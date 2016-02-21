Новость об авиаударах по больнице в Сирии не оставила никаких сомнении у итальянской прессы: это были русские. Вслед за международным хором голосов о начале расследований «военных преступлений» России в Сирии итальянская пресса пошла еще дальше, высказали предположение, что Кремль специально бомбит Сирию, чтобы беженцы наводнили Европу. В этом якобы и есть стратегия Кремля — наводнить Европу беженцами, чтобы наказать Запад за санкции (напомним, что до начла бомбардировок российской авиацией позиций ИГИЛ, в ЕС прибыло более миллиона беженцев — прим. ИА REGNUM). И вот так русские бомбардировщики ведут обстрел, не различая где гражданское население, старики, а дети, а где террористы. Международная же коалиция ведет точечные обстрелы, гибнут только члены ИГ, честно слово…

rusevik.ru Колонна беженцев летом 2015 года

В мире продолжается полемика о самолетных или ракетных атаках на школы и больницы в Сирии. «Это можно рассматривать как военные преступления, но только если будет доказано, что это были умышленные действия, и это еще не ясно», — заявил представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл. О военных преступлениях также говорит Париж устами министра иностранных дел Жан-Марка Эро, и Лондон словами главы МИДа Хэммонда, который «шокирован тем, что режим Асада и его сторонники россияне продолжают бомбить мирных граждан, несмотря на соглашение о прекращении огня». Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу: «Эти мерзкие, жестокие и варварские налеты насчитывают 8 тысяч рейсов с 30 сентября, никакого различия между гражданскими лицами и солдатами, в том числе детьми и стариками».

Новости Tgcome 24: «Если российские бомбардировки продолжатся, соглашения Монако обречены на неудачу. По данным Турции, 88% московских бомб в Сирии были направлены против умеренной сирийской оппозиции, и лишь небольшая часть против ИГ. Такого же мнения Председатель Европейского Совета Дональд Туск: «Русские бомбы оставляют очень мало надежды для прекращению огня». Между тем, войска Асада продвигаются. Под прикрытием бомбардировок русских сирийские правительственные войска продолжают продвигаться на север страны, где, как сообщает Москва, они заняли 800 квадратных километров территории и 73 деревни только в начале февраля. Турция, большой враг сирийского президента Асада, отвечает тем, что только «наземная операция может решить сирийский кризис». Но Анкара не намерена вмешиваться в одиночку, требуя, чтобы под руководством США международная коалиция приняла решение. «Некоторые европейские страны, Саудовская Аравия и Турции выступают за наземную операцию в Сирии, но другие союзники против», — заявил министр иностранных дел Турции, объясняя, что «было бы нереальным для Турции, Саудовской Аравии и Катара проводить эту операцию самим».

Между тем, Нидерланды объявили, что начали обстрел позиций ИГ в Сирии со своих самолётов F-16, примыкая, таким образом, к возглавляемой США коалиции.

La stampa: «Франция, Турция и ООН осудили российские бомбардировки по больницам в Сирии, которые вызвали более пятидесяти мертвых, речь идет о «военных преступлениях». Но сирийский президент Башар Асад замораживает перспективы перемирия: «Прекращение огня делается между государствами, а не с террористами», в то время как курдские партизаны продолжают продвигаться к северу от Алеппо. Асад предупредил Саудовскую Аравию, что возможная наземная операция в Сирии «не будет пикником». Анкара говорит об очевидных военных преступлениях в соответствии с международным правом. К сожалению, мы видим, что вместо того, чтобы остановить бомбардировки, русские увеличили свои атаки в Сирии и убивают мирных жителей, громят больницы и школы».

Il fatto quotidiano публикует комментарии директора Высшей школы экономики и международных отношений в католическом университете Милана Витторио Парси, который уверен в том, что Турции и России очень выгодно сложившееся положение в Сирии, особенно выгодно шантажировать ЕС беженцами. «Брюссель уже договорился о выплате 3,2 млрд евро для принятия беженцев, но Анкара просит больше денег и угрожает обеспечить «большую проходимость» беженцев в Грецию и Болгарию. Москва бомбардирует Алеппо, увеличивая поток беженцев в Европу. «Механизм начинается с Кремля, — объясняет Витторио Эмануэле Парси, директор Высшей школы экономики и международных отношений в католическом университете Милана, — план Кремля имеет две цели: пересмотр санкций из-за Украины и консолидации влияния России в зоне правления Асада». Анкара и Москва используют миграцию, вызванную войной в Сирии, чтобы шантажировать и оказывать давление на Европейский Союз. Эрдоган тоже играет и просит уже не три миллиарда, как это было согласовано, но шесть миллиардов, чтобы справиться с потоком миграции: т. е. , чтобы остановить сирийцев, бегущих от войны. Россия, через несколько часов после подписания хрупкого соглашения в Монако, заявила, что не будет останавливаться рейды против враждебных фракций относительно режима Асада, продолжая обстреливать Алеппо и увеличивать движение беженцев в Европу. И то, что делает Брюссель? «Много разговоров, но мало действий, — говорит Витторио Эмануэле Парси, — не знают, что делать. Такие лидеры, как Ангела Меркель, отчаянно пытаются договориться с Турцией, чтобы снять с себя тяжесть обещания принять всех сирийцев».

По мнению издания, даже если Анкара получит все деньги, нет гарантий, что она будет соблюдать соглашения. Турция видит каждый день, как увеличивается количество беженцев, без законов, структур и адекватной организации. К сожалению, это считается вторичной проблемой, любые деньги не в силах изменить ситуацию. «В этом плане российские действия в Сирии только усиливают стратегию Анкары. Непрерывные воздушные налета авиации Владимира Путин на северные города, особенно Алеппо, увеличивают количество сирийских граждан, бежавших из страны и направляющихся в Европу». «Единственная стратегия Путина, которая дала свои результаты, — подчеркивает профессор Парси, — России удалось занять центральное место в кризисе. Если после важного соглашения по добыче нефти с Саудовской Аравией Кремль также получит согласие Ирана, то займет очень и очень выгодную позицию».

О встрече Папе Римского и Патриарха Московского писали как об исторической, кто-то понадеялся, что снимут санкции быстрее, кто-то и о встрече лидеров двух церквей увидел кремлевский след.

Il messaggero: «Папа Римский и православный Патриарх Московский после тысячи лет взаимных отлучений от церкви (так в тексте — прим. ИА REGNUM) и молчаний встретились по-братски на Кубе, кроме того, они стали гостями брата Фиделя Кастро. Эта встреча имеет большое значение, и не только по религиозным соображениям. Теперь, после этих двух последних «гражданских чудес» (соглашения о прекращении огня по Сирии), должно было произойти третье чудо, теоретически менее сложное, но которое должно принести мир и восстановление экономики. Речь идет о «украинском вопросе», который уже давно заморожен после напряженных моментов прошлого года. Но с «украинским вопросом» связана тема эмбарго, блокада торговых отношений между Россией и Западом, от которой Европа и России пострадали очень сильно с точки зрения экономики. Италия переживает спад экспорта своей продукции в Россию, значительно снизился поток туристов.

Поэтому, после таких важных встреч, как встреча Папы римского и Патриарха Московского, наступает момент для параллельной инициативы, срочной, если говорить о времени, для преодолении эмбарго между Россией и Западом. Решение такого рода произведет незамедлительный положительный эффект с момента анонса, сначала на финансовых рынках, со значительным вкладом в восстановление общего доверия, несмотря на продолжающийся «нефтяной кризис».

East journal приводит подробную историческую справку о том, как зарождалась православная церковь и приходит к выводу, что в католической церкви больше порядка.

«Папа Франциск и патриарх Московский Кирилл, глава РПЦ, встретились на Кубе 12 февраля. Встречу ожидали почти тысячу лет, подготовку проводили долгие месяцы. Потому что это гораздо больше, чем встреча двух религиозных лидеров, это знак сближения католической церкви и русской православной».

Об этом встречи, — отмечается в статье, — мечтал Папа Иоанн Павел II, потом Бенедикт XVI, но только Папа Франциск, «менее теолог и более практик, только он сумел организовать эту встречу, вероятно, с помощью президента России Владимира Путина».

«Православная церковь родилась под патронатом Константинопольского Патриархата по выбору киевского князя Владимира в 988 году. Князь принял веру больше по политическим мотивам, чем религиозным, заставил народ подчиняться Киевской Руси (части нынешней Украины, Белоруссии, Польши, Литвы, Эстонии, Латвии, Европейский России), чтобы принять крещение в массовом порядке. Политический и духовный центр медленно переехал в Москву, которая в 1589 году стала городом — резиденцией патриаршества.

В католической церкви есть Папа, и он, по идее, командует всеми и вся. В Православной Церкви существуют различные автокефальные и автономные церкви, которые, хоть и официально общаются друг с другом, имеют на своем высшем уровне патриархов, которые часто не ладят друг с другом. Есть патриарх Константинопольский, форма почетного первенства которого признается всеми. Существуют еще патриархи Антиохийский, Иерусалимский, Александрийский и Московской. Кроме того, есть болгарская православная церковь, грузинская, сербская и румынская. Есть «национальные» церкви в оппозиции к «официальным», как в случае с Киевским патриархатом, который не признается Москвой, или православная церковь в Черногории и Македонии, обе не признаваемые сербской православной церковью. Большая путаница».

Об отношениях православной и католической церквей East journal пишет как о борьбе за власть. «То, что речь идет о борьбе за власть, нет никаких сомнений. Главенство Папы никогда не переваривали на Востоке, это кажется больше вопрос иерархий, чем теологических и догматических вопросов. Не случайно, что Папа сближается с Константинопольским Патриархатом, последний потерял часть своей политической власти. С Московским Патриархатом музыка отличается тем, что борьба за паству и попытка усилить влияние в нужных зонах сегодня очень сильны, более чем когда-либо прежде».

Вывод из исторического анализа отношений краток: Если бы не Путин, встречи бы не было. «Конечно, встреча не могла бы иметь место, если бы сам Путин не знал и, в некотором роде, не одобрил мероприятие. Русская Православная Церковь находится на одной линии с Кремлем, и совсем не странно, что Кремль толкнул церковь на встречу прямо сейчас, чтобы закончилась международная изоляция, произошедшая, в основном, из-за украинского кризиса».