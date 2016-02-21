



pila-ua.info «....это вам не лобио кушать»

Появление на Украине военизированных негосударственных «добровольческих батальонов», формально привлекаемых властью к охране правопорядка, а на деле использующихся для запугивания политических оппонентов, создания атмосферы террора и банальных грабежей — вовсе не изобретение киевской элиты.

Вся эта система целиком, вплоть до деталей, скопирована с давно существующей среди наиболее одиозных африканских режимов практике «добровольцев в борьбе с преступностью» — надежной опоре авторитарных властей в подавлении политической конкуренции и обеспечении правильной (для режимов) предсказуемости итогов выборов.

Можно легко предположить, что наиболее привлекательным для украинцев в этом африканском опыте стало то обстоятельство, что формально негосударственный статус «добровольцев» позволяет открещиваться властям от их преступлений и насилия в отношении политических оппонентов. Как в Африке, так и позднее на Украине наблюдатели из Европы и США охотно соглашаются с тем, что состоящие на содержании у режимов «добровольцы» как бы существуют вне власти, и их террор против политических оппонентов — всего лишь часть «гражданского противостояния». По-африкански, — ну, или по-украински.

Прошедшие 20 февраля в Уганде президентские выборы в полном объеме показали, как работает этот инструмент.

Столица страны, Кампала, с 19 февраля фактически находилась на военном положении. Не только перекрестки и основные магистрали, но и улицы жилых кварталов патрулировались многочисленными джипами с молодыми людьми внутри в камуфляжной форме без опознавательных знаков — «отрядами предотвратителей преступности» (Crime Prevention Units). Практически все без исключения автомобили останавливаются на каждом перекрестке и обыскиваются. То же самое происходит и со случайными прохожими. Не удивительно, что к началу выборов город просто опустел. Что уж говорить о разрешенных угандийским законом митингах и собраниях избирателей. Закон разрешает, «предотвратители» предотвращают.

Их, «предотвратителей», сегодня в Уганде 11.000.000 — одиннадцать миллионов. По одному на каждые десять домохозяйств.

Добровольческое движение «Предотвратителей преступности» началось в 2013 году с небольшой группы студентов. Инициатива была сразу же замечена правящей партией Национальное Движение Сопротивления (NRM) и полиция получила указание всячески способствовать движению.

Сегодня все «предотвратители» прошли военизированную подготовку в учебных центрах полиции Уганды — обучение включало, в частности, таэквондо, приемы силового противодействия, пользование гражданским огнестрельным оружием и «идеологическую подготовку», — это официальная информация движения.

Блез Камугиша, национальный координатор «Предотвратителей», публично отрицает, что существует какая-либо связь между созданием батальонов и выборами в этом году. Однако не скрывается, что Камугиша возглавляет отделение NRM университета Макерере, где он преподает. Это типичное явление — лидеры многих районных комитетов правящей партии Национальное Движение Сопротивления одновременно возглавляют отряд «Предотвратителей преступности» своего района.

Фотографии в угандийских газетах, показывающие полицейские тренинги «предотвратителей», зафиксировали, что новобранцы носили желтые футболки с символикой правящей партии Национальное движение сопротивления. Опубликованная в социальных сетях фотография из учебного пособия показывает, что имеется в виду под «идеологической подготовкой». Цитата из текста: «Всё без исключения хорошее, что вы видите вокруг — это только результат эффективного управления страной со стороны NRM».

Кроме того, буквально за несколько недель до официального старта кампании в декабре 2015 года, именно в столице страны был объявлен дополнительный набор 200.000 «предотвратителей» — это примерно равно численности двадцати укомплектованных дивизий.

Именно этих молодых парней в форме и со специальной полицейской амуницией и видели обыватели на улицах Кампалы буквально через каждые несколько метров. Официально «предотвратители» не получают оружия от полиции, но им не запрещено иметь с собой так называемое «гражданское оружие» — как травматическое, так и огнестрельное. И ни для кого в Кампале не было секретом, что лежит под сидениями джипов «предотвратителей».

В результате не только избиратели, но даже кандидаты на пост президента оказались под фактическим домашним арестом.

Лидер оппозиции Кизза Бейсидже и должностные лица его партии были заблокированы в своих домах и не смогли принять участие в запланированной пресс-конференции по итогам выборов. Дом другого кандидата, бывшего премьер-министра Амама Мбабази в фешенебельном пригороде Sololo оказался окружен военной техникой и Мбабази был вынужден общаться с прессой, стоя на собственном пороге.

Через некоторое время фактический домашний арест «предотвратилеями» Кизза Бейсидже был оформлен официально. Прокомментировал арест, что характерно, не прокурор, а председатель Избиркома страны Бадру Киггунду. Прокомментировал очень специфично, явно подавая сигнал и политикам, и избирателям: «Он (Бейсидже) должен знать [положение дел], он живет в Уганде, и он не живет на Марсе…». Единственная формальная претензия к лидеру оппозиции заключалась в том, что он сообщил через социальные сети свой прогноз результатов выборов. Но для легализации блокады со стороны «предотвратителей» этого оказалось достаточно, и добровольцы сдали пост полицейским.

Уганда, — самая «молодая» страна в мире. В стране более 78% 39-миллионного населения — моложе 30 лет, почти две трети безработных, согласно правительственным данным, — молодежь. Неправительственные организации предполагают, что цифра, на самом деле, еще выше, и без работы и постоянного дохода сегодня более 80% молодых угандийцев.

В этой ситуации вступление в ряды Crime Prevention Units — вовсе не идеологический выбор, а банальное наёмничество.

«[Вступающие в батальоны] видят в этом способ продвинуться вверх по социально-экономической лестнице и, что самое главное, стать ближе к тем, кто находится у власти… Они делают это для выживания…». — говорится в исследовании аналитического центра Action Aid Uganda.

«Предотвратители преступности» ведут свою деятельности в серой зоне между государством и гражданскими лицам, что позволяет им действовать безнаказанно и без надзора или законодательных ограничений», — говорится в докладе другого аналитического центра, Network Uganda. Действительно, правительство только планирует предоставить в парламент страны закон, регулирующий деятельность «предотвратителей», — когда-нибудь. Сегодня же единственная юридическая база для деятельности Crime Prevention Units — статья 212(D) угандийской конституции, которая предусматривает право полиции сотрудничать с «гражданскими властями … и с населением в целом…». Все остальное — политическая целесообразность, а она, разумеется, превыше всего.

В этих условиях избирателей Уганды, больше половины которых родились и выросли при нынешнем президенте, итоги выборов волнуют не больше, чем результат матча по крикету.

К моменту написания этого материала — после подсчета 29,76% — бюллетеней от общего числа зарегистрированных избирателей, президент Мусевени предсказуемо выигрывает выборы с результатом 59,8% голосов. Доктор Кизза Бейсидже, четырехкратный претендент на пост президента и лидер Форума за демократические перемены (FDC) также предсказуемо получает свои 32.72% от подсчитанных голосов. У наблюдателей из ЕС и международных организаций выборы вопросов не вызвали — никто не жульничал с бюллетенями, никто не запрещал голосовать, никто не закрывал участки. Ни к чему это, при таких «предотвратителях», обеспечивающих тишину и порядок.

У экспертов нет сомнений, что неожиданностей на этих выборах не будет, но одиннадцать миллионов крепких молодых «предотвратителей» все же подежурят еще денек-другой в своих джипах на улицах угандийских городов. А после разойдутся по казармам и тренировочным центрам — чтобы быть всегда под рукой у президента Мусевени.

На всякий случай.