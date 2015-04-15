Автомобильные заводы России в январе 2016 года произвели на 40,4% машин меньше, чем годом ранее, гласят данные Росстата. А производство за первый месяц года в Петербурге, по данным агентства «Auto-Dealer-СПб», сократилось почти что наполовину — на 46%. На серьёзный спад российское автопроизводство пошло ещё с 2015 года, когда девальвация рубля и рост цен при сохраняющемся уровне дохода населения спровоцировали падение спроса на автомобили. Повышение стоимости машин, продолжившееся и в 2016 году, только усугубило дефицит спроса. Так, с начала года более 20 марок объявили об изменении в прайс-листах, и за январь продажи легковых автомобилей на территории РФ рухнули на 29%. Однако если при низком уровне покупательского спроса нелокализованные в России бренды просто уменьшают число ввозимых машин, то компаниям, выпускающим автомобили на заводах на территории страны, приходится думать о долгосрочной перспективе. Сокращение объёмов производства не даст результатов, поэтому заводы делают ставку на конкретные модели, а изменения на рынке дают понять, что данная стратегия — единственное что спасёт производителей.

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На сегодня из четырёх действующих автомобильных заводов на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти полноценно в три смены работает только один — «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Этому есть и логичное объяснение: производимые на предприятии Huyndai Solarisи Kia Rio входят в топ самых продаваемых автомобилей в России. Так что наличие покупателей помогает компании поддерживать прежний режим работы. Упор на эти модели и приемлемая ценовая политика и помогли компании в меньшей степени ощутить на себе нестабильное положение рынка в 2015 году. Как сообщили в пресс-службе завода, изменений в графике работы предприятия пока не ожидается. Разве что в третьем квартале «Хендэ Мотор» запускает в производство новую модель Hyundai Creta, а в конце года и обновлённую версию Hyundai Solaris. Такое решение поможет бренду укрепиться на рынке: компактный кроссовер Creta привлечёт внимание как новый автомобиль для российского потребителя, а улучшенный Solaris и так обречён на успех, будучи одной из самых востребованных моделей на российском рынке на протяжении уже не одного года.

А вот Петербургский завод Nissan уже запустил на конвейер новую модель — новый Nissan Qashqai. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в руководстве компании, теперь ставка делается именно на наиболее продаваемые в России машины SUV-сегмента: Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, который, кстати, теперь экспортируется в Европу именно с конвейера петербургского завода. Хоть на данный момент завод работает в две смены, с марта переходит на одну. Об этом было объявлено ещё в конце октября 2015 года вместе с новостью о сокращении числа рабочих мест также до 1 марта 2016 года (на 500 раб. мест). В компании же эти решения связывают не столько с сокращением объемов производства, сколько с необходимостью в оптимизации работы предприятия в тяжелых экономических условиях.

«Как только на рынке наладится положительная динамика, мы вернёмся к работе в несколько смен, всё зависит от спроса. Главное — мы держим руку на пульсе и ждём налаживания рынка», — прокомментировал Роман Скольский, директор по связям с общественностью компании Nissan. Общее число рабочих на заводе Nissan сегодня — 2,2 тыс. человек. На предприятии производятся такие модели как X-Trail, Pathfinder, Murano и Qashqai.

«Тойота Мотор» также делает ставку на SUV. В 2016 году на заводе начнется производство второй модели — автомобиля Toyota RAV4 и в связи с этим будет создано порядка 800 новых рабочих мест. Как отметили в пресс-службе компании, объём производства будет всё же зависеть именно от потребительского спроса и развития рыночной ситуации. В настоящее время завод Toyota в Санкт-Петербурге работает в обычном режиме в две смены. Пока что единственной производимой моделью является Toyota Camry. В 2015 году на предприятии было произведено 32 882 машины.

«Для Toyota и Nissan выпуск новых кроссоверов означает увеличение объема производства минимум на 20 тысяч машин в год. Обе модели в лидерах среди кроссоверов в России, поэтому их локализация оправдана», — такое мнение высказал Михаил Чаплыгин, генеральный директор агентства «Auto-Dealer-СПб». Но другое дело, что планы по старту производства были обнародованы еще до падения рубля, когда по прогнозу в год на российском рынке их объем реализации мог доходить до 40 тысяч штук, отметил эксперт. Но в любом случае, по его словам, это шаги по укреплению позиций на рынке.

Однако не у всех дела обстоят столь радужно. Например, завод Ford Sollers во Всеволожске работает только в одну смену. Из-за сильного спада на рынке еще в октябре 2015 года в компании Ford объявили об увеличении сроков новогодних каникул, чтобы избежать затоваривания, а также запустили программы увольнения по соглашению сторон. На сегодняшний день общее количество сотрудников завода составляет около 1500 чел. Как заявили в пресс-службе компании, принудительных сокращений не планируется, однако несмотря на то, что график завода определен и утвержден на год вперед, изменения всё же не исключаются. Автомобильные аналитики полагают, что для того чтобы сохранить производство, заводу Ford нужен новый флагман производства, каким в свое время была модель Focus.

Перестройка рынка и изменения предпочтений потребителя являются главными факторами в работе производств. И наблюдая за тенденциями рынка, компании двигаются по направлению к сужению модельных рядов и концентрации сил на конкретных наиболее успешных моделях. Таким образом, при новой системе потребления, в плюсе смогут остаться только наиболее массовые бренды.

Напомним, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области работают четыре автомобильных завода следующих компаний: Hyundai, Nissan, Toyota и Ford. Кризис предприятий по производству автомобилей проявился с конца 2014-начала 2015 года, когда компаниям из-за нестабильности экономики, падения курса рубля, вызвавшее повышение цен на автомобили, пришлось серьёзно уменьшить объёмы производства. А американский концерн General Motors и вовсе решил уйти с российского рынка: с лета 2015 года GM заморозил производство на заводе под Петербургом. В 2015 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan, Toyota и GM выпустили 307 700 легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко неоднократно называла Санкт-Петербург «русским Детройтом», подчеркивая таким образом массовое размещение автомобильного производства в городе. Летом 2013 года власти американского города Детройт официально объявили о банкротстве города из-за неспособности выплатить долги, которые образовались в связи с массовым закрытием автомобильных заводов.