«Президент Обама заявил, что, предпринимая какие-либо меры, направленные на урегулирование положения на Ближнем Востоке, он не соревнуется с Путиным, кто предложит идею круче, а лишь стремится к тому, чтобы в регионе наступил мир, — пишет одно из ведущих изданий пиренейского королевства АВС. — Американский лидер призвал российского коллегу прекратить неизбирательные и неприцельные бомбардировки, от которых страдают мирные жители. Остановить войну, а значит, и остановить поток беженцев, и сохранить школы, и сберечь больницы».

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Помнится много лет назад, когда «Восток», пилотируемый Юрием Гагариным, впервые облетел Землю, советская пресса процитировала какую-то из американских газет: «Девяносто процентов разговоров о полете человека в космос велось Соединенными Штатами. Как выяснилось, сто процентов дела пришлось на Советский Союз».

Прошло пять десятилетий с хвостиком, а пропорции нисколько не изменились. Поменялось только название государства, на которое приходится сто процентов дела. В соответствии со статусом правопреемника Советского Союза.

«Руководитель США подчеркнул, что присутствие российских военных в Сирии не свидетельствует о том, что режим Асада силен, а наоборот, говорит, что он слаб. Главный вопрос состоит вот в чем: неужели Россия думает, что может выиграть что-то от того, что она победит в альянсе с полностью разрушенным государством?»

Как видим, тон комментариев, да и сами по себе выводы несколько изменились. Успех Москвы в Сирии уже не ставится под сомнение, есть только попытки принизить его значение.

«Политическая война, затеянная внутри украинской элиты, погубит страну, - считает электронное издание El Confidencial. — Премьер Яценюк удержался в кресле, однако попытка президента Порошенко — не просто «проба пера», это раскачивание фигуры премьера с целью оторвать его от корней. Рано или поздно Порошенко Яценюка сбросит, в этом нет сомнений. Страна, не выходя из одной волны кризиса, окунается в следующую. И так до бесконечности. Плюс конфронтация с Россией во всех возможных сферах. Выход из ситуации только в реформах, на время проведения которых всему населению страны придется превратиться в аскетов. Эти непопулярные меры необходимы, но они означают для премьера завершение его работы на высоком посту. Ответственным за проблемы назначен будет он».

Как говорилось в одном из российских сериалов: «Если хочешь кого-то обмануть, надо быть готовым и к тому, что обманутым окажешься ты». Объем российской кинопродукции, запрещенной к показу на Украине, увеличивается не по дням, а по часам, так что вполне возможно, что Яценюк фильма с приведенной выше цитатой не посмотрел. Но это как раз тот случай, когда незнание законов политической игры не освобождает от наказания.

«Путин принимает своего «троянского коня» в Евросоюзе» - броский заголовок в El Mundo. Обозреватель газеты Хавьер Колас анализирует причины, по которым в Москву прибыл глава Венгрии Виктор Орбан и приходит к выводу, что мадьярский лидер — «засланный казачок» Кремля, работающий под прикрытием на территории Евросоюза.

«Путин и Орбан совместно заявляют о том, что не всегда выходит на поверхность: они оба желают скорейшего завершения санкционной войны между РФ и ЕС. Хозяин Кремля прекрасно знает, что далеко не во всех государствах Сообщества согласны продолжать держать Москву на расстоянии и за забором. И с помощью Орбана он усиливает давление на слабые точки Евросоюза. Заявления о прекращении санкций в отношении России уже неоднократно слышались в Италии, Греции, Болгарии. В положении «и хочется и колется» находится Испания: сельское хозяйство потеряло значительную долю экспорта. Российские деятели предупреждали сразу, что санкционная инициатива ЕС выйдет странам Сообщества боком. Теперь уже хочется все нормализовать.

С Будапештом же у Москвы сложились наиболее тесные отношения. Орбану импонирует то, что Путин выбрал его в качестве привилегированного партнера и фактически представителя-переговорщика для контактов внутри ЕС.

Санкции в декабре продлевали на полгода, однако похоже, что государства Сообщества не дождутся финальной даты их действия, соберутся на обсуждение вопроса «как быть» намного раньше — кризис в «Содружестве двадцати восьми» способствует этому. Проблема, пожалуй, лишь в том, что различные блокады проще ввести, чем отменить. ЕС явно не рассчитывал на ответное эмбарго со стороны Москвы и уж, конечно, не ожидал, что потери от него будут такими значительными».

Судя по интонациям статьи, Испания не просто хотела бы проголосовать за отмену противостояния с Россией, но аж подпрыгивает от нетерпения и завидует Греции, которая взяла на себя смелость уже озвучить свое желание наложить вето на еэсовскую блокаду России и вернуться к торговым отношениям. Для испанцев пока подобный демарш невозможен по юридическим причинам: после прошедших в стране 20 декабря всеобщих выборов новое правительство все еще не сформировано, а у старого есть полномочия только на исполнение решений, принятых до выборов. Принимать новые законы и постановления сейчас оно, согласно Конституции страны, не может.

«Инициатива по отмене санкций должна исходить от ЕС, это понятно, — такой вывод завершает публикацию El Mundo. — Российский премьер на днях сообщил, что Россия обращаться с просьбами об отмене эмбарго не будет. «Не мы это все начинали, — заявил глава правительства РФ, — не нам и заканчивать».

Российский футболист может быть оштрафован УЕФА за то, что он — фан Путина, — откликнулась La Vanguardia на громкое событие в европейском футбольном сообществе. — Игрок «Локомотива» после матча в Турции скинул верхнюю футболку, чтобы продемонстрировать всем майку с портретом главы России и словами «Самый вежливый президент». За эту демонстрацию политических пристрастий руководство европейского футбола может дисквалифицировать его на десять матчей: политическая агитация и пропаганда на футболе запрещены. Вероятно, он посчитал, что напряжения существовавшего между русскими и турками на поле было недостаточно. Действия его иначе как провокацией не назовешь. Хотя сам 28-летний Тарасов заявил, что на майке изображен его президент, он российскому лидеру верит и готов за него в огонь и воду и нечего это воспринимать, как вызов кому-то».

Для своих читателей, которые вряд ли в курсе русской современной терминологии газета пояснила: «Вежливыми людьми» в России называют тех военных, что были размещены в стратегических пунктах Крымского полуострова непосредственно перед его аннексией». Домысливать вброшенный намек издание оставило читателям.