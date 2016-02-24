Польша примеряет на себя опыт двух лет украинского Майдана. Эта дата, впрочем, не стала каким-то особым событием для польской прессы. Лишь немногие СМИ обратились к ней. И, пожалуй, наиболее значимым стал показ на телеканале TVN24 документального фильма о событиях в Киеве и после того французского режиссера Поля Морейры «Маски революции». Посольство Украины в Польше выразило разочарование, восприняв трансляцию как «недружественный жест», особо отметив, что «наиболее болезненно то, что этот фильм польский телеканал «приурочил» ко второй годовщине революции достоинства». Негодование «поступком» TVN24 выразили оппозиционные правительству еженедельники Polityka и Newsweek Polska, обвинив руководство телеканала чуть ли не в «кремлевской пропаганде». Учитывая, что TVN24 принадлежит американской телевизионной сети Scripps Networks Interactive, чья продукция через сеть Вооруженных сил США поступает на американские военные базы и посольства по всему миру, пафос журналистов Polityka и Newsweek Polska выглядит несколько комично. Не говоря уже о реакции читателей электронных версий этих изданий, которые тут же напомнили о «бандеровцах» и их участии в убийстве поляков.

dziennik.pl Старые украинские песенки на новый лад для Ярослава Качиньского

Вспоминать о событиях в Киеве зимой 2014 года и экскурсиях на Майдан варшавскому политическому салону не хочется по понятным причинам. Польские политики однажды уже наступили на грабли во время «оранжевой революции», но уроки не извлекли. Один из творцов II Речи Посполитой, национал-демократ Роман Дмовский предупреждал накануне Второй мировой войны: «Украина, отделенная от России, могла бы сделать большую карьеру. Но сделают ли ее украинцы?.. Молодые, пробуждающиеся к деловой роли нации вследствие бедного запаса традиций, концепций, чувств и инстинктов, которые и создают из человеческой толпы народ, а также вследствие отсутствия политического опыта и натренированности в управлении собственной страной, когда речь идет о самостоятельном государственном управлении, оказываются с глазу на глаз с трудностями, с которыми не всегда знают, как справиться. Даже мы, которые не переставали быть великой исторической нацией вследствие сравнительно короткого перерыва в нашем государственном бытии, после восстановления государства мы оказались с большим недостатком опыта и большой некомпетентностью в решении задач, которые свалились на нас».

Проблемы государственного строительства и суверенитета сегодня встают перед самой Варшавой. Это не самая приятная новость для польских политиков и экспертов, поэтому очень немногие из них решаются поставить вопрос о пределах национальной компетенции в условиях современного мира, нахождения Польши в межгосударственных образованиях типа Европейского союза и НАТО и контрверсийной этому возможности распада ЕС на прежде существовавший конгломерат суверенных государств. Ближайшая историческая аналогия здесь просматривается в периоде между двумя мировыми войнами, когда европейские правительства, включая советское, выстраивали сложную систему двусторонних и многосторонних союзов, пактов о ненападении и нейтралитете, преследуя цель избежать повторение катастрофы 1914−1918 годов и последующего вслед геополитического переформатирования Старого континента. Но новая война в итоге разразилась, и это является причиной для того, чтобы внимательно осмыслить опыт тех времен, поняв, что стало иголкой, убившей слона, с какого звена начался развал системы.

Если говорить об Украине, пишет краковский католический портал Polonia Christiana, то ее стабильность обеспечивалась российским капиталом. Из России поступали энергоносители, необходимые для тяжелой промышленности и отопления домов. В России находились рынки сбыта для украинских продуктов. Сердцем национальной экономики был Донбасс с его шахтами и заводами. Однако Киев решил «проверить» свой суверенитет. И в результате «проверки» Украина лишилась большинства прежних источников капитала без понятных шансов найти другие. «Трудно сказать, какой план был у тех, кого к власти привел Майдан, — размышляет издание. — Кем они хотели заменить русский капитал, так как о своем собственном не могло быть и речи. Может, речь шла о перспективе немецкого участия? Может, в каком-то коридоре они услышали американскую декларацию о готовности предпринять «активные действия в регионе»? Однако оказалось, у Германии сегодня есть больше, чем несколько, причин не предпринимать каких-либо шагов, которые могут повредить их отношениям с Москвой. А Соединенные Штаты? Ну, эти только после выборов решат дилемму, сделать Украину снова вассалом России или превратить ее в степной полигон. Сегодня Украина является «экономическим зомби». Еще держится, но ее состояние вызывает скорее страх и опасения, чем надежды. Отсюда урок для Польши. При отсутствии собственного капитала следует очень осторожно отказываться от существующих спонсоров и еще аккуратней выбирать новых. Болезненная правда заключается в том, что «одеяло суверенности» — узкое и короткое, и, конечно, его не хватит на всех».

Правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) делает все, чтобы польское «одеяло суверенности» не сползло на пол. Она вступила в бой с Берлином, пытаясь провести национализацию польского медийного рынка. Варшава не хочет торговать своей землей, вводит новые налоги на торговые сети и банки, многие из которых принадлежат иностранцам. Однако воюет PiS в итоге на два фронта: против Запада и Востока. Участие в антироссийских санкциях сохраняется еще со времен предыдущего кабинета министров, а недавно стал огрызаться коллективный Запад, что испытали на себе польское правительство и национальные финансовые учреждения после того, как международные рейтинговые агентства начали понижать кредитные оценки страны, не стесняясь объяснять свое решение «политическими мотивами». При этом вряд ли Варшава окажется бенефициаром американского военного бюджета. Возможно, где-то в Польше есть интеллектуалы, которые тайно советуют «Праву и Справедливости» налаживать отношения с соседями. Но на поверхности пока что другое. Большинство политологов и аналитиков рассуждают о том, что полезно поддерживать впадающую в режим «экономического зомби» Украину, обсуждать «демократические идеалы» с Белоруссией и как плохо, раз у власти нет «смелого плана» действий в случае предстоящего «распада России». Когда последнего ждут в Киеве, это можно понять, утопающий хватается за соломинку. А Варшаве это зачем?

Единственное, что выиграла Польша за последние два года, — приток в страну около миллиона украинцев, дешевой рабочей силы, которой можно не гарантировать социальные обязательства. Правда, после того как Британия запустила процесс сокращения льгот для гастарбайтеров, большая часть которых — приезжие из Польши, экономический эффект от эксплуатации украинцев может быть сведен к минимуму. Помимо того, как отмечает глава Польского общества геополитики в Жешуве Анджей Запаловский, Украина сегодня находится в «серой зоне безопасности, будучи подвешенной между Западом и Россией», и «она не имеет никаких шансов остаться унитарным государством». Дезинтеграционные процессы, спровоцированные Майданом, способны привести к гуманитарным проблемам для Варшавы, когда через ее границы пойдут не работники, а мигранты. Непростое испытание для польской государственности и суверенности, тем более очень непростое в ситуации, когда нет стопроцентных гарантий, что на помощь придут западные союзники.