Спикер Верховной Рады Владимир Гройсман подписал законы, необходимые для введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины. Законы были приняты на прошлой неделе, они касались полномочий антикоррупционного агентства, процедуры ареста имущества и его конфискации, а также полномочий прокуратуры.

accbud.ua Шенгенская виза

Когда именно в ЕС может быть принято решение о безвизовом режиме для граждан Украины, пока неизвестно. В Киеве не ждут этой новости раньше второй половины этого года. Скорее всего, оно будет отложено еще больше. Представители ЕС говорят, что сначала надо победить коррупцию.

Отличие безвизовой ситуации от нынешней будет состоять в отсутствии необходимости платить за получение визы. Тем не менее консульские органы будут запрашивать информацию о билетах, проживании, денежных средствах и сроках возвращения из ЕС. Права постоянного пребывания в ЕС или, тем более, права на свободную работу там предоставлять не планируется.

Мантра о сакральном режиме

Безвизовый режим с ЕС — наравне с экономической ассоциацией — был и остается любимой мантрой нынешней украинской власти. Его обещают уже много лет, всякий раз говоря, что режим вступит в силу уже через год-два. Петр Порошенко обещал скорое введение безвизового режима еще во время работы в правительстве Януковича ‑ и продолжил обещать после прихода к власти в 2014-м.

Чиновники надеются, что жители воспримут безвизовый режим как некий аналог присоединения к Евросоюзу. На самом же деле после введения безвизового режима (которое к тому же едва ли будет быстрым) для украинцев мало что изменится. Средней месячной зарплаты по стране хватит примерно на два билета до Европы и обратно.

Во введении безвизового режима реально заинтересован только так называемый «средний» (а по факту на Украине — высший) класс, то есть примерно 5−10% населения страны. Они, впрочем, и так ездят в Европу.

У остальных украинцев денег за два постмайданных года не стало больше. Их, наоборот, стало намного меньше. Пока государство сокращает социальные выплаты, курс гривны к евро упал от соотношения 1:11 к соотношению 1:30, то есть почти втрое, и продолжает снижаться. Промышленность и ВВП тоже падают.

Примерно такие же «успехи» стране принесла и экономическая ассоциация. После вступления ее в силу товарооборот с ЕС не только не вырос, но даже снизился. ЕС и не подумал отменить ограничения для украинских товаров. По сути Украина открыла ворота, не получив ничего в ответ.

Реальное и виртуальное

Майданные власти вполне осознанно используют такой прием: они переключают внимание на громкие, но в практическом отношении мало что означающие вещи, вроде безвизового режима, неопознанных «реформ» и экономической ассоциации. Потом они долго бьются за достижение этих целей, преодолевают множество препятствий и в конце концов добиваются цели.

В этот момент оказывается, что эта победа ничего стране не дает. Но тут появляется новая цель, к которой надо стремиться. Сложно удержаться от аналогий с осликом, который идет к подвешенной перед ним морковке, но все никак не может ее настичь.

Дополнительный нюанс состоит в том, что для всех здравомыслящих украинцев эта риторика майданной власти — нам скоро дадут режим! нас возьмут в люди! нас впустят и мы будем с большими! — видится, конечно, весьма унизительной.

Пока комментаторы обсуждают победы и поражения на ниве безвизовых режимов, реформ и экономических ассоциаций, в соседнем измерении идет реальная жизнь. Там берутся в кредит и бесследно исчезают десятки миллионов долларов. Там тратятся миллионы долларов (в день) на войну, которая ведется с собственным населением. Там распродается госсобственность на самом низком уровне цен. Там закупается российский газ в Словакии, и бедная страна переплачивает сотни миллионов долларов за возможность сказать в телевизоре, что газ покупается не в Москве. Ну и так далее. Там много интересного.

Народ безмолвствует

Почему же майданные власти так уверены в своей безнаказанности? Лишь отчасти потому, что контролируют основные информационные потоки, а все потенциальные бунтовщики уже запуганы акциями «активистов», то есть бандитов, нанятых властью (либо встречающих попустительство со стороны власти).

Главная же причина состоит в том, что Украина по-прежнему очень мирная и аполитичная страна. У тех, кто знаком с украинской политикой по фейсбуку и информагентствам, может сложиться впечатление, что там вовлечены в политику все и непрерывно. На самом же деле 90% населения всячески сторонится этой темы. И выживает в предложенных условиях.

Политикой занимаются агрессивные меньшинства, и в условиях всеобщей пассивности их активность достаточна для того, чтобы все поменять. Чтобы собрать первый, а потом второй майдан, понадобилось несколько месяцев, довольно много денег, сотни автобусов из Тернополя и Львова и (в случае с вторым майданом) поддержка нацистов. На торжественные акции в миллионных городах приходит несколько сотен «активистов».

По той же причине в обозримом будущем не следует ожидать каких-либо изменений в экономической политике майданной власти. Они могут не оглядываться на народ — народ безмолвствует. Заметно изменить ситуацию может внутренняя грызня нынешней власти. Хотя и она приведет разве что к очередным экономическим коллапсам. Как вариант — к приходу к власти еще более радикальных персонажей (по закону об «увеличении температуры кипения»). Но это вряд ли принесет Украине что-то хорошее.

Единственно возможный позитивный вариант развития событий — появление у власти группы людей (олигархов), реально заинтересованных в межнациональном мире внутри страны и в нормализации отношений со всеми соседями. По состоянию на сегодня такой вариант выглядит абсолютно нереалистическим. Что, впрочем, не должно мешать работать в этом направлении.