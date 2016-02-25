Тема дисциплины в рядах Вооруженных сил интересовала украинскую региональную прессу на неделе с 18 по 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM 00

В газетах и на телевидении чуть ли не еженедельно появляются сообщения о пьянстве, преступлениях и различных происшествиях, в которых замешаны представители армии, пишет «Новий день» (Херсон). Чем обусловлено такое поведение защитников страны и как его предотвратить, а также другие важные вопросы обсуждали во время очередного заседания совета обороны области, состоявшегося в Цюрупинске. Настоящим откровением для участников мероприятия стало выступление начальника Херсонского зонального отдела Военной службы правопорядка полковника Николая Пацана: «Из-за того, что воинские части во время прошедших шести волн мобилизации формировались в спешном порядке, среди военнослужащих оказались люди, злоупотребляющие спиртным и имеющие судимость. При этом нередко они становятся неформальными лидерами в своих подразделениях. В этом причина множества конфликтов и трагических случаев». Далее он привел ряд свежих примеров, которые и так у всех на слуху: леденящая кровь поножовщина на полигоне близ Цюрупинска, смертельное ДТП на Херсонщине (нетрезвый вояка не справился с управлением и врезался в дерево) и другие.

Не менее искренним был и командир оперативно-тактической группировки «Юг» Юрий Галушко: «Известны случаи, когда у одних солдат случались эпилептические приступы вследствие запрета на употребление алкоголя, а у других — асфиксия (удушение) рвотными массами». Военное руководство надеется, что запрет на продажу спиртного оборонцам, а также другим лицам в камуфляже и с оружием позволит снизить количество озвученных шоки­рующих историй. Также поступило предложение запретить защитникам страны посещать увеселительные заведения, где с легкостью можно приобрести горячительные напитки. И областное руководство разделяет мнение военных командиров: по местным советам ряда районов Херсонщины планируется разослать письма с соответствующими требованиями. «К предпринимателям, которые будут нарушать запрет и продавать спиртное, сначала будут применяться административные наказания, но если они будут осуществлять продажу и впредь, то вообще будут лишены лицензии на продажу алкоголя», — заверил глава облсовета Андрей Путилов.

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский предлагает с 25 февраля возобновить транзит российских фур через украинскую территорию, передает «Таймер» (Одесса). «Если в ближайшее время мы не примем решение о транзите через территорию Украины, учитывая, что наши коллеги с Польши уже договорились с россиянами о сотрудничестве по транзиту, транзитные коридоры просто переориентируются. Министерство транспорта Российской Федерации обратилось к нам официально с предложением снять все ограничения, которые были введены по отношению к украинским грузовикам. Мы готовы вернуть действие временных разрешений и с 00:00 25 февраля вернуть действие этих разрешений и, таким образом, вернуть на территорию Украины транзит, который в последние 10 дней практически был заблокирован», — заявил министр. Между тем, как отмечают «Новини Закарпаття» (Ужгород), закарпатские активисты могут снова начать блокировать транзит российских фур через территорию Украины. Об этом говорят активисты организации «Карпатская сечь». Активисты констатируют: «Власть использует нас, участников блокады, как козырь для торговли с врагом». На общем собрании координаторов региональных блокад был создан всеукраинский центральный штаб транспортной блокады, возглавил его глава «Карпатской сечи» Тарас Деяк.

Чтобы пройти обучение, будущие полицейские должны обеспечить себя жильем и продовольствием, сообщает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). За два дня до старта учений в Одесском училище профессиональной подготовки работников полиции будущим кировоградским копам сообщили, что мест в общежитии только сто, поэтому остальные — 160 претендентов — должны самостоятельно позаботиться о крыше над головой. В понедельник, 22 февраля, они должны были быть на учебе. Где жить, сутки не знали. В отчаянии будущие полицейские стали поднимать на уши всех своих знакомых и журналистов. Крыша над головой и еда нашлись только после огласки. Как сообщил редакции один из кандидатов, съемная квартира в Одессе стоит минимум полторы тысячи гривен плюс коммунальные услуги, питание также за свой счет, а стипендия — две тысячи гривен. Впрочем, в итоге кировоградских курсантов пообещали бесплатно поселить в общежитии и обеспечить обедом, но завтрак и ужин все же остается за их счет.

Похоже, разыгрывается некий сценарий, задача которого держать «в тонусе» на днях назначенного главного полисмена области Антона Шевцова, утверждает «Реал» (Винница). Активистка местного «Автомайдана» Таиса Гайда «нашла» в соцсетях фото, ставящие под сомнение его патриотизм. На «скандальных» снимках, которые выложил Шевцов, дети и дед уроженца Севастополя и нынешнего начальника ГУНП в Винницкой области 9 Мая позируют на фоне военной техники с флагами ВМС и так называемой советской символикой. Начальник полиции отчитался о происхождении фотографии. Он подтвердил, что на них его с дедом сыновья, которые держат флаг, под которым тот воевал. Также он уточнил, что снимки были сделаны почти за год до «аннексии» полуострова, а дед служил в партизанском отряде и на флоте и 9 Мая останется для него праздником. Тем не менее, Гайда к 12 часам 23 февраля собрала у парадного входа в Главное управление около 30 единомышленников из различных общественных организаций и почти 20 журналистов. Правда, лично задать вопросы главному полицейскому Винничины, несмотря на предварительную договоренность, им не удалось. Гайда уточнила, что найденную в интернете информацию уже передала в Службу безопасности Украины, а самого Шевцова назвала «почти сепаратистом».

В Запорожье назвали самое диверсионно уязвимое предприятие, передает «Индустриалка» (Запорожье). На территории области работают более тысячи потенциально опасных предприятий, из которых 32 — химически опасные. Большинство — 18 объектов повышенной химической опасности — находится в областном центре. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на пораженных территориях могут оказаться почти 800 тыс. населения города и прилегающих районов. Наиболее опасными являются ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат», ЗГП «Кремнийполимер», ООО «Айс-Запорожье» и предприятие ПАО «Карлсберг Украина» (производитель пива), где хранится хлор и аммиак. Руководителей и представителей этих предприятий заслушали на заседании штаба, срочно собранного после ЧП в Куйбышевском районе, где атаке с беспилотников были подвергнуты склады боеприпасов 72-й бригады, на которые сбросили фосфорные гранаты. Особую тревогу вызывает ситуация на ЗТМК и «Кремнийполимере». На титано-магниевом комбинате в перечень попали 135 мероприятий, на «Кремнийполимере» — 155. Но их руководство на данный момент не предоставило информацию, какие пункты предписания выполнены. По остальным проверенным спасателями предприятиям предписания выполнены на 70%. Территорию в 85 гектаров предприятия первого класса опасности «Кремнийполимера» охраняют всего 10 человек из частной охранной структуры, на вооружении которой нет автоматического оружия. Это самое диверсионно уязвимое предприятие области, «большой Чернобыль» в рамках Запорожья, ведь от хлора можно спрятаться только на крыше 9-этажного дома. Радиус поражения — до 40 километров, площадь загрязнения больше площади Запорожья.

Днепропетровские метростроевцы: правда в том, что метро вовсю затапливает! Как уже сообщал «Днепр Вечерний» (Днепропетровск), энергетики отключили от электричества 16-й ствол «Днепрометростроя». Власть утверждает, что ситуация под контролем. А так ли это на самом деле? Ситуацию прокомментировал замдиректора, заказчик работ ПАО «Днепрометрострой» Сергей Доценко: «После отключения энергоснабжения 16-го ствола нашей проходки происходит его затопление. Заливает водой шахту ствола и 70 метров подземной проходки в районе улицы Фурманова. Полное затопление ствола произойдет за 15 дней. К счастью, этот ствол не сообщается с другими участками проходки, вода туда не пойдет. Но ущерб можно будет подсчитать только после откачки воды. Гораздо тревожней, что энергетики уже выдали предписание об отключении от электричества 14-го ствола, который расположен на центральной площади. В нем только оборудования (электрического, горнопроходческого) на 2,5 миллионов гривен. Если ствол начнет затапливать, оборудование будет утрачено. Водой затопит проходческие тоннели в районе 14 ствола. В действующий метрополитен вода, правда, не пойдет». Метростроевцы не имеют средств, чтобы погасить долги энергетикам. И видят два выхода из этой ситуации. Либо энергетики все-таки включат электричество, несмотря на долги. Или же бюджет даст деньги на срочное погашение долга. Добавим, что самим метростроевцам, по словам Сергея Доценко, за уже проведенные работы задолжали средства еще с августа 2014 года.

На Путильщине лесорубы уничтожают уникальные буковинские водопады, информирует «Чернівці Таймс» (Черновцы). Смугарские водопады по праву стали любимым местом отдыха как буковинцев, так и туристов из других регионов. Семь водопадов разной мощности и высоты расположены в Путильском районе. В прошлом году экологи промаркировали туристический маршрут к водопадам, сделали лавочки, информационные стенды, ступени, но людей, которые уничтожают карпатские леса, все это не остановило. В одном из туристических сообществ киевлянин Олег Тоцкий выложил фотографии уничтоженного лесорубами одного из водопадов: «Вы, наверняка, помните красивые картинки с Буковинскими водопадами, которые мы вам показывали перед поездкой в Черновцы. Но когда мы приехали к водопадам, оказалось, что одного из них теперь просто нет! Небольшой 3,5-метровый водопад под названием «Ворота», который был самым нижним из 7-ми каскадов, теперь превратился в дорогу, по которой вывозят вырубленный лес. И если массовая вырубка леса в Карпатах уже давно никого не удивляет, хоть и вызывает множество вопросов, то уничтожение водопада выходит за всякие рамки». Как подчеркивает издание, говорить о каком-то развитии туризма в области, где уничтожают природные чудеса, не стоит. Лес массово вырубают сейчас во всех карпатских областях, но представить, что, например, в Ивано-Франковской области при этом уничтожили водопад, невозможно.

Луганск, благодаря множеству цветущих клумб, всегда славился своим живописным обликом, рассказывает «Жизнь Луганска» (Луганск). А розы всегда были, есть и остаются его изюминкой, визитной карточкой. Большая заслуга в том, что город продолжает цвести и благоухать, принадлежит городским властям и сотрудникам городского коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства». Их команда прилагала все усилия, чтобы город был красивым и ухоженным даже в период военных действий. Специалисты не оставляли на произвол судьбы высаженных цветов, активно наводили порядок на улицах Луганска, в парках и скверах. Также им удалось восстановить теплицы, которые были разрушены в ходе боевых действий. В настоящее время работники комбината готовятся к высадке на улицах города более 300 тысяч однолетних цветов. Стоить отметить, что осенью прошлого года по инициативе руководства города и при поддержке главы Луганской народной республики Игоря Плотницкого в городе было высажено 11 тысяч кустов роз. И в этом году планируется большое внимание уделить именно им.

Продолжается турне по Западной Украине главы администрации Одесской области Михаила Саакашвили. Правда, сообщает «Волинська правда» (Луцк), на Волыни одесский губернатор отказался проводить форум. Ранее Саакашвили присутствовал на Антикоррупционном форуме в Ивано-Франковске. Но не все так произошло, как он хотел. Ивано-франковский депутат Владимир Олейник после выступления «главного антикоррупционера Украины» предложил губернатору признать, что главным коррупционером является Петр Порошенко. Олейнику удалось поставить этот вопрос на голосование. Проголосовало большинство присутствующих и аплодисментами поддержали депутата. По мнению волынского издания, Михаил Николозович отказался проводить аналогичный форум в Луцке, опасаясь очередного эксцесса. А на Закарпатье олигарх Балога обиделся на Саакашвили за то, что тот проигнорировал «хозяина Мукачево» и встретился с его врагом — главой администрации области Москалем, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Встретил сегодня господина Саакашвили в Ужгороде, — рассказал ужгородский губернатор. — Очень хорошо пообщались в администрации. Вспомнили общих знакомых в Грузии, поговорили о мнимой децентрализации (ничего Киев на места отдавать не хочет), вспомнили историю (со времен Австро-Венгрии и до сих пор), поделились опытом борьбы с коррупцией (особенно на таможнях) и даже пошутили о декоммунизации (о переименовании улиц Владимира Ленина на Джона Леннона). Разговор получился гораздо длиннее, чем планировалось, однако оно того стоит». По информации приближенных к Балоге людей, он обиделся на Саакашвили, так как ожидал, что ему будет выделено почетное место. Неофициально поговаривают, что мукачевский олигарх ожидал, что его позовут в команду одесского губернатора, и он будет, как минимум, главным антикоррупционером Закарпатья. Но ожидания в очередной раз не оправдались.

Европейские рынки становятся ближе для предпринимателей Черниговщины, информирует «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Геополитическая ситуация и конфликт на Востоке стали сильным катализатором для переформатирования экспортных приоритетов большинства украинских предприятий. Председатель Черниговской облгосадминистрации Валерий Кулич основной проблемой видит рынки сбыта. Поскольку Черниговская область — пограничная с Белоруссией и Россией, закрытия рынков российского экономического пространства очень болезненно повлияли на черниговские предприятия. «Мы видим в 2015 году переориентацию на другие рынки. Если у нас раньше экспорт в Россию составил 28−30%, то на сегодняшний день эту нишу занял Европейский союз», — говорит Кулич. Сейчас проведены переговоры с белорусской стороной относительно снижения на 35% транзитного тарифа, что даст лучшие возможности для экспорта в страны Прибалтики и Скандинавии. Открыто почетное консульство Латвийской республики, которое будет способствовать экономическому сотрудничеству. Около миллиона гривен в этом году заложено в бюджете на сертификацию Черниговских предприятий согласно европейским стандартам. Навстречу украинским предприятиям идут европейские партнеры. Представительством ЕС на Украине планируется реализовать программы, которые будут направлены на развитие малого и среднего бизнеса. Принцип такой — запустить на Украине ситуацию, когда местные коммерческие банки при поддержке европейских финансовых институтов предлагали бы украинскому бизнесу различные кредитные продукты, а процентная ставка субсидировалась европейскими деньгами. Точная дата старта проектов пока неизвестна. Но уже известно, что ЕС выделит 40 миллионов евро.

«В недавнем заявлении украинского МИД читаем следующее: «Украина призывает международное сообщество объединить усилия и потребовать от Российской Федерации пресечения незаконных действия на суверенной территории Украины, отказаться от практики разжигания межэтнической розни, ксенофобских и расистских настроений», — пишет в «Збруч» (Галичина) краевед из Львова Илья Лемко. — Если серьезно, то этот маховик ненависти, который Россия добросовестно вынашивала, по крайней мере, последние пятнадцать лет, в феврале 2014 года окончательно запустил не Путин (мы этому лицу предоставляем гораздо больше веса, чем она того заслуживает), а тот «Коллективный Путин», который является вековым врагом украинцев. Каждый народ имеет того правителя, которого заслуживает. Поэтому Путин — это даже не живой человек, не личность, а ходячая идея, виртуальное воплощение российско-украинской ненависти и вражды, и то, что его в России поддерживает более 80% народа, говорит само за себя… Где-то в середине 2015 года я, пытаясь показать одной москвичке Львов как европейский, культурный и толерантный город. Сказал, что почти за четверть века независимости и даже тех последних двух лет войны с Россией, несмотря на сотни погибших солдат, во Львове ни одному россиянину не дали даже по морде. На что эта московская дама неожиданно отреагировала: «А зря!». И в этих ее словах была какая-то «великая русская сермяжная» правда… Бороться будем, а вот ненавидеть русских вряд ли. Не стоит их ненавидеть… Их просто надо не признавать людьми и уничтожать как крыс, волков и ядовитых пауков, уничтожать, когда они будут лезть на нашу землю, уничтожать только для того, чтобы самосохраниться… И если мы не будем иметь к ним ненависти, то может когда-нибудь и замиримся, непременно замиримся, и выпьем вместе самогона, закусив салом, очевидно тогда, когда Срединная Земля Джунгочжень дойдет до Урала, Ичкерийско-Дагестанский халифат к Волге, а Московскую демократическую республику будут населять тридцать миллионов вполне протрезвевших, вменяемых и адекватных московитов».