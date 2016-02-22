



npr.org Польские монахини знают толк в ватиканской кухне

Кулинарные пристрастия пап Римских, их любимые блюда и рецепты швейцарской гвардии вскоре станут доступными обычной публике. В апреле этого года в продажу поступает переведенный на английский язык сборник The Vatican Cookbook — поваренная книга Ватикана, содержащая в себе немало занимательной информации о том, что предпочитает на обед население этой карликовой страны. Больше всего, конечно, интересно будет прочесть о предпочтениях папы Римского Франциска. Поваренная книга Ватикана сообщает, что вкусы у Франциска вполне аргентинские. Ему нравится хороший стейк, эмпанада (пирожок с начинкой, который готовится из пшеничной муки и говяжьего жира) и дульсе де лече (десерт из молока и сахара, похожий на карамель.

79-летний понтифик знает толк в еде, хотя многое ему уже стало недоступным из-за запрета врачей. В одном из интервью папа жаловался, что не может, как раньше, выскочить на улицу и заказать пиццу. В другом говорил, что доктор попросил исключить из меню пасту. Но от чего папа Римский не способен отказаться — так это от сладостей. Во время визита в США в сентябре прошлого года для понтифика и его свиты готовила американский повар Лидия Бастианич, которая в 2008 году уже обслуживала папу Бенедикта XVI. О нынешнем понтифике она отзывается как об аскете. «Франциск любит легкую пищу, особенно картофель и рис, — рассказывает Бастианич. — Я думала, раз он из Аргентины, то ему захотелось бы говядины, но нет». За трапезой американский повар специально наложила на тарелку папе побольше, потому что «ему требуется много сил и энергии». Понтифик отказался от соусов и мучного, кофе он пил без сахара и заменителей, однако не смог удержаться от яблочного пирога на десерт. Папа съел с него яблоки и мороженное и даже попробовал кусочек самого пирога.

Ближайшие сотрудники Франциска знают толк в своей национальной кухне. Например, государственный секретарь Святого престола, итальянец Пьетро Паролин любит «ньокки» (итальянские картофельные клецки), однако просит добавлять к ним соус песто и ломтики бекона панчетта, называя получившееся блюдо «ньокки по-ватикански». Для швейцарца Курта Коха, который возглавляет Папский совет по содействию христианскому единству, традиционным блюдом служит «венский шницель» (тонкая котлета из телятины в панировке) с картофелем-фри. Немец Георг Генсвайн, префект Папского двора, является одним из редких исключений. Его выбор — это итальянская «cальтимбокка» (тонкий шницель из телятины с ломтиком прошутто и шалфеем). Предшественник Франциска папа Бенедикт XVI отдавал должное швабскому «колбасному салату», буженине и запеченным вишням со взбитыми сливками. А папа Иоанн-Павел II предпочитал «польские пироги», они же привычные нам вареники с картофелем.

Большинство блюд в Ватикане готовят польские монахини. Однако официальные мероприятия или специальные заказы обслуживают повара швейцарской гвардии. Они те люди, которые знают больше о еде папы больше, чем кто-либо другой. Но что едят сами швейцарцы? Как говорит командующий гвардейцев Даниэль Рудольф Анриг, «солдат может бороться и вести войну только тогда, когда он поел хорошо и довольно». Впрочем, долгие столетия основным в меню швейцарской гвардии была тушенная чечевица. Сейчас выбор, конечно, побольше. В сборнике The Vatican Cookbook приводится более 70 рецептов собственной ватиканской кухни, не говоря уже о рецептах из двух любимых гвардейцами римских ресторанов и из трех пригородных городов, где швейцарцы часто проводят свое время. Важным для стражей Ватикана является то, чтобы их ежедневные блюда были с большим содержанием сыра и масла, включали бы пасты, супы, мясо и рыбу. И еще они не обязаны соблюдать традиционную практику поста по пятницам.

Однако, пожалуй, самым главным в книге будут молитвы, с которых начинают вкушение пищи в Ватикане и папы, и кардиналы, и швейцарские гвардейцы. Ведь с ангелом за трапезой даже самая обыкновенная тушеная чечевица может стать значительно вкуснее.