«Мелкое море» — так назвал Христофор Колумб архипелаг из 700 островов, до которого добрался после долгого странствия по Атлантике. Архипелаг простирается на 1 200 километров, сотканный из пляжей, лазурной воды. А вот рек на Багамских островах почти нет. Преобладают соленые озера. Растительный мир разнообразен: насчитывается 1 400 видов растений, некоторые из которых есть только на Багамских островах. Прибрежные воды кишат рыбой и «морскими гадами» — тысячи видов обитают вблизи Багамских островов.

pbs.twimg.com Океанская вода

Из 700 островов архипелага обитаемы только 30. Большинство из них называют «семейными островами». Две трети населения из более чем трехсот тысяч живет в столице страны — Нассау. Остальные приезжают на работу туда и в другие места, освоенные туристами. Таких мест не так уж и много. Население в основном сосредоточено на островах Нью-Провиденс и Большой Багама (промышленный центр страны). В основном это потомки чернокожих рабов. Отметим, что еще в XIX веке Арка Джорджа в Нассау официально разделяла «белый» и «черный» секторы. С наступлением вечера чернокожее население было обязано покинуть белый сектор. Сейчас такой функции Арка Джорджа не имеет, но разделение осталось. Как и деление на богатых и бедных.

Туризм и сфера финансовых услуг — основные статьи доходов Багамских островов. До США всего 50 километров. Граждане США — самые частые гости на Багамах. До туристов Багамы были излюбленным местом релакса у пиратов Карибского моря, которые любили там отдыхать. И даже строили своеобразные «базы отдыха». И попутно ремонтировали свои корабли. До пиратов здесь жили лукаяны — одна из ветвей племени араваков. В 1492 году сюда прибыл Христофор Колумб. Причем остров Уотлинга стал первой землей Нового Света, открытой европейцами.

В XVII веке Багамы успели побывать и в составе Великобритании, и Испании, и снова Великобритании. Британцы подчинили себе Багамы еще в 1718 году, когда боролись с пиратами в регионе. И для «успеха борьбы» сделали губернатором пирата — Вудса Роджерса. Вудс Роджерс известен не только как первый королевский губернатор Великобритании на Багамских островах. Но и как капитан судна, которое спасло Александра Селькирка, судьба которого легла в основу романа «Робинзон Крузо». Роджерс дважды назначался губернатором Багамских островов, где ему удалось покончить с угрозой нападения испанцев и избавить колонию от пиратов. Как память о тех временах в столице Багам и не только там сохранились символы колониальных времен. Один из них — статуя королевы Виктории перед зданием парламента, а также дома, построенные в колониальном стиле. Правда, отмеченные печатью разрушительных ураганов.

В 1834 году на Багамах отменили рабство. И вместе с этой отменой зачахли плантации. Новый экономический расцвет Багам связывают с принятием в США «сухого закона». Именно отсюда осуществлялось контрабандное снабжение США алкоголем. Центром багамских контрабандистов стал город Вест-Энд — ныне один из туристических центров, с недавно построенным портом. И как следствие успешного контрабандного бизнеса начался строительный бум. Появились первые роскошные отели и бутики. Багамцы говорят, что их острова всегда притягивали авантюристов. И в эпоху пиратов, и в период «сухого закона», и в сегодняшние дни.

С 1973 года Багамские острова — независимое государство в составе Британского Содружества. Главой государства является королева Великобритании. Её официально представляет генерал-губернатор. Но фактически страной руководит правительство, которое формируется из представителей разных партий, победивших на выборах. На некоторых островах власть представляют комиссары правительства. На отдаленных точках архипелага наблюдается стремление к автономии. Несмотря на то, что Багамы формально относятся к Великобритании, США давно принимают живое участие в островной жизни. И не только в качестве туристов. Когда пришедшая к власти в 1967 году Прогрессивная либеральная партия, которую еще называют партией черного большинства, погрязла в коррупции и наркоторговле, США «приняли меры» и активно подключились к выбору администрации островов. При этом поддержку получили деловые круги, тесно связанные с американским капиталом. Сейчас Багамские острова по международным рейтингам относятся к группе прочных государств с низким уровнем коррупции. Но нищета черного населения не исчезла.

Когда говорят о Багамских островах, чаще всего их называют островами влюбленных, миллиардеров и авантюристов. Доллары здесь оседают разного происхождения и «цвета». Багамы — известный офшор, где можно зарегистрировать фирму анонимно. Деклараций о доходах здесь не требуют, как и не выясняют природу и происхождение денежных средств. Здесь много островов, которые являются частной собственностью. Роскошь на Багамах присутствует везде: в бутиках на набережной, в отелях на Багамской Ривьере, в великолепных яхтах и виллах, большом количестве частных самолетов. на которых состоятельные люди любят летать между островами, в многочисленных казино. В распоряжении обычных туристов многокилометровые пляжи, дайвинг, экскурсии в заповедники, изумительная кухня и лазурные воды.

А еще на Багамских островах любят цитировать известное высказывание Вуди Аллена: «Мы раздумывали, что делать: поехать на Багамские острова или развестись. Но в конце концов решили, что Багамы — удовольствие только на две недели, а хороший развод остается на всю жизнь».