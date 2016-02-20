



blogcdn.com Сорос волнуется

Кризис, в который сваливается мир, постепенно начинает поднимать панику среди инвесторов и спекулянтов. Наиболее точным индикатором этого может служить — золото, подорожавшее на второй неделе февраля на 7,1%. Резкий скачок жёлтого металла произошёл сразу же после выступления главы Федеральной резервной системы США, Джанет Йеллен в конгрессе, в котором инвесторы рассмотрели больше негатива, чем позитива.

Однако золото, которое торгуется на бирже и которое как раз и подорожало на 7,1%, — всего лишь бумага, фьючерсы на поставку золота, в данном случае в апреле 2016 года. Но это не настоящее, не физическое золото. Того самого благородного металла жёлтого цвета с атомным номером 79, в котором человечество всю свою историю держало богатства, намного меньше, чем той бумаги, которую продают на бирже. Об это еще в прошлом году писалоИА REGNUM. Однако с лета 2015 года ситуация с настоящим золотом только усугубилась

По данным нью-йоркской биржи Comex, где торгуют фьючерсами на золото, по сравнению с августом 2015 года запасы физического золота упали в 8 раз, при этом остался неизменным суммарный объём контрактов на поставку жёлтого металла — 40 млн. тройских унций. В результате в Нью-Йорке на конец января 2016 года — 99,81% торгуемых фьючерсов на золото не были физически обеспечены этим металлом. Сейчас на одну тройскую унцию физического золота приходится 542 унции «бумаги», при этом до середины 2013 года эта величина составляла 1:25. Но затем запасы физического золота резко начали сокращаться. К началу 2014 года соотношение золота к «бумаге», составило 1:100. Осенью 2015 года количество требований к исполнению контрактов увеличились и соотношение физического золота к «бумаге» выросло до 1:300. Сразу же после повышения ставки ФРС и спровоцированного этим обвалом финансовых рынков количество требований выросло в два раза.

Видна тенденция к выводу крупными мировыми инвесторами своих активов именно в физическое золото. Это вызвано, прежде всего, усилением кризисных процессов в мировой экономике. Однако, судя по всему, золота, несмотря на то что 2015 год стал рекордным годом по его добыче (3155 тон), на всех не хватает. Мало того, аналитики утверждают: в ушедшем году закончился 7-летний рост добычи золота и теперь его мировая добыча будет сокращаться.

Китай, Индия и Россия — основные покупатели золота. Банк Россия (ЦБ) регулярно пополняет им свои золотовалютные резервы (ЗВР). Доля золота в ЗВР за последние несколько лет выросла с 6,8% до 13,7%, а сам золотой запас вырос на 50%.

На этом фоне сейчас появляется новое публичное заявление от известного финансового спекулянта Джорджа Сороса, в котором тот пророчит банкротство России в следующем году: «Режиму Путина грозит банкротство в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов». Отметим, что речь идёт о сумме в $60 млрд.

В своей книге «Алхимия финансов», вышедшей в свет ещё в конце 1980-х, Сорос пишет, как он обратил внимание на то, что его публичные заявления кардинальным образом могут повлиять на рынки и даже на экономики суверенных стран, и тут же оговорился, что старается не делать таких заявлений. Сорос ценит свои слова и то, что он сказал о России, — не просто так. По сути, его заявление — это не просто «игра» на понижения курса рубля, это провокация паники с целью резкого обвала национальной валюты России.

В прошлом году российские компании уже выплатили по иностранным долгам сопоставимую сумму и при этом ЗВР России увеличились, увеличилось с $58,4 млрд. до $65,8 млрд. и положительное сальдо текущего счёта. Рубль относительно нефти укрепился почти на 20%.

В первом полугодии 2015 г. рублёвая стоимость нефти оставляла 2900−3200, в конце прошлого года она опустилась до 2400−2600 р. Пока бюджет России, её экономика и курсовая стоимость рубля зависят от экспорта нефти, укрепление или ослабление рубля стоит рассматривать относительно стоимости нефти.

Далее. При нынешних объёмах валютных резервов как на балансе ЦБ, так и на балансах коммерческих банков, и учитывая их рост, а также положительное сальдо торгового баланса, — Россия в следующем году сможет обслужить иностранный долг, даже если стоимость нефти опустится снова до $25. Дальнейшее же падение стоимости нефти только ослабит влияние колебаний нефтяных котировок на рубль.

При этом ЦБ старается не допускать быстрого укрепления рубля, так как это приводит к росту дефицита бюджета. В то же время, ослабляя рубль, регулятор тем или иным образом выкупает с рынка валюту или золото, доля которого в ЗВР растёт и постепенно сокращаются доли в иностранных суверенных облигациях, в том числе, в казначейских обязательствах США.

ЦБ контролирует ситуацию и ослабляет рубль малыми умеренными дозами, через набор финансовых инструментов, не допускающих спекулятивной игры. Сорос же, который по сообщениям западных СМИ, выходит из акций и других финансовых инструментов и активно скупает золото, пытается спровоцировать панику с целью обвала рубля. Добиваясь тем самым, чтобы ЦБ, вместо покупки на рынке валюты или золота для ослабления рубля, начал бы их продавать, поддерживая рубль. Тогда на рынке увеличится предложение физического золота, что позволит на время сдержать рост стоимости золота и активов золотодобывающих компаний, которые также скупает Сорос.

Остаётся добавить: Китай предупредил Джорджа Сороса от его попыток провоцировать резкое ослабление юаня, на поддержку которого Народный банк Китая потратил в прошлом году более $1 трлн.