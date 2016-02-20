Между «сенсационным» и «скандальным» — такие оценки бакинская пресса дает интервью заместителя министра иностранных дел Азербайджана Араза Азимова австрийскому изданию Die Presse. Сенсационность его в том, что до недавнего времени Баку избегал выступать с публичной оценкой событий в Сирии и своего отношения к администрации президента Башара Асада. Но после того, как Саудовская Аравия объявила о сформировании «исламской» военной коалиции из 34 стран, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр обсудил со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым вопрос присоединения к ней, а начальник пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев заявил о рассмотрении Баку «вопроса о присоединении к коалиции», создалось впечатление, что власти Азербайджана находятся на пороге принятия важного внешнеполитического и геополитического решения.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отметим в этой связи важные нюансы. Сейчас с ДАИШ (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) сражаются две коалиции. Одну возглавляет США, в нее входят многие западные партнеры американцев, включая Саудовскую Аравию и Турцию. Другую, правда, юридически не оформленную, возглавляет Россия, которая координирует свои действия с Ираном, Ираком и Сирией. Присоединение Азербайджана к любой из этих коалиций создает и для него, и для всего Большого Ближнего Востока новую ситуацию качественного характера. Поскольку Москва, Тегеран и Багдад выступают за сохранение Асада и защищают принципы территориальной целостности САР. В то же время возглавляемая Вашингтоном коалиция пока ратует за устранение сирийского президента от власти, ориентируется на поддержку сил так называемой «умеренной» сирийской оппозиции, считая главным врагом ДАИШ. Но как бы то ни было, при любом сценарии в заданных параметрах Баку должен был четко определиться в сложной ситуации, балансируя между Москвой, Тегераном и Анкарой.

Что касается саудовской коалиции, то Эр-Рияд устами министра обороны и сына короля Саудовской Аравии Мохаммада бин Салмана декларирует главной задачей «борьбу с терроризмом, включая Сирию, Ирак, Египет, Йемен, Ливию, Мали, Нигерию, Пакистан и Афганистан». На вопрос влиятельной в арабском мире газеты Asharq al-Awsat, будет ли коалиция действовать в Сирии и Ираке, принц Салман ответил: «Что касается действий в этих странах, мы, конечно, будем действовать и там, но не будем ограничиваться этим. В Сирии и Ираке мы будем координировать свои действия с международной коалицией».

Для Баку обозначенные позиции выглядели привлекательными, но только с той точки зрения, если саудовская коалиция признает его государством, «пострадавшим от терроризма», имея в виду карабахский конфликт. И вот заместитель министра иностранных дел Азербайджана заявляет следующее: «В настоящее время сирийский президент является единственным гарантом целостности и безопасности Сирии, его армия — это правовой институт. Мы приветствуем политический процесс, при котором Асад оставался бы у власти до выборов его замены».

Комментируя сложившуюся ситуацию, аналитический портал EurasiaNet делает следующий вывод: «Поддержка Асада означает, что Азербайджан находится на стороне России и Ирана, защищая государственность Сирии. Стало ясно, что мнения Баку и Анкары расходятся по сирийскому вопросу». Возможно, Азимов выполнял операционное задание МИД по проведению зондирующего мероприятия накануне появления в Баку министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который (по имеющимся сведениям) склоняет Азербайджан к присоединению к коалиции под руководством Саудовской Аравии, опасаясь при этом потерять Баку как союзника. Неслучайно вскоре замминистра в некоторых бакинских СМИ стали обвинять «в предательстве Турции».

Сам он, как пишет Нaqqin.az, ответил так: «В моем интервью нет ничего того, о чем вот уже два дня говорят любители полемики. Я был удивлен, признаться, тому искусственно возбужденному ажиотажу, который получил дополнительное усиление на фоне заказной кампании критики против МИД, за которой, как мне кажется, стоят определенные внутренние и внешние силы, объединившиеся на почве неприятия внешнеполитических успехов Азербайджана. Я также говорил о том, что азербайджанская позиция основывается на приверженности нормам и принципам международного права, резолюциях СБ ООН, территориальной целостности Сирии и поддержке политического процесса, который включал бы все политические силы страны, в том числе и президента Асада».

Вряд ли опытный дипломат Азимов пошел бы на политическую импровизацию без санкций своего руководства. В Баку видят и понимают, что, как подчеркивает независимое американское издание Tarpley.net, «радикальная политика Эрдогана не только угрожает еще большему усилению нестабильности в регионе». В случае откровенной проекции ближневосточного хаоса на все Закавказье и на проблемы карабахского конфликта, к чему стремится Турция, это способно серьезно изменить ситуацию в регионе далеко не в пользу Азербайджана. К тому же очевидно, что военные операции двух коалиций, обозначивших (как ни крути) общий фронт, осуществляются параллельно и с использованием элементов координации. Поэтому Баку не стоит искать для себя дополнительных приключений, хотя разорвать пуповину с Анкарой ему будет не просто. Но, похоже, процесс пошел, а Азербайджан стал имплементировать новый сценарий развития событий в регионе.