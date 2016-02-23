«Политические амбиции Владимира Путина — нескончаемы. Их сфера постоянно разрастается, этому способствуют одерживаемые им победы, которых российский президент добивается, в основном, благодаря попустительству европейских и американских лидеров, — заявил советник президента Польши по международным вопросам Кшиштоф Щерский в интервью Guardian. — Дело зашло уже настолько далеко, что не замечать стремление Путина вмешиваться в различные области все больше и больше, вынуждены были перестать даже Соединенные Штаты. Которые признали свою ошибку, состоявшую в том, что они отвернулись от Европы, перестав ей помогать сдерживать экспансию российского лидера. Нынешняя Россия уже очень похожа на СССР своим стремлением восстановить господство по всему миру. Речь идет о геополитической конфронтации, и не надо думать, что президент РФ размышляет, как бы подмять только территории республик бывшего Советского Союза. Он уже показал, что обладает возможностями ударить в любой точке планеты и в границах своей территории оставаться не намерен».

Российский самолёт Су-24

Щерский едва ли не аплодисментами выразил свое позитивное отношение к решению США вчетверо увеличить сумму средств, выделяемых на строительство военной техники, «которая будет использоваться для обороны Европы».

«В Америке что-то изменилось. Кажется, Обама понял, что поворот в сторону Азии был неправильным действием, и возвращается в Европу. Это необходимый и ожидаемый шаг, поскольку русские наращивают свое вооружение вокруг границ, и кто-то должен им противостоять».

Высокоранговый польский чиновник в этом интервью, благодаря своим сентенциям, выглядит как мелкий хулиган, способный только качать свои права дворовой мелочи. Взрослым же противникам такие обычно рассказывают, что «вот придет мой старший брат и вам всем накостыляет».

В Guardian обратил на себя внимание и еще один материал — репортаж с лондонского заседания клуба «Открытая Россия», где прозвучало выступление опального олигарха Михаила Ходорковского.

«Путин меня посадил на десять лет. Он же меня и выпустил. Считаю, что мы квиты и у меня претензий к нему нет. И теперь мы с ним — просто политические соперники. Я не хотел лезть в политику после выхода из тюрьмы, я говорил об этом. Но ситуация, возникшая в стране, кризис, начавшийся в 2014 году, не позволили мне оставаться безучастным созерцателем происходящего».

«Ходорковский уверен, что правительство Путина падет, и строит свои планы в расчете на это. Он обещает минимизировать риски для тех, кто сегодня в оппозиции Путину и ведет с ним борьбу. Но российский опальный политик совсем не уверен, что все пройдет гладко и без жертв».

Через несколько абзацев газета вновь пишет о предсказании экс-владельцем ЮКОСа перспектив «путинского режима». Но перемены с беглым олигархом происходят при этом буквально на глазах: он уже «придерживается мнения, что власть Путина падет. Когда-нибудь, но не в ближайшем будущем». Прочтя это, читатель, видимо должен не только восхититься терпеливостью Ходорковского, готового ждать долго ради освобождения страны, но и озаботиться мыслью, хватит ли у МБХ денег на то, чтобы столь длительный срок поддерживать соратников в России.

Британская версия саудовской газеты Asharq Al-Awsat размышляет о том, как проходит операция российских ВКС в Сирии.

«Владимир Путин, посылая свои ударные силы из морозной России в Сирию, рассчитывал, что война для них окажется прогулкой по теплой стране. Нужно было воспользоваться ситуацией: приглашением от Асада и одобрением на вторжение, высказанным Ираном. Стремление вернуть себе позиции на теплом Средиземном море и отсутствие возражений со стороны Израиля и США также подстегивало Кремль.

Вмешательство России сильно изменило соотношение сил, участвующих в конфликте: Асад и поддерживающий его Иран получили большое преимущество над оппозицией, которой, несмотря на невероятную стойкость и проявляемый героизм, все же пришлось оставить большинство земель вокруг Алеппо и уйти из Латакии.

Но война для Путина затянулась. Легкой и быстрой победы не получилось. Впрочем, вряд ли он сам очень озабочен данным обстоятельством: внутренняя ситуация в России осложняется, кризис усиливается. Единственная возможность избежать волнений в российских городах — это «накормить» народ военными успехами за пределами страны, отвлечь от тревог. И тут «зависание» в Сирии российскому лидеру с одной стороны во вред, вытягивая деньги из казны, а с другой — улучшает его имидж президента-победителя. Однако он не понимает главного: он играет с огнем. Легкая прогулка к теплому морю может обернуться катастрофой, когда русские солдаты начнут возвращаться домой в деревянных ящиках».

Для Financial Times, похоже, на этой неделе иных ориентиров, кроме «Путин» и «Россия», вообще не существовало. Для начала издание прошлось по международной политике российского президента.

»То, что творит Россия в Сирии — это повод для тревоги Запада. Эпизод со сбитым самолетом Кремль ничему не научил. Теперь мы стоим на пороге войны России с Турцией, членом НАТО. Результатом этого противостояния будет новое наводнение Европы ближневосточными беженцами. Москве безнаказанно позволили аннексировать Крым два года назад. С тех пор аппетиты ее только усилились. И все это на фоне крепнущего раздрая между странами Запада. Страны ЕС должны сплотиться, продемонстрировать свое единство и решительность в борьбе с последствиями миграционного кризиса. Им есть к чему готовиться: беженцы — это оружие России против Евросоюза.

США обязаны дать понять Москве, что за все, сделанное в этой жизни, придется отвечать. Путин попытается на волне своих успехов в Сирии поторговаться за отмену санкций. Наступил тот самый момент, когда надо санкции не смягчать, а наоборот, усиливать».

В следующей статье FT дежурно, но с удовольствием, обвинила Путина в «систематическом уничтожении сирийской оппозиции», а завершила ударную антироссийскую неделю заявлением о том, что «план приватизации государственных предприятий, озвученный президентом РФ глубоко ошибочен». Газета уверяет, что «частный инвестор работать в паре с государством не захочет, опыт ЮКОСа отпугнет всех. А полностью отдавать ведущие предприятия Кремль не имеет намерений, потому что ему нужен контроль над ними. Частичная приватизация — не реформа по сути, а возможность перехватить денег на время, чтобы заткнуть очередную дыру. Это Россию не спасет».

Действительно, продать все в частные руки, да еще иностранным капиталистам — означает, что уже завтра бюджет потеряет 30−40−50% своего наполнения. Новому хозяину нетрудно будет повесить на воротах приватизированной структуры замок и заняться вроде как реконструкцией, плавно растягивающейся на вечность.

Издание Spectator тоже в ожидании очередной русско-турецкой войны.

«Путин побеждает в Сирии, но этим наживает себе врага. Такого же мощного и беспощадного, как он сам. Удары российских ВКС по Алеппо показали, что шахматная партия хозяина Кремля близка к завершению. Уже нет сомнений, что властвовать в Сирии будет Асад, а «умеренная оппозиция», которую хотел поддерживать Запад, практически исчезнет».

«Обама, чьи самолеты бомбили ИГ с августа 2014 по декабрь 2015 (4 669 вылетов), в итоге не добился ничего. Исламистов-экстремистов не ослабил, оппозицию не усилил. Россия же, взявшаяся за дело с сентября прошлого года силами всего одной эскадрильи (в среднем по 510 вылетов в неделю), вложила победную инициативу в руки Асада. Поставленные Москвой Дамаску танки Т90 изменили баланс сил в наземных сражениях в пользу правительственных войск.

Вашингтон затратил миллиарды на формирование армии умеренных сторонников демократии, так ничего в итоге и не создав. Москва, как свидетельствуют источники в британской разведке, не сидит, сложа руки, и уже составила список из 38 влиятельных полевых командиров различных группировок, потенциальных союзников правящего в Сирии режима. Переговоры с ними уже начались. Запад опять опоздал. А Россия не остановилась на этом и взялась за перетягивание на свою сторону курдов. Курды — давний неприятель Эрдогана. Эрдоган нервничает и пытается надавить на НАТО, чтобы блок, в свою очередь, надавил на Россию».

Рецептов уменьшения напряженности в регионе Spectator не дает. Не в его правилах. В конце концов, название журнала с английского переводится как «зритель».