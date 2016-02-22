Заявления президента Турции Реджепа Эрдогана, последовавшие за сообщениями со стороны Саудовской Аравии и ее союзников в Персидском заливе о возможном вводе войск в Сирию, возродили дискуссию о подготовке совместной операции. Приближенная к властям газета Yeni Şafak на первой полосе опубликовала материал о том, что Саудовская Аравия формирует на севере Сирии многонациональную армию из 150 тысяч человек. По данным издания CNN Arabic, эту армию, собираемую преимущественно саудовцами, составят солдаты из Египта, Иордании и Судана. В формирование этой армии внесут вклад Турция, Марокко, Катар, Кувейт, Бахрейн и ОАЭ. Планируется, что солдаты войдут в северную Сирию через территорию Турции.

globalblue.cn Кинжал из османского дворца Топкапы

Hurriyet цитирует Эрдогана, который отдал Вооруженным силам Турции все полномочия, необходимые для вмешательства в конфликт в Сирии: «Подобные темы не требуют обсуждений, при необходимости мы сделаем то, что нужно. Наши силовые ведомства готовы к любому развитию событий. Мы согласны с США в вопросе создания в Сирии зоны, свободной от террора, наше мнение совпадает и в вопросе определения границ этой зоны», — отметил глава государства, добавив, что Вашингтон смягчил свою позицию в вопросе бесполётной зоны.

В декабре было объявлено о создании коалиции из 34 мусульманских стран под предводительством Саудовской Аравии, в которую вошла и Турция. Среди целей союза, получившего название «Исламская коалиция против террора», помимо борьбы с ИГИЛ, была обозначена борьба и с другими террористическими организациями. Заявления о наземном вмешательстве в сирийский конфликт, звучащие все громче, вызвали жесткую реакцию главы внешнеполитического ведомства Сирии Валида Муаллима, выступившего от имени Башара Асада: «Если зарубежные наземные войска, хоть саудовцы, хоть турки, войдут в мою страну, обратно к себе они вернутся уже в гробах».

После заявления Саудовской Аравии о готовности к отправке сухопутных войск в Сирию для борьбы с ИГИЛ, Бахрейн сообщил, что готов к военным действиям против САР. Посол Бахрейна в Великобритании Фаваз бин Мохаммед отметил, что Манама совместно с Эр-Риядом присоединится к международной коалиции. С другой стороны, по словам депутата Госдумы России Павла Крашенникова, ввод Саудовской Аравией сухопутных войск в Сирию будет означать объявление войны. Самая жесткая реакция последовала от командира Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммада Али Джафари, который утверждает, что у Саудовской Аравии не хватит смелости провести наземную операцию в Сирии. «Если они все же решатся на ввод солдат, то мы ни одного из них не оставим в живых», — пригрозил он.

Совет безопасности ООН ранее призвал Турцию к миру после ее действий в Сирии. На проведенном по запросу России заседании Совбеза ООН обсуждались артиллерийские удары Турции, нанесенные по позициям Отрядов народной самообороны (YPG) — военному подразделению партии Демократический союз (PYD), которая является сирийским ответвлением базирующейся в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Члены Совета сошлись во мнении относительно необходимости прекращения турецкой стороной артиллерийских обстрелов Сирии. По окончании встречи председатель Совета Безопасности Рафаэль Рамирес сообщил, что Совет пришел к мнению о необходимости прекращения обстрела сирийской YPG с турецкой территории.

Из всех обращенных к Эрдогану призывов к миру от официальных лиц и международных организаций, возможно самым решающим стало заявление Вооруженных сил Турции. Новости о предстоящем вводе турецких солдат на территорию Сирии, публикуемые проправительственными СМИ, и соответствующие знаки, подаваемые Эрдоганом, были опровергнуты Генеральным штабом Турции. Высокопоставленный чиновник Генштаба заявил, что турецкая армия не ступит на территорию Сирии без решения Совета Безопасности ООН. Фраза Эрдогана о том, что решение Парламента Турции от 1 марта 2003 года, не позволившее американцам открыть второй фронт против Ирака с турецкой территории, было ошибкой, породили суждения о возможности ввода турецких солдат в САР.

Близкие к правительству СМИ в своих материалах подтверждали данные предположения. Заявление Генштаба, прозвучавшее на фоне этой кампании правительства, расставило все по своим местам. Источник в военном ведомстве четко обозначил в интервью Hurriyet позицию военных: «Турецкая армия не ступит на территорию Сирии без решения Совета Безопасности ООН, а такое решение не может быть принято, учитывая позицию России». Примечательно, что это заявление Вооруженных сил Турции последовало сразу после завершения специального совещания по безопасности под председательством Эрдогана. Ранее президент сообщал, что решение по Сирии будет принято на совещании по безопасности, которое пройдет в президентском дворце по его возвращении из Южной Америки. Тот факт, что заявление военного ведомства было дано сразу после завершения этой встречи — это четкий знак Эрдогану, который хочет войти в Сирию, проведя совместную с Саудовской Аравией наземную операцию.