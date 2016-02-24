Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проклял И. В. Сталина и Л. П. Берию за депортацию чеченского народа в 1944 году. Соответствующее выступление было приурочено к годовщине этого трагического события, которая приходится на 23 февраля. Что необходимо сказать по этому поводу?

Иван Шилов ИА REGNUM

Первое. Репрессированные народы, безусловно, далеко не лучшая страница в истории советской власти. Нет сомнений в том, что многие решения принимались в обстановке крайнего дефицита времени, под импульсивным воздействием ситуации на фронтах. Безусловно, можно и нужно было действовать по-другому. Только вот сам порядок действий определялся на месте, непосредственными исполнителями. Главным среди них стал генерал НКВД Михаил Гвишиани, отец академика Джермена Гвишиани, зятя советского премьера А. Н. Косыгина, лично и при поддержке именитого тестя немало впоследствии сделавшего для подрыва и разрушения СССР. Результаты и последствия этой предательской деятельности Рамзан Кадыров вынужден был «разгребать» уже в наше время и справился с этим блестяще. Это, как ничто другое, доказывает, что у русского и чеченского народов — общие враги. Не только внешние, но и внутренние. И это отнюдь не Сталин, а определенные кланы в советской и российской политике, которые действовали тогда, действуют и сейчас. Именно из этих кланов исходят те провокации против Кадырова, комментировать которые автору этих строк уже приходилось. То, что очередную атаку они предпринимают именно сейчас, в канун федеральных выборов в Госдуму и выборов главы Чеченской Республики, говорит о том, что у этих сил — мощные внешние заступники. Их цель, как и в 1941 году, — разрушить единство наших народов, добившись расчленения и ликвидации России, как это проделали с Советским Союзом.

А Сталин был, есть и навсегда останется в наших сердцах Генералиссимусом Великой Победы, спасшим российскую государственность в XX веке, на его самых крутых поворотах. И в преддверии новых больших событий, предчувствие которых буквально разлито в воздухе, память о тех свершениях, которые достигнуты под руководством вождя, составляет бесценную сокровищницу нашего общего исторического опыта.

Второе. Эти подрывные силы, выступающие за продолжение «перестроечной» вакханалии, которая привела к распаду СССР, объектом своей первоочередной экспансии давно избрали Северный Кавказ. Именно с предложений отделить его от России неизменно начинались все разговоры об «интеграции в Европу», в которой Россия не нуждается, ибо она несопоставимо выше Европы в геополитическом и цивилизационном отношении, и именно Европа является частью российской Евразии, а не наоборот. Европа — лимитроф или «Римленд», в терминах западной геополитики, отделяющий Россию от англосаксонского Запада, столетиями являющийся ареной их борьбы.

Твердая позиция Кадырова, его авторитет и влияние не только в Чеченской Республике и на Северном Кавказе, но и в мусульманском мире в целом, стали одним из первоочередных факторов, успокоивших пятую колонну и обеспечивших прочность позиций государственного и политического руководства страны в этой непростой ситуации.

Таким образом, у наших народов — общая история и общая судьба. Она такая, какая она есть, в ней имеется немало противоречий, но ее нельзя изменить с помощью волшебной палочки или «машины времени». И только от нас самих, от того, достанет ли у нас мудрости, зависит, станут ли эти противоречия фактором силы или слабости.

И третье. Практически все социологические опросы, которые проводятся в современной России, показывают:

— растущую приверженность наших сограждан идеалам социальной справедливости, коллективного созидательного труда, которые внесены в нашу великую историю великой Советской эпохой;

— высочайший авторитет И. В. Сталина, подорвать который не смогло ни предательство партбоссов, начиная с Хрущева и заканчивая Горбачевым и Ельциным, ни сохраняющиеся заблуждения относительно его подлинной роли в тех или иных исторических событиях.

Народ и сегодня, во многом инстинктивно, тянется к Сталину, понимая, что именно в его эпохе находится разгадка истоков исторического взлета России, плоды которого, например ракетно-ядерный щит, и сегодня успешно служат народам Советского Союза (сталинская формулировка). И прослужат еще долго.

Рамзан Кадыров как государственный и политический деятель, масштабы и авторитет которого не ограничиваются Чеченской Республикой, рано или поздно в ходе своей деятельности воочию столкнется с рядом острых дилемм, от разрешения которых очень многое будет зависеть в грядущей истории всех постсоветских народов. Уверен, что он, безусловно, отыщет на них верные и точные ответы.