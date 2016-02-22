



cnnturk.com Реджеп Эрдоган

Закрытие банков и девальвация маната

За последний месяц в Азербайджане было закрыто шесть банков, пишет Minval.az. Информагентство указывает на поспешность сворачивания кредитных учреждений, причем некоторые — без консолидации, что сеет сомнения среди держателей депозитов. «Центробанк даже не может нормально объяснить закрытие банков. … Число банков может сократиться наполовину, то есть до 20 банков могут закрыться», — говорится в статье. Издание обвиняет чиновников в халатности: «После декабрьской девальвации деятельности С. Шарифова (минфин) и Э. Рустамова (глава ЦБ) не могут дать нормальную оценку даже самые объективные эксперты. Эти чиновники будто специально стараются парализовать финансовую и банковскую систему Азербайджана».

СМИ прогнозируют дальнейшее обесценивание маната. «В марте месяце ожидается вторая девальвация национальной валюты Азербайджана», — пишет Cebhe.info. По словам экспертов и депутатов, уже до праздника Новруз 1 доллар составит 2, а то и 2,5 маната. Экономист Вюгар Байрамов в интервью Cümhuriyet предупреждает о социальных потрясениях. Их вероятность растет из-за традиционного ухудшения финансовой состоятельности граждан в марте, который в народе называют «черным». Это «может заложить в стране основу для социального взрыва», считает эксперт. «В принципе, следующая девальвация не исключает стихийных акций протеста с участием граждан в регионах и Баку», — говорит Байрамов. Лидер Демократической партии Сердар Джалалоглу также не сомневается в неизбежности социального кризиса, если власти ничего не предпримут. Памятуя об опыте Греции, где волнения начались спустя 7−8 месяцев после возникновения кризиса, политик предвещает замедленную реакцию на события. Джалалоглу полагает, что последние акции протеста в районе Сиазань в связи с предыдущей девальвацией были сфабрикованы властями. «Естественные акции протеста начнутся несколько позже», — говорит сенатор.

Баку признал легитимность Асада

На неделе заместитель министра иностранных дел Араз Азимов дал интервью австрийской газете Die Presse, вызвавшее широкий резонанс в азербайджанском медиа-пространстве. Приведем ключевую выдержку из речи дипломата: «В настоящее время Башар Асад является единственным гарантом целостности и безопасности Сирии. Его армия — это правовой институт. Мы приветствуем политический процесс, при котором Асад оставался бы у власти до его замены преемником. … Мы против всяческих наземных операций, так как ввод войск любой коалиции в Сирию означает там еще больший рост хаоса». Хотя Азимов назвал «неэффективными» и «дорогостоящими» операции ВКС РФ в Сирии, но признание легитимности Асада небезосновательно воспринимается как непрямая поддержка Москвы.

Политики и эксперты сильно разошлись в оценках. Глава оппозиционной партии «Мусават» Ариф Гаджилы назвал выступление дипломата «проявлением позиции, поддерживающей коалицию Россия-Иран-Башар Асад» и «предательством» Турции. Член комитета по обороне Милли Меджлиса Захид Орудж в интервью сайту modern.azотметил, что Араз Азимов выступал чисто из констатации официального права и действительной ситуации: «Те, кто считает, что проблема заключается в личности Асада, думают, что как только он уйдет, то установится мир. Но ИГИЛ — это не Аль-Каида и не Талибан. ИГИЛ превратился в реальную власть», — передает его слова газета Yeni Musavat. Известный политолог Зардушд Ализаде указал на то, что, в отличие от курдов и террористов, Асад — единственная сила, пытающаяся сохранить целостность Сирии. «Башар Асад дает гарантию сохранения Сирии как национального государства. … То, что это нравится или не нравится Турции, — это другой вопрос», — сказал Ализаде.

Сложный выбор: «исламская коалиция» или Realpolitik?

В конце недели глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пожаловал в Баку. После встречи со своим турецким визави министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяровзаявил, что «Азербайджан рассматривает участие в исламской антитеррористической коалиции, созданной Саудовской Аравией», но для окончательного вердикта требуется «решение всех министерств, а не только МИДа». Некоторые журналисты поспешили записывать Баку в ряды исламской коалиции: «Это означает, что Баку рассматривает вопрос присоединения в критический момент не к Москве и Тегерану, а к Анкаре (Западу)», — заключает Minval.az.Информагентство пишет, что Россия уже реагирует на поползновения Баку в стороны Эр-Рияда и Анкары: «Дело в том, что на следующий день после заявления азербайджанского министра в российских медиа был обнародован список смертоносного оружия, которое Россия предоставит Армении. Оно будет поставлено на основе договора о предоставлении Москвой кредита Армении на сумму 200 миллионов долларов для покупки оружия». Стоит только уточнить, что о поставках оружия Еревану было известно задолго до визита Чавушоглу, а оценки СМИ диаметрально противоположены более раннему заявлению замминистра Азимова.

Отставной полковник-лейтенант МНБ Ильхам Исмаил пытается рассуждать в категориях Realpolitik. Он дает оценку формированию альянса между Турцией и тремя постсоветскими странами: Грузией, Украиной и Азербайджаном. «Если каждая из трех стран поддержит Турцию из-за этих проблем (имеется ввиду Донбасс, Карабах и Абхазия с Южной Осетией — Ф.М.), агрессия России увеличится на порядок. Единственная сила, способная остановить эту агрессию, — США и Запад. В такой момент опасно оставлять Турцию один на один с Россией. Но если Азербайджан присоединится к коалиции, то может получить поддержку Запада». При этом эксперт по безопасности указал на риски дистанцирования от России в сирийском вопросе: «По сравнению с США возможности России влиять на Азербайджан в разы выше. Это может быть и в карабахском конфликте, а также Россия может создать внутри Азербайджана очередную проблему Донбасса», — передает его слова Cebhe.info.

Отмена визита Эрдогана в Баку связана не только с терактом

Из-за прогремевших в Анкаре взрывов турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отменил две важные встречи — саммит по теме беженцев в Брюсселе и визит в Азербайджан. В Баку был отправлен глава МИД Турции Чавушоглу. Хотя бакинские СМИ признают важность присутствия Эрдогана в Анкаре в кризисный период, некоторые узрели в том определенный жест. Cebhe.infoвидит причину в том, что Азербайджан не поддерживает турецкую политику в Сирии. Снижение формата встречи до уровня министров иностранных дел показывает, что «Турция недовольна позицией официального Баку в отношении Башара Асада», — пишет агентство. «Смена ветров» чувствуется и по выступлению ряда депутатов Милли Меджлиса, «защищающих позицию России». Азербайджанские СМИ не поленились и промониторили публикации своих турецких коллег. Вот как турецкие медиа реагируют на позицию Азимова: «Из-за оккупации Нагорного Карабаха Турция прервала отношения с Арменией, закрыла границы. А что сделал Азербайджан?».

Бакинские СМИ обратили внимание еще на одну приметную деталь турецко-азербайджанской встречи. Дело в том, что турецкий самолет изначально должен был приземлиться в городе Гяндже, где президент республики Ильхам Алиев уже дожидался Эрдогана. Однако из-за погодных условий решено было изменить рейс на Анкара-Баку. Cebhe.info считает, что проблема не только в метеорологии: «Гянджа фактические граничит с зоной карабахского конфликта. К тому же, с оккупированных высот город видно, как на ладони. Если принять во внимание, что армянские оккупационные силы и, в целом, регион и прилегающие территории находятся под контролем российской разведки, то жаждущая мести за инцидент с Су-24 Москва могла воспользоваться «армянским козырем» и спрятаться за ним, тогда картина еще больше бы усложнилась».