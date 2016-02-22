Словесная пикировка между Турцией и Россией в последние дни вызвала серьезные опасения Европы относительно возможного конфликта Москвы и Анкары, который способен выйти на новый уровень и стать прямым. Турецкий политолог Ахмет Инсель, известный взвешенным и часто скептическим отношением к правительству Эрдогана, в интервью французской газете Le Figaro ответил на вопросы французских журналистов. Ахмет Инсель — профессор политологии университета Галатасарай (Турция) и автор книги «Новая Турция Эрдогана», опубликованной в 2015 году.

kontury.info Президент Турции Реджеп Эрдоган

Отношения Турции и России, отмечает издание во вступлении к интервью, становятся все напряженнее. Исламский консерватор, премьер-министр турецкой Республики Ахмет Давутоглу, критикует «бомбардировки России, поддерживающей режим Дамаска». По его словам, с сентября, когда Россия начала проводить военную операцию против боевиков непризнанного Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ — запрещена в России), «русские не делают никакой разницы между гражданскими и вооруженными людьми». Причем такое заявление турецкий премьер-министр сделал публично. По мнению политолога, это означает, что «эскалация напряжения лишь усиливается».

Сегодня премьер-министр вашей страны осудил русские удары в Сирии. Какова в целом позиция Турции по отношению к этой, разрываемой сейчас на все части, страны?

«Сейчас Турция действительно очень живо критикует стратегию Москвы. В то же время, вот уже несколько дней Турция бомбардирует позиции курдов. Удары наносятся, в основном, по территориям, которые контролирует вооруженное крыло курдо-сирийской «Партии демократического единства». Так что когда премьер Давутоглу критикует русские удары с воздуха, в этом есть, безусловно, некоторая двойственность, потому что Турция делает то же самое в отношении курдов, причем в той же самой манере. Конечно, следует непременно уточнить, что удары турецкой армии менее эффективны, и причиняют меньшие потери врагу. Больше шума, чем результатов. Лицом к лицу с международной коалицией, Турция проводит следующую политику: она открыла военно-воздушную базу, которая позволяет многим странам, вовлеченным в сражение против ИГИЛ, наносить удары по Сирии. Уточним, что Турция поддерживает эти операции, но сама в Сирии на уровне воздушного флота не действует. И это — по очень уважительной причине. Она состоит в том, что у Турции нет никакой возможности отправлять самолеты в воздушное пространство Сирии из-за русской угрозы. С тех пор, как Турция стреляла по русским самолетам, Москва разместила ракеты земля-воздух вдоль границы между Сирией и Турцией».

Что, по вашему мнению, пытается делать Россия?

«На уровне заявлений Москва желает уничтожить любое присутствие повстанцев на севере Сирии. Слова с делом не расходятся… Бомбардировкам подвергается все, даже общественные места. Русские хотят вернуть регион в руки официальной власти Сирии. Да и армия Сирии проводит удары. И стратегия сирийских вооруженных сил подобна русской: полностью уничтожить в регионе силы повстанцев, чтобы создать своего рода «ничейную землю и позволить курдским силам взять зону под свой контроль. Эта возможность, даже теоретическая, очень нервирует Турцию».

Значит ли это, что мы продвигаемся в сторону дальнейшего напряжения отношения Москвы с Анкарой?

«Да они и так уже напряжены. Слова употребляются от случая к случаю все более сильные. Заявление Давутолгу в отношении России весьма жесткое, это обвинение в военных преступлениях. В то же время, Москва и президент Сирии Асад подали в генеральный совет ООН жалобу на действия Турции в курдской зоне. Риск того, что ситуация раскачается до настоящей войны, нельзя исключать. Если бы Турция не была членом НАТО, то, я полагаю, прямой конфликт между Россией и Турцией уже бы состоялся. Мы очень близки к конфликту из-за того, что ситуация может выйти из-под контроля «благодаря» каким-то случайностям, в любой момент».

«Могущественная и агрессивная политика русских»

Издание Sud Ouest публикует статью, которая называется «Почему нам нельзя вести переговоры с режимом Путина». Автор — Николая Тенцер (Nicolas Tenzer), политолог. Мы приводим текст статьи с несущественными сокращениями.

«Грузия, Украина, Сирия… Проводя переговоры с Путиным, мы занимаемся бесполезным делом и ставим под угрозу собственные идеалы. Ведь сама по себе идея переговоров составляет общие представления о дипломатии. Конечно, лучше уж переговоры, чем война. Но и у этой аксиомы есть исключения. Россия Путина — такое вот драматическое исключение из правила…

После грузинского кризиса 2008 года (речь о попытке вооруженного нападения Тбилиси на Южную Осетию, приведшее к жертвам среди мирного населения, разгрому нападавших и окончательному отсоединению региона от Грузии — прим. ИА REGNUM), событий на Украине, начавшихся в 2014 году, и поддержке криминального режима Асада, западные страны только и делают, что пытаются договориться с Россией. Но переговоры ничем не заканчиваются — или почти ничем — кроме, разве что, того, что сами по себе подтверждают могущество русской агрессивной политики.

Эта ошибка Запада происходит из того, что мы забыли о принципах переговоров и недоверии, которое должны изначально испытывать к режиму русских. Мы должны защищать международное право, свободу и фундаментальные права. Пытаясь договориться с русскими, мы ставим под сомнение нашу способность это сделать.

«Иллюзия переговоров»

На самом деле, все переговоры с Россией — это пустые разговоры. В 2008 году переговоры закончились «аннексией Южной Осетии и Абхазией» без какого-либо сопротивления Запада России, достигшей своих целей. В 2015 году, после переговоров в Минске, Россия де-факто создала и закрепила свое влияние на востоке Украины, ограничив суверенитет Киева. Конечно, Россия позволила уменьшить интенсивность столкновений между Новороссией и правительственными войсками…

Ну, а кроме того, что сокращение огня не всегда уважается русскими, переговоры в Минске не затрагивают тему Крыма, аннексированного Россией. Также, Минск-2 не упорядочивает ситуацию на Украине и не дает никаких гарантий длительной стабильности.

Ну, а ситуация в Сирии совсем трагическая. Мало того, что Россия с 2011 года постоянно поддерживает Асада, вместе с Китаем ставя палки в колеса в ООН тем, кто против Дамаска, так Москва еще и спасла снова в 2013 году этого самого Асада! Тогда Россия выступила гарантом уничтожения химического оружия режимом Асада в обмен на отмену международной интервенции в Сирию. А ведь преступления Асада стоили жизни 100 тысяч человек!

Наконец, вследствие своего вмешательства в Сирию Россия добилась прекрасных результатов в дипломатии для себя, но этим результаты ничего не значат в плане ее сдерживания. Россия как бомбардировала повстанцев, так и продолжает это делать. Да, Мюнхен 2016 года — это, конечно, не Мюнхен 1938, но и в этот раз переговоры в Германии развязывают руки актерам, уверенным в своем могуществе. США хотят согласия любой ценой, а Россия этим пользуется… «.