Еженедельный рейтинг, составляемый экспертами ИА REGNUM, о степени напряжённости в двусторонних отношениях России с зарубежными странами. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой 1 — идеальные двусторонние отношения, 100 — война. Снижение показателя напряжённости демонстрирует улучшение отношений или их атмосферы. Повышение показателя — их ухудшение. Оценивается по 100-балльной шкале, в которой

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и мир динамика отношений. Рейтинг ИА REGNUM

1 — идеальные двусторонние отношения;

100 — война.

Норвегия испытала тяжелейший за последние десятилетия после гитлеровской оккупации припадок либерализма и потребовала от потребителей своего газа в ЕС отказаться от газа из России. Принципы ООН, ЕС, ВТО, либерализма, демократии, свободной конкуренции принесены в жертву. Гитлер в аду празднует свою победу: Норвегия, в последние годы возомнившая себя спонсором и учителем слабых душ на Русском Севере в борьбе против России за Русскую Арктику в Мурманской и Архангельской областях и Ненецком АО, грубо демонстрирует свой примитивный шкурный эгоизм. Норвегия хочет разделить пополам газовый рынок ЕС с Алжиром, изгнав России из давно сложившегося рыночного баланса, где Норвегии, Алжиру и России принадлежит по трети рынка. Этот эгоизм и называется экономической агрессией самой чистой воды.

«Нейтральная» Молдавия все более становится территориальным и политическим продолжением члена НАТО Румынии. Румынские советники обостряют агрессивную блокаду Кишиневом Приднестровья и лоббируют открытие в Молдавии базы НАТО. Гражданин Румынии на посту министра обороны Молдавии объявляет Россию главной угрозой безопасности. Его партийный босс Гимпу говорит, что Молдавия неустанно воюет с Россией еще с 1992 года. Разница между «двумя румынскими государствами» в том, что «спасительная» статья 5 Устава НАТО на территорию Молдавии не распространяется. А значит — у румынских поджигателей войны есть поле для опасных маневров. Другим таким полем является Украина, которой Румыния решила подлить масла в огонь в виде прямой военной помощи против России.

В Польше конфликтные ситуации продолжают быть преимущественно связаны с западным направлением и внутренней политикой. К имеющейся напряженности с Германией добавились недоразумения с США после того, как три ведущих американских сенатора во главе с Джоном Маккейном опубликовали открытое письмо в адрес польского правительства, обвинив его в подрыве «демократии» в стране. На этом фоне Варшава продемонстрировала умение договариваться с Москвой по потенциально взрывоопасной теме рынка грузоперевозок между ЕС и СНГ. И хотя ряд варшавских публицистов поспешил заверить общество, что Польша в очередной раз «победила» Россию, на самом деле польские и российские переговорщики пошли на взаимовыгодные уступки, что внушает осторожный оптимизм: кажется, мы учимся работать друг с другом.

Союзная России Киргизия на всех парах идёт к предъявлению России обвинений в «геноциде», совершённом царскими властями по отношению к киргизскому и казахскому населению в ходе мобилизации 1916 года. От современной России ждут официальных извинений. О покаянии за акты геноцида, совершённые в том же 1916 году восставшими мобилизуемыми против местного русского населения, не идёт даже дискуссии.

Страны бывшего СССР

35

▼ — 5

5

10

35

▲ +5

40

55

▲ +5

70

80

80

▲ +5

35

▲ +5

30

30

85

▲ +5

70

▲ +5

Скандинавия

55

80

▲ +20

45

65

«Малая Европа»

60

30

40

35

▼ — 5

80

▲ +5