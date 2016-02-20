



goodfon.ru Русофобия Запада «с максимально человеческим лицом»: гиена

Под шумок русофобской и милитаристской истерии Запада в Эстонии началась активная фаза переформатирования сознания с подчинением русского и русскоязычного населения воле и миропониманию этнократического государства. С восстановления независимости в 1991 году это, хотя еще недавно не особо афишируемая этнократами, стала вожделенной целью, будто бы гарантирующей безопасность государства и стабильность общества. Русские остаются в Эстонии костью в горле.

Цель эта (ненавязчивое по форме, но очень даже навязчивое, по сути, принуждение к отказу от своих этнических корней) реализуется двумя, казалось бы, взаимоисключающими методами. Наряду с запугиванием, нагнетанием страха, широко практикуется многоточечное заигрывание с потенциальными русскими коллаборационистами, русскоязычными общественными и культурными организациями, прессой и политическими объединениями. Примеров такого пропагандистского «контрастного душа» — пруд пруди.

Детектор лжи и проверка лояльности

К приближающемуся столетию Эстонской республики в Пярну открылась выставка местных русскоязычных художников. Еще недавно такое было неслыханным проявлением доброй воли эстонцев к сотрудничеству, которого эстонцы чурались, чтобы не быть заподозренным в симпатиях к Кремлю. А сегодня куратор выставки, известный антисоветчик Марк Соосаар заявляет: «Когда 23 февраля 1918 года здесь в Пярну провозгласили независимость Эстонии, то это было обращение ко всем народам эстонской земли. Вот и мы пригласили художников эстонской земли разных народностей». Ему благодарно (угодливо) подыгрывает местный искусствовед Галина Балашова: «Главное — та атмосфера, в которой художник чувствует себя комфортно, вольготно, с отдачей».

Истинное представление об этой «атмосфере» представил министр юстиции Эстонии, ультра-русофоб Урмас Рейнсалу, недавно, самолично подписавший в Риге с коллегами из Латвии и Литвы меморандум о компенсациях России за советскую оккупацию, заявляет: «Считаю, что при предоставлении гражданства путем натурализации, прежде всего, надо спрашивать про… отношение к советской оккупации Эстонии в 1940-х годах». Учитель русскоязычной гимназии Игорь Калакаускас не смог не сыронизировать: «Проблему можно решить с помощью полиграфических устройств («детекторы лжи»). Для разминки можно предложить кое-какие формулировочки: «Чей Крым?», «Носите ли вы Георгиевскую ленточку?». И, заметьте, в случае обретения эстонского гражданства по признаку крови подозрения не возникает в принципе. Неужели лояльность передается через кровь?». Но, как бы смешно не выглядел демарш министра (лидера правящей националистической партии IRL), он знает: и сегодня это дает эффект — запуганным и подавленным русским и русскоязычным жителям полезно напомнить, кто в доме хозяин, который только и может определять, что можно, а что запрещено для «чужаков» (muulased). И не важно, что не было никакой «советской оккупации», что-то была аннексия (а многие юристы-международники отрицают и это). Просто «оккупация» сильнее действует на ухо и имеет более серьезные юридические последствия для оккупанта. Одно из условий оккупации — военные столкновения двух сторон, но Эстония и СССР не воевали друг с другом. Вот ложь и разоблачена.

«Ощутила себя в Эстонии белоруской»?!

Сенсацией в русофобской Эстонии стало решение властей провести в этом году приуроченную ко Дню независимости Эстонии торжественную церемонию вручения государственных наград в здании Русского драматического театра. Расчет оправдался. Самоуверенно заявив, что это будет приятно и русскоязычным жителям, помощник худрука Александра Андреюк заявила: «Конечно, все рады и польщены. Готовимся ответственно, как к премьере спектакля. К тому же, в списке удостоенных наград — наша актриса». Это не первый такой случай прогибания. В свое время другой актер театра — Александр Ивашкевич, который не один раз публично осуждал русских за участие в массовых беспорядках «Бронзовой ночи» («русский бунт» в апреле 2007 года против сноса памятника Солдату-Освободителю, посвященного погибшим советским воинам при освобождении в 1944 году Таллина от нацистов). Тогда и администрация театра приняла решение не выражать публично своего отношения к тем трагическим событиям. Такая угодливость объясняется политикой Министерства культуры Эстонии: демонстрируешь лояльность, значит, можешь рассчитывать на похвальбу, преференции. И не секрет, что скудное финансирование обществ национальной культуры поставлено в зависимость от их лояльности эстонской этнократии. Это значит, закрывать глаза на «русский вопрос» и говорить обратное, подобно узникам нацистских концлагерей, которые посещали представители международного Красного Креста. Русофобский Интернет-портал Delfi стал публиковать видеоролики под девизом «Одна Эстония — 98 национальностей». В них представители разных культур и национальностей, рассказывают, разумеется, о том, почему им нравится жить в Эстонии. Омерзительно заявление президента ассоциации белорусов Эстонии Нины Савиновой: «Люблю эту страну. Есть за что», добавив, что именно в Эстонии ощутила себя белоруской. Не отстала и живущая в Эстонии всего полтора года украинка Евгения: «Чувствую себя здесь, как дома».

Лояльность «под дулом пистолета»?

Четверть века депрессивный регион — северо-восток Эстонии (уезд Ида-Вирумаа), где преобладает русское и русскоязычное население, живет обещаниями центральной власти спасти этот забытый край от окончательной разрухи. В последнее время сюда с «манной небесной» зачастили националистические политики в расчете на расширение своего электората. Этих «гостей» не смущают регулярные военные учения, на которых в «русских» населенных пунктах отрабатываются (со стрельбой) уличные бои в городских условиях, а самолеты НАТО совершают облеты Эстонии на низкой высоте, приводя в смятение население. В этом году на полках магазинов появилась книга о героическом боевом пути военного лётчика-аса нацистской Германии Ханса-Ульриха Руделя. В ходе войны с СССР он уничтожил 519 танков, свыше 800 автомобилей, 4 бронепоезда, 150 артиллерийских батарей, несколько крупных военных кораблей и десантных судов, множество мостов. Естественно, сегодня это воспринимается русскими, как предупреждение не только России, но и их самих.

Среди работников культуры, кто наконец-то «возлюбил» северо-восток, оказался кинорежиссер Ильмар Рааг. Он намерен снять фильм-вестерн про Ида-Вирумаа середины 1990-х годов, иезуитски сделав упор на криминальном прошлом этого региона в те годы. Тогда власть сознательно развалила тут экономическую жизнь, бросила людей (русских) на произвол судьбы. Двусмысленность идеи режиссера и в том, что он также работает советников правительства по вопросам коммуникации в сфере безопасности и обороны государства.

«Настоящие опасности» для Эстонии

О лицемерии государства, в котором правят этнократы, говорит и вдруг вспыхнувшая (под нажимом Брюсселя) толерантность в отношении беженцев с Ближнего Востока. На самом деле все происходит наоборот. В местных СМИ рассказывают о возникновении по примеру финнов нового, уже зарегистрированного движения «Солдаты Одина» (верховного бога в германо-скандинавской мифологии). Оно призвало создавать отряды самообороны от произвола беженцев (для начала — патрулирование улиц), размещаемых в странах Евросоюза. Среди участников движения уже замечены профессиональные военные, в том числе занимающие высокие должности, а также члены известного своей русофобией добровольческого военизированного объединения «Кайтселийт». Газета «Ээсти Пяэвалехт» пишет, что ни в этом объединении, не в Силах Обороны Эстонии «не видят проблемы в том, что их члены в свободное время входят в «группы по интересам» — главное, чтобы они не нарушали закон». В Фэйсбуке поддержку «солдатам Одина» выразили уже около 5000 человек! Многие «бритоголовые» записались в организацию, почему-то заставляющая вспомнить штурмовиков нацистской Германии. 24 февраля, в День независимости, планируется факельное шествие по улицам Таллина. Лидеры эстонского филиала движения, для которых сразу стали доступны все СМИ, заявили, что первостепенная задача организации — антиправительственные митинги. Они заявили: «Надо действовать. Прошло время болтовни!» Примечательно и такое высказывание: «У нас один враг. Если мы разделаемся с ним сообща, и при этом русские будут бороться под эстонским флагом, то, значит, мы справимся с интеграцией лучше, чем вся Эстония за 20 лет». Задача этнократов — если не сделать русских и русскоязычных своими единоверцами, то использовать как манкуртов.

Почуяв угрозу протонацизма (почва для этого явления в Эстонии достаточно унавожена), власти, тем не менее, отделываются невнятными упреками в адрес своих «братьев по духу». Премьер-министр Таави Рыйвас считает, что «вместо того, чтобы пугать туристов и иностранных студентов, действительно желающие помочь люди могли бы стать помощниками полицейских и помогать полиции в борьбе с настоящими опасностями».

«Родители Эстонии» — угроза для власти

Но что такое «настоящие опасности»? Само собой — «рука Москвы» и различные некоммерческие организации (НКО), созданные русскими и русскоязычными жителями. Заведующий институтом внутренней безопасности одноименной эстонской Академии Иво Юрвеэ считает, что важную роль своего влияния за пределами страны Россия отводит контролю деятельности действующих за рубежом «русских» НКО. Эстония отнесла к таковым и недавно созданную организацию «Родители Эстонии», которую эстонские СМИ буквально шельмуют беспочвенными обвинениями в получении денег от Кремля и… совместном с эстонцами подрыве эстонской государственности. Эта организация, созданная русскими женщинами Эстонии, встала на защиту традиционных семейных ценностей, выступила против принятия закона о заключении однополых браков и их права усыновлять (геи) и удочерять (лесбиянки) детей. Скандально известный филолог-русофоб, профессор Тартуского университета Урмас Сутроп простирает руки к небу: «Кремлевская задача промывания мозгов сводится к объединению русских и эстонцев с целью свержения правительства!» Во-первых, оснований для озабоченности у националистов и впрямь хватает, но не из-за Кремля, а потому, что две трети жителей Эстонии (эстонцы и неэстонцы) выступают, как и «Родители Эстонии», сами хотят защитить традиционные семейные устои, бороться с ювенальной юстицией. Во-вторых, сложилась отвратительная ситуация: чтобы не предприняли в рамках закона русские Эстонии, им тут же, в нарушение Европейской конвенции об основных правах и свободах отказывают в праве на публичное выражение собственного мнения.

Дискриминация, именуемая интеграцией

Постоянная забота эстонских властей и СМИ — уменьшение влияния России на умы русских и русскоязычных жителей Эстонии (стоит повторить: это — треть ее населения). А также предотвращение «русского бунта», страх перед которым объясним только одним — многоплановой дискриминацией русских и русскоязычных жителей. Замалчивание эстонцами своего мнимого превосходства, принуждение русских оставаться на «вторых ролях», выдают фальшь витринной интеграции русских в эстонское общество. На самом деле все говорит о ползучей ассимиляции русских и русскоязычных жителей, готовых воспринять англосаксонское миропонимание.

Поэтому было бы справедливым, чтобы государство, признавшее, наконец, свою вину за 25-летнюю межэтническую несправедливость объявило, о намерении (и на том спасибо!) искоренить межэтническое неравноправие, а еще лучше, предложило бы конкретный план действий.

В Эстонии любят повторять, что нет в ней этнической дискриминации. Но вот факты. Из каждых пяти представителей русского и русскоязычного населения трое не имеют права голоса на парламентских выборах и референдумах. На муниципальных выборах в Таллине грубо нарушается принцип пропорциональности в силу чего части города с преобладанием русских и русскоязычных избирателей, избирают в 2,5 раза меньше депутатов, чем части города, в которых в основном живут избиратели-эстонцы. Постоянно ссужается сфера применения русского языка. По показателям безработицы, уровню высшего образования, карьерному росту (даже при перфектном владении госязыком) русскоязычная молодежь проигрывает своим сверстникам-эстонцам приблизительно в два раза. Приходам Эстонской Православной Церкви (Московский Патриархат) не возвращается довоенная недвижимость (храмы и земля), службы проходят в арендованных церквях. По заключению одной из комиссий ООН буквально: «русскоязычное население Эстонии отодвинуто на окраины общественно-политической и социально-экономической жизни страны».

Так как можно говорить о честном и равноправном межэтническом диалоге?

Таллин, 20 февраля 2016 года.