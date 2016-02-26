



Виктор Гюго. Моя судьба. 1867

Я безразлично отношусь к ножевым уколам врага, но мне мучителен булавочный укол друга.

Виктор Гюго

Гюго был ярчайшим представителем романтического литературного направления. Отец Виктора был военнослужащим, поэтому мальчик с детства хорошо знал Францию — побывал на Корсике, Эльбе, Марселе, Мадриде. Это также повлияло на его формирование, как писателя-романтика. Заметный отпечаток на его личности оставилитакже монархистские взгляды матери. Детство Гюго вообще проходит под аккомпанемент политических дискуссий между отцом-бонапартистом и матерью-роялистской. Отец мечтал вырастить сына активным и жизнелюбивым, а мать прививала мечтательность и любовь к литературе.

После развода мать забирает Виктора, и в 1813 году они селятся в Париже. В столице продолжилось его образование. Заниматься сочинительством Гюго начал в четырнадцатилетнем возрасте. Его первая публикация и первые стихи относятся к 1821 году. Виктору было 19, когда смерть матери заставила его искать средства к существованию, и он выбрал ремесло литератора. Сборник «Оды и разные стихотворения» приглянулся Людовику XVIII-ому, и принес автору ежегодную ренту. В этом же году состоялась женитьба Гюго. В браке он стал отцом пятерых детей.

Луи Буланже. Виктор Гюго. 1836

Предисловие к драме «Кромвель», написанное в 1827 году, привлекло к Гюго всеобщее внимание, поскольку стало настоящим манифестом романтизма во Франции. По мнению Гюго, жизнь необходимо изображать в контрастах, показывая прекрасное рядом с уродливым.

Благодаря «Кромвелю», а также повести «Последний день осужденного» автор приобрел огромную известность. С 1829 года у Гюго начинается крайне плодотворный период в его творческой биографии, который длился вплоть до 1843 года.

Если в своих ранних произведениях (сборник «Оды») Гюго возвеличивает короля, то позже юноша с его пылкой душой и жаждой справедливости проникся ненавистью к тирании, и изобразил неприглядным образом короля Людовика XIII в пьесе «Марион Делорм».

Шарль Гюго. Портреты Виктора Гюго. 1954

Писатель говорит с народом на его языке. Смело сочетает цветистые сравнения и метафоры с просторечными оборотами. Гюго имеет все основания утверждать: «Я знаю французский язык лучше всех».

Трагическая несправедливость жизни, несчастная, но самоотверженная любовь воплотились у писателя в образе безобразного и доброго горбуна Квазимодо — персонажа романа «Собор Парижской Богоматери». Герои Гюго обычно переносят огромное количество превратностей судьбы. Бродяга Жан Вальжан превращается в мэра и фабриканта, а затем снова становится изгоем. Странствующий актер Гуинплен из романа «Человек, который смеется» узнает о своем аристократическом происхождении… Но в любых ситуациях герои Гюго всегда добры и великодушны, и верны себе.

Писатель любил славу, почести, поклонение публики, чем заслужил упреки в ужасном «гюгоизме». Тридцатидевятилетний писатель был счастлив, когда стал членом французской академии, графом и пэром. Впрочем, пэром ему пришлось пробыть недолго. После падения монархии титул он утратил, однако не потерял уважение сограждан. Писатель стал мэром одного из округов Парижа, а в 1848 году — членом национального собрания. Авторитет Гюго сыграл свою роль в избрании Луи Наполеона Бонапарта, племянника императора, президентом республики. Но вскоре писателю пришлось горько пожалеть об этом.

Джон Тенниэл. Иллюстрация к роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». 1844

После монархического переворота Гюго и его сыновья как сторонники демократических реформ были выдворены из страны. Обосновавшись на острове Джерси (в проливе Ла-Манш), Гюго вставал рано, обливался холодной водой, быстро завтракал, а затем исполнял трогательный ритуал: чтобы пожелать доброго утра своей музе Жульетте Дрюэ, которая жила в доме напротив, Виктор вывешивал на перила балкона белую салфетку и посылал Жюльетт воздушный поцелуй.

Характер Виктора Гюго можно назвать гремучей смесью слезливой сентиментальности, физической силы и гражданского пафоса. «Я в своей драме, прозе и стихах заступался за несчастных и малых, умолял могучих и неумолимых. Восстановил в правах человека, шута, лакея, каторжника и проститутку».

Французская революция 1830 года и публичные казни пробудили в литераторе отвращение к убийству. В повести «Последний день приговоренного к смерти» Гюго рассуждает о том, в праве ли один человек отнимать жизнь у другого. Своим идеалам писатель не изменил даже после амнистии, объявленной Наполеоном III в 1857 году. «Я вернусь во Францию, когда туда вернется свобода», — писал он.

Мид Шеффер. Иллюстрация к роману Виктора Гюго «Отверженные». 1921

Падения режима пришлось ждать еще долгих 14 лет. И соотечественники встретили своего любимца овациями и восторженными криками — «Да здравствует Гюго, да здравствует Франция!»

Писатель встал на сторону парижских коммунаров. Одна из пушек даже была отлита на его деньги, и названа «Виктор Гюго». А каждый понедельник литератор за свой счет устраивал обеды для бедных детей. Но кровавый террор вновь привел Гюго к разочарованию в идеях революции. Он пытался примирить Коммуну и Версаль. А после разгрома Коммуны писал в сборнике «Ужасный год»: «Я жалею всех: мучеников и палачей. Я скорблю одинаково об убийце и жертве». За готовность выступить в защиту справедливости Гюго называют совестью Франции. В то же время он сам в последние годы страдает от невыносимой душевной боли. Его любимая старшая дочь утонула, младшая повредилась рассудком и умерла у него на руках, тяжелая болезнь унесла обоих сыновей. Но последним ударом стала смерть его музы Жульетт Друэ.

Французский писатель, поэт и драматург Виктор-Мари Гюго — практически ровесник XIX столетия. Он был не только очевидцем, но и участником основных значительных событий века. «Есть только один классик в нашем столетии. Единственный, вы понимаете? — Это я. Меня обвиняют в том, что я горд. Да, это правда. Моя гордость — это моя сила», — говорил Виктор Гюго.

Похороны Виктора Гюго — катафалк проезжает под Триумфальной аркой в Париже, 31 мая 1885

22 мая 1885 года великого писателя со старомодными манерами не стало. Его похороны стали событием национального масштаба. Прах Гюго покоится в парижском Пантеоне — там же, где упокоены останки Руссо и Вольтера.