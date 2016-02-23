Политическая жизнь в Киеве, выплеснувшаяся было наружу, вновь вернулась на привычное место — под ковер. Основные ее участники сосредоточили усилия на проблеме парламентской коалиции. Время от времени наведываясь к ложу с останками почившей в бозе «Европейской Украины», каждый из них пытается восстановить этот продукт «майданного» творчества по своему усмотрению и по своей мерке. У каждого свой собственный интерес, свои подходы и цели. Игры в коалицию в сложившихся условиях лишены принципиально важного элемента: правовой составляющей. «Майдан» породил ситуацию правового хаоса, которая с каждым днем не только не преодолевается, а, наоборот, расширяется и углубляется. Если исходить из норм закона и регламента, коалиции в ВР давно нет. Об этом, однако, в Киеве не спешат объявлять официально, и такое положение дел устраивает все заинтересованные стороны. И это еще не все! Ситуация намного хуже. Игры в коалицию не имеют ничего общего не только с правом, но и с демократией как таковой. Даже не с европейской, а с самой обычной, несовершенной — украинской, той, что была при Л. Кучме, В. Ющенко, В. Януковиче. Очередной раунд «коалициады» — политическая забава, может быть, даже не столько собственно политическая, сколько политтехнологическая. Если бы не окрик из Вашингтона и не добрый совет из Брюсселя и Берлина, этим бы никто не стал заниматься.

Для П. Порошенко новая коалиция — это вариант поиска нового меча, с которым можно будет пойти на А. Яценюка и от которого тому суждено «погибнуть», лишившись премьерского портфеля. Для Ю. Тимошенко — шанс усилить влияние на процессы, вернувшись в тройку-пятерку основных игроков и создав задел для будущего движения вперед и вверх. Для О. Ляшко — тоже шанс, но свой, специфический: если дело выгорит, можно и деньжат срубить по-легкому, и у «корыта» сохранить не самое последнее место. «Самопомощь» видит в борьбе за восстановление жизнеспособного парламентского большинства хороший ресурс для продолжения своей игры в государственников, стоящих на твердой партийной линии и ценностях, иначе говоря, рассматривает проект как работу на репутацию, на будущее. Якобы оппозиционный «Оппозиционный блок» сидит в засаде сразу на двух зайцев (не путать с кроликами!). Ю. Бойко со товарищи светит либо сохранение нынешнего статуса с расширением возможностей участия в обсуждении бизнес-вопросов, либо его повышение путем присоединения к новой коалиции в качестве «довеска» к ее ядру. Свои резоны имеются у депутатских групп и у внефракционных депутатов. На всякий случай настраивают свои рояли в кустах непарламентские партии. И только А. Яценюк в коалиционные игры не играет. Они ему не интересны и не нужны. В любой новой коалиции для его «НФ» достойного места, предполагающего премьерский портфель, заведомо не найдется.

В ситуации, сложившейся сегодня, определенными можно считать две вещи, непосредственно вытекающие из параметров, заданных американцами. Новая коалиция будет сформирована без новых выборов, эта коалиция станет результатом компромисса (если хотите, сговора) «старых» и «новых» олигархов. Именно компромисса, причем, вероятнее всего, по модели: «всех — со всеми». От «старых» в эту игру готовы сыграть три кита: Ахметов, Коломойский, Фирташ. От «новых» — две рыбки: «золотая» и «шоколадная», Яценюк и Порошенко. Не уверен, что последнему известны полководческие заветы непревзойденного А. Суворова, но, потерпев неудачу во фронтальном нападении на премьера, президент вполне в духе суворовских идей готов перейти к тактике обходных маневров. Так же, как Карфаген должен был когда-то быть разрушен, так Яценюк должен быть, по мнению президента, отправлен в отставку. Причем не когда-нибудь, а как можно скорее, желательно до лета.

Призывы ряда политических сил второго эшелона и их лидеров, вроде «Батькивщины» Ю. Тимошенко и «Антикоррупционного движения» М. Саакашвили, к досрочным парламентским выборам звучат все громче, но прислушиваться к ним вряд ли кто-то станет. При всей их резкости и наступательности (Саакашвили даже заявил, что «досрочные выборы — это единственный выход») они в большей мере играют роль ритуального сопровождения, чем побуждения к практическому действию. «Добро» на выборы не дают (и не дадут) ни Дж. Пайетт, ни П. Порошенко. В такой ситуации ясно, как Божий день, что новая коалиция в ВР возникнет не на сцене при свете софитов, а за кулисами, под ковром (найемам, лещенкам и иже с ними можно готовиться к метанию стрел обличений и критики).

Новая коалиция будет пропрезидентской, следовательно, антиправительственной, однако, сил для того, чтобы снять Яценюка, отправив в отставку Кабмин, у нее будет недостаточно. Это обстоятельство можно считать убедительным показателем того, что после формирования нового парламентского большинства буря в стакане киевской власти не уляжется, конструктива в работе системы высших органов государственного управления Украины не прибавится. Несмотря на несмолкающие призывы США и Европы к единству власти, к сохранению ее стабильности, двое в одной лодке — Порошенко и Яценюк — долго не продержатся. Кому-то одному из них придется ее покинуть. Без скандала тут не обойдется.

К процессу торгов-переговоров по новой коалиции в Верховной раде, возможно, подключатся… представители Европарламента. Спикер ВР В. Гройсман анонсировал «совместное реформирование Рады» усилиями украинских и европейских депутатов, которым они должны заняться уже на следующей неделе, собравшись в Брюсселе. До «совместного» формирования столь милой европейцам коалиции в украинском парламенте, стало быть, рукой подать. Впрочем, роль В. Гройсмана в политической жизни сегодня невелика, посему инициативы, исходящие от него, вряд ли будут играть сколько-нибудь заметную роль в принятии окончательных решений. Хотя сама по себе информация показательна и значима. Выходит, что вмешиваться во внутренние дела Украины теперь позволяют себе не только глобальные гегемоны американцы и интеграционные кумиры из ЕС, но и обитатели международного чиновничьего пула рангом пониже. Если так дело пойдет и дальше, то давать советы Киеву, как ему жить, с кем дружить, примутся и вовсе третьи помощники пятых секретарей. За что боролись…

Времени на решение задачи под названием «коалиция-2» или, если принять произношение этого слова Ю. Тимошенко, «каолиция» не так много. Лететь с визитом в США в конце марта П. Порошенко просто обязан с отчетом об успехе проделанной им и его людьми работе в Раде по сохранению требуемого американцами «единства». Иначе его в Белом доме просто не поймут, подумав о том, чтобы внимательнее отнестись к совету Д. Крамера «не персонифицировать» отношения с Киевом.

Чем дальше Украина забирается в «послемайданный» лес, тем больше в ней появляется такого, чего не хотелось бы желать даже злейшему врагу. Полнейшую зависимость государственной власти от внешнего фактора никто в Киеве уже не пытается скрывать. Только вот о цене такой зависимости для национальной экономики, культуры, идентичности, для каждого украинца, о том, что именно в ней в значительной степени кроется причина многих бед и проблем современной украинской жизни, никто старается не упоминать.