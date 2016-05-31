Острова в океане: Багамы
«Мелкое море» — так назвал Христофор Колумб архипелаг из 700 островов, до которого добрался после долгого странствия по Атлантике. Архипелаг простирается на 1 200 километров, сотканный из пляжей, лазурной воды. А вот рек на Багамских островах почти нет. Преобладают соленые озера. Растительный мир разнообразен: насчитывается 1 400 видов растений, некоторые из которых есть только на Багамских островах. Прибрежные воды кишат рыбой и «морскими гадами» — тысячи видов обитают вблизи Багамских островов.
Из 700 островов архипелага обитаемы только 30. Большинство из них называют «семейными островами». Две трети населения из более чем трехсот тысяч живет в столице страны — Нассау. Остальные приезжают на работу туда и в другие места, освоенные туристами. Таких мест не так уж и много. Население в основном сосредоточено на островах Нью-Провиденс и Большой Багама (промышленный центр страны). В основном это потомки чернокожих рабов. Отметим, что еще в XIX веке Арка Джорджа в Нассау официально разделяла «белый» и «черный» секторы. С наступлением вечера чернокожее население было обязано покинуть белый сектор. Сейчас такой функции Арка Джорджа не имеет, но разделение осталось. Как и деление на богатых и бедных.
Туризм и сфера финансовых услуг — основные статьи доходов Багамских островов. До США всего 50 километров. Граждане США — самые частые гости на Багамах. До туристов Багамы были излюбленным местом релакса у пиратов Карибского моря, которые любили там отдыхать. И даже строили своеобразные «базы отдыха». И попутно ремонтировали свои корабли. До пиратов здесь жили лукаяны — одна из ветвей племени араваков. В 1492 году сюда прибыл Христофор Колумб. Причем остров Уотлинга стал первой землей Нового Света, открытой европейцами.
В XVII веке Багамы успели побывать и в составе Великобритании, и Испании, и снова Великобритании. Британцы подчинили себе Багамы еще в 1718 году, когда боролись с пиратами в регионе. И для «успеха борьбы» сделали губернатором пирата — Вудса Роджерса. Вудс Роджерс известен не только как первый королевский губернатор Великобритании на Багамских островах. Но и как капитан судна, которое спасло Александра Селькирка, судьба которого легла в основу романа «Робинзон Крузо». Роджерс дважды назначался губернатором Багамских островов, где ему удалось покончить с угрозой нападения испанцев и избавить колонию от пиратов. Как память о тех временах в столице Багам и не только там сохранились символы колониальных времен. Один из них — статуя королевы Виктории перед зданием парламента, а также дома, построенные в колониальном стиле. Правда, отмеченные печатью разрушительных ураганов.
В 1834 году на Багамах отменили рабство. И вместе с этой отменой зачахли плантации. Новый экономический расцвет Багам связывают с принятием в США «сухого закона». Именно отсюда осуществлялось контрабандное снабжение США алкоголем. Центром багамских контрабандистов стал город Вест-Энд — ныне один из туристических центров, с недавно построенным портом. И как следствие успешного контрабандного бизнеса начался строительный бум. Появились первые роскошные отели и бутики. Багамцы говорят, что их острова всегда притягивали авантюристов. И в эпоху пиратов, и в период «сухого закона», и в сегодняшние дни.
С 1973 года Багамские острова — независимое государство в составе Британского Содружества. Главой государства является королева Великобритании. Её официально представляет генерал-губернатор. Но фактически страной руководит правительство, которое формируется из представителей разных партий, победивших на выборах. На некоторых островах власть представляют комиссары правительства. На отдаленных точках архипелага наблюдается стремление к автономии. Несмотря на то, что Багамы формально относятся к Великобритании, США давно принимают живое участие в островной жизни. И не только в качестве туристов. Когда пришедшая к власти в 1967 году Прогрессивная либеральная партия, которую еще называют партией черного большинства, погрязла в коррупции и наркоторговле, США «приняли меры» и активно подключились к выбору администрации островов. При этом поддержку получили деловые круги, тесно связанные с американским капиталом. Сейчас Багамские острова по международным рейтингам относятся к группе прочных государств с низким уровнем коррупции. Но нищета черного населения не исчезла.
Когда говорят о Багамских островах, чаще всего их называют островами влюбленных, миллиардеров и авантюристов. Доллары здесь оседают разного происхождения и «цвета». Багамы — известный офшор, где можно зарегистрировать фирму анонимно. Деклараций о доходах здесь не требуют, как и не выясняют природу и происхождение денежных средств. Здесь много островов, которые являются частной собственностью. Роскошь на Багамах присутствует везде: в бутиках на набережной, в отелях на Багамской Ривьере, в великолепных яхтах и виллах, большом количестве частных самолетов. на которых состоятельные люди любят летать между островами, в многочисленных казино. В распоряжении обычных туристов многокилометровые пляжи, дайвинг, экскурсии в заповедники, изумительная кухня и лазурные воды.
А еще на Багамских островах любят цитировать известное высказывание Вуди Аллена: «Мы раздумывали, что делать: поехать на Багамские острова или развестись. Но в конце концов решили, что Багамы — удовольствие только на две недели, а хороший развод остается на всю жизнь».