Однако, как сообщает El Pais, по данным экзит-полов, разрыв между сторонниками и противниками возможности переизбрания Эво Моралеса на четвертый срок минимален. И составляет не более 3 процентов. Но противников все же больше. А пока вице-президент страны Альваро Гарсиа Линера заявил, что с подобными прогнозами и оценками итогов выборов не согласен. Сам же подсчет голосов, по его словам, может занять и несколько дней. Уже сейчас очевидно, что убедительной победы у Эво Моралеса на этом референдуме не будет. Даже если власти страны признают его победителем после подсчета всех голосов, очевидно, что страна расколота. И не по отношению к социализму. А к конкретному политику.

Флаг Боливии

Накануне референдума руководство Боливии неоднократно заявляло. что это голосование по вопросу о внесении поправок в Конституцию страны, позволяющее избирать Эво Моралеса президентом на четвертый срок, имеет не только узко национальное значение. Победа Эво Моралеса должна была стать подтверждением того, что социалистический путь для Латинской Америки, после поражения социалистов в Аргентине и Венесуэле, открыт и перспективен. На самом деле, никто не может запретить идти на президентские выборы кандидату от правящей партии. преемнику Эво Моралеса. И вполне возможно, что эти выборы он выиграет.

Вопрос в другом. Буквально за пару дней до референдума ведущие боливийские СМИ писали, что рейтинг доверия у Эво Моралеса превышает 60%. Об этом же говорили и международные эксперты. «Рейтинг одобрения президента Эво Моралеса составляет 60 процентов», — заявил координатор Международного комитета в поддержку избрания Эво Моралеса президентом Боливии на новый срок Кату Арконада», — сообщает ABI. Вполне вероятно, что рейтинг доверия и высокий процент населения, одобряющего политику Моралеса, совсем не означают, что боливийцы хотят видеть его пожизненным Президентом. Что же реально происходит в Боливии?

Проблема в том, что российским журналистам и экспертам крайне сложно получать объективную информацию о ситуации в Боливии. А о проведении там мониторингов с выездом российских исследователей приходится только мечтать. И дело совсем не в финансовой стороне вопроса. Боливия — страна, значительная часть территории которой находится высоко в горах. Официальная столица страны — Сукре — расположена на высоте почти в три километра. Фактическая столица — Ла-Пас — на высоте более чем три с половиной километра. Горная болезнь, нехватка кислорода — испытание, которому захочет подвергать себя далеко не каждый европеец. Журналисты из России крайне неохотно летают в столичные города Боливии. Есть прецеденты, когда прилетавшие так и не смогли приступить к полноценной деятельности. Особая ситуация и с Посольством России в Боливии. В МИДе России ни для кого не секрет, что найти желающего поехать в эту страну дипломатом и даже послом — задача нелегкая. Иногда просто не посильная для кадров в МИД РФ. В результате интересы России в Боливии представляют либо энтузиасты, готовые на все ради любви к региону и к пославшей их туда Родине (таких единицы). Либо те, кого больше никуда не берут. Либо вполне достойные послы, но попавшие в немилость к руководству внешнеполитического ведомства. И такие случаи были.

Что же в «сухом остатке»? Тем, кто формирует новостную и аналитическую картину о Боливии, приходится довольствоваться либо материалами из СМИ этой страны. Ну, а где гарантия, что они не ангажированы? Либо официальными заявлениями, которые тоже далеко не всегда отражают реальную картину. При этом Россию и Боливию связывают важные экономические соглашения. Буквально накануне референдума между «Газпромом» и Боливией были подписаны три соглашения о долгосрочном стратегическом сотрудничестве. Если нынешняя власть потерпит поражение на президентских выборах, договоренности эти, будем надеяться, не пострадают. Но непонятно другое, почему, кроме упражнений в политической риторике, Россия не предпринимает никаких мер для поддержки своих союзников в регионе? Наконец — политически никак не защищает свои инвестиции?

Впрочем, директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин еще в конце 2015 года заявил, что вовсе не поддерживает «народные иллюзии», что Россия намерена выгнать США с «их заднего двора» — из стран Латинской Америки. Более того, ни о какой простой и законной конкуренции между Россией и США в Латинской Америку речи, оказывается, нет. «Я не могу говорить за Соединенные Штаты, но у нас своя повестка дня в регионе. У нас есть свой подход к латиноамериканцам, и мы видим, что этот подход ценится. Мы не пытаемся там ни с кем соперничать — и политическая, и экономическая, и гуманитарная ниша в регионе очень широкая, и нам есть, что предложить латиноамериканцам», — уверен Александр Щетинин. Высокопоставленный дипломат еще тогда посетовал, что итоги выборов в Венесуэле стали для него и для МИД России «неожиданностью».

Ком «неожиданностей» нарастает. А иллюзии тают сами собой. Приведу еще одну цитату из слов другого российского высокопоставленного дипломата, высказанных им в частной беседе. Деятельность своих коллег в Латинской Америке он охарактеризовал так: «Больше половины наших дипломатов выезжает в регион не работать, а отдыхать. За государственный счет. В этом я солидарен с оценкой их трудов, которую озвучило ИА REGNUM «.