая имуществу и жизни граждан, терроризируя целые села.

…Крови Одессы, пролитой 2 мая 2014 года, в Киеве не поверили. Слезам одесситов — веры тоже не имут. Не хотят, да и не велено. Рано или поздно эти слезы и кровь падут на головы тех, по чьей вине они пролились.