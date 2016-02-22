Мнения разделились: одни издания утверждали, что Россия становится новым центром силы и сверхдержавой, с которой приходится считаться, другие писали, что Россия слаба и едва может себя прокормить.

vmurmanske.ru Президент России Владимир Путин

C Россией вновь приходится считаться

Москва пытается уже не просто блокировать инициативы Америки и Европейского союза, но стремится активно продвигать свои интересы. И довольно успешно: в конфликтах последних лет Россия играет важную роль. России чужды гуманитарные интервенции, которые с неоднозначным результатом на протяжении долгого времени проводит Запад. Она сосредоточена на отстаивании собственных национальных интересов, как заявил в Мюнхене премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По мнению издания, проводимая на основе общих ценностей внешняя политика США и Европы, воспринимается Москвой в качестве наивности и лицемерия. В сирийском конфликте Россия активно стремится не к установлению взаимоприемлемого мира, а активно высчитывает, какие выгоды она сможет извлечь, когда противоборствующие стороны истощат друг друга в бесконечном кровопролитии.

В своей ультрареалистической политике интересов Москва является фактором, с которым приходится считаться, даже если сам по себе он непредсказуем. России уже не вернуть себе центральной роли в мире, которую она играла в годы Холодной войны, для этого она слишком слаба в экономическом и технологическом отношении. В XXI веке страна, зарабатывающая деньги на продаже природных ресурсов, не может считаться сверхдержавой. Однако Россия не является больше величиной, которой запросто можно пренебречь, как надеялись в Вашингтоне, отмечает NZZ.

Путин строит новую сверхдержаву

В Сирии Кремль хочет навязать Западу новый мировой порядок во главе с Россией., пишет газета Tagesanzeiger (TAZ).

По словам издания, Западу следует прекратить считать, будто президентом России движет мания величия или ностальгия по Советскому Союзу. Путин вовсе не стремится восстановить прежнюю структуру, он хочет любой ценой обратить вспять процесс деградации России из мировой в региональную державу, который и привел к гибели Советского Союза. И большинство россиян его, безусловно, в этом поддерживают. В российской прессе прежний мировой порядок, возникший в результате Ялтинской конференции, и даже период Холодной войны превозносятся как «лучший из всех возможных миров».

Сам Путин понимает важность разделения мира на сферы интересов и, конечно, необходимость борьбы с гегемонией одной сверхдержавы: на данный момент это США. И Путин на пути к победе. Кто хочет добиться мирного решения по Сирии, должны вести с ним переговоры. Женева, Вена и Мюнхен показали, что Россия играет там роль, которую требует для своей страны Путин: роль великой державы, пишет TAZ.

Москва блефует

В Сирии Россия поиграла мускулами, изображая из себя великую державу и вступив в конфронтацию с Европой и Соединенными Штатами. Неужели миру снова грозит новая холодная война, задается вопросом крупнейший в Швейцарии новостной портал Blick.

Поскольку Запад в настоящее время разъединен, Москва пытается с помощью агрессивной риторики и военной силы усилить давление на западные страны. Хотя московские эскапады гораздо менее взрывоопасны, чем это может показаться на первый взгляд. Россия сейчас находится в очень уязвимой позиции, как во внутренней, так и во внешней политике. Через свои внешнеполитические авантюры на Украине и в Сирии путинский режим пытается легитимизировать себя, полагает СМИ.

Россия пытается напугать Запад и заставить пойти на уступки. Воинственная риторика Кремля может ввести в заблуждение, но Запад должен видеть, что это все блеф. Он должен осознать, что Россия в своей уязвимой, почти безнадежной ситуации пытается поднять ставки в своей игре. Геополитический потенциал России попросту слишком мал. Хотя в военном отношении страна все еще очень сильна, но в остальном аргументы Москвы ограничены. Россия не имеет большой привлекательности на Кавказе, на Украине или в Сирии, поэтому рано или поздно должна будет уйти из этих областей, уверен Blick.

В России почти голод

За три года кризиса Россия существенно ослабела в экономическом отношении, а россияне почти голодают. Продукты питания становятся все более дорогими, дороже чем когда-либо в России, а реальная заработная плата неуклонно снижается. Теперь россияне вынуждены экономить на самом необходимом — на пище. Им пришлось вернуться к огурцам и капусте, пишет газета Berner Zeitung.

Поставщик швейцарской разведки хотел продать технологии русским

В Швейцарии скандал: швейцарская фирма Wavecom из города Бюлах — окружного центра кантона Цюрих собиралась продать дешифровальную аппаратуру Омскому государственному техническому университету, передает газета Aargauer Zeitung (AZ).

Более того, по словам федерального президента и министра экономики Йоханна Шнайдера-Амманна, фирма собиралась поставить пять подобных устройств в Россию и одно на Украину. Компания Wavecom в Бюлахе является разработчиком и поставщиком программного и аппаратного обеспечения для мониторинга электронной почты и факсов, а также прослушки телефонных разговоров. Кроме того, в штаб-квартире компании в Бюлах проходит обучение сотрудников спецслужб. Швейцария — это маленькая страна «с большими ушами», которая любит следить за своими соседями и за Россией, добавляет AZ.