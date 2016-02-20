Убийства протестующих на майдане в глазах мировой общественности оправдали силовое свержение власти. Сегодня уже объявлено открыто: стреляла не власть, а «активисты». Но на Западе это уже больше никого не волнует: после своей победы демагогию о несчастных убитых можно забыть. Они уже никому не нужны.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политики говорят громкие и пафосные речи, в очередной раз обещают вот-вот найти виновных. Священники непризнанного «украинского патриархата» и униатской церкви служат молебны (православные и католики тем временем предпочитают не «чествовать героев», а молиться о мире и призывать к нему).

20 февраля 2014 года на киевских улицах были убиты несколько десятков человек, большинство из которых были протестующими. Всего в течение трех дней с 18 по 20 февраля погибло более ста человек, в том числе ровно сто протестующих. Отсюда и пафосное название.

В глазах мировой общественности, а также «либералов», именно расстрелы на майдане стали той точкой, после которой можно было оправдывать силовое свержение Януковича. Полагалось очевидным, что стреляют по протестующим именно спецслужбы. Долгое время мировая общественность не обращала внимания на множество странных обстоятельств. Сегодня не обращать на них внимания уже нельзя: о том, что стреляли именно «активисты», сказано вслух. Но это больше никого не волнует.

Доказательства

Что это за странные обстоятельства? Во-первых, Януковичу ни к чему было привлекать снайперов. Он имел полное законное право разогнать майдан силой. Почему он этого не сделал — другой вопрос. Приказа не было, и «беркутовцы» несколько недель терпели издевательства со стороны «мирных протестующих». И предполагать, что Янукович мог одной рукой договариваться об условиях своей капитуляции, а другой нанимать снайперов, может только человек, не имеющий никакого представления об украинской политике.

Второе обстоятельство: сотрудники правоохранительных органов стояли лицом к лицу с протестующим, а почти всех погибших убили выстрелами в спину. По траектории выстрелов выяснили, где сидели снайперы — в помещениях, к которым не имела никакого отношения власть, зато имели прямое отношение некоторые поддерживающие майдан крупные бизнесмены.

Третье обстоятельство: есть несколько видеозаписей, на которых революционеры-победители договариваются, как им возложить ответственность за убийства на Януковича. И есть несколько видеозаписей, на которых видно, как коменданты майдана вывозят оттуда снайперские винтовки, стремясь не раскрыть дело, а замести следы.

Обстоятельств таких еще много: расследование толком не велось, в качестве «доказательств» вины Януковича предлагался заведомый идиотизм (вроде найденного в пакете, закопанном неглубоко в землю, порезанное на части и аккуратное сложенное в пакетик оружие). За два года майдан не предъявил ни одного доказательства вины Януковича и не опроверг ни одного доказательства своей собственной вины. Майдан стрелял первым, и по «беркуту», и по своим.

Теперь это уже можно не скрывать. И вот участник «евромайдана» Антон Бубенчик официально признается в убийстве как минимум двух силовиков. Что же говорят в прокуратуре? Ее представитель Сергей Горбатюк заявляет: да это он просто врет, чтоб похвастаться. Надо еще проверить, правду ли он говорит.

К тому же объявлена амнистия — никого из причастных к тем преступлениям привлечь к ответственности нельзя. Хотя эта амнистия не мешает судить самих «беркутовцев» и так называемых «титушек». Амнистия распространяется только на тех, кто стрелял по правоохранителям. Это — лучшая метафора для Украины после майдана.

Моральное оправдание

Резюмируем. В конце ноября после решения Януковича не подписывать экономическую ассоциацию с ЕС на кабальных условиях в Киеве начинаются студенческие митинги. Людей немного. Потом кто-то из «доброжелателей», несмотря на то, что такой майдан власти не угрожает, советует разогнать его демонстративно жестко, что вызывает предсказуемую реакцию: солидарность с пострадавшими и раздражение против коррупционера-президента.

В Киев приезжают сотни автобусов с запада страны, 90% участников майдана — не киевляне, но даже и такой протест не впечатляет ни страну, ни западную прессу и оставляет Януковичу пространство для маневров. Он пытается торговаться, рассчитывая сохранить и часть власти, и все, что нажито непосильным трудом.

Это как будто всем на пользу: конфликт пойдет по мягкому пути. Но кому-то надо, чтобы путь был жесткий, с кровью, чтобы градус повышался. Чтобы Янукович потерял все, чтобы приход к власти альянса олигархов, либералов и нацистов казался оправданным. Чтобы уже не смотрели, кто пришел (старые знакомые политики, старые знакомые олигархи, хорошо знакомые нацисты). Чтобы смотрели только на то, кого свергли. И этот кто-то начинает стрелять.

Ну так кто же этот кто-то? Логика говорит: протестующие. Конечно, их лидеры не могли стрелять открыто. А вот раздать любителям пострелять оружие и разрешить его использовать — запросто. Теперь уже и сами стрелявшие все это подтверждают. Но мировая общественность вместе с «либералами» внезапно перестает видеть, слышать и понимать.

Им было так жалко погибших, пока «убийцей» был нелюбимый ими коррупционер Янукович. Им плевать на погибших, когда выяснилось, что стреляли «свои ребята». На самом деле им было плевать и тогда, и сейчас. Просто сейчас уже нельзя в этом не признаться. Их заявления, их переживания и их обеспокоенности лживы, они не стоят и ломаного гроша. Этот урок стоит запомнить.

Жители Украины прекрасно знают, что в эти два года законы в стране работать перестали. Убийства на майдане не расследованы — более того, 1 марта расследование закончится даже и формально. Бойня в Одессе — хотя там виновные еще более очевидны, чем на майдане — не расследована. Никто не пойман, никто не наказан.

То же — и по десяткам, сотням других эпизодов, где виновные очевидны. Поэтому «правосеки», устроившие бойню в Драгобрате, выпущены. Убийцы Олеся Бузины — выпущены. Это — «свои ребята», а закон на Украине не действует. Действует право сильного. До смены власти на Украине это и не изменится.

Уроки Ахметова

Сегодня в Киеве «активисты» отметили годовщину расстрелов на майдане новыми акциями. Отделениям «Сбербанка» и «Альфы» уже не привыкать к обезьяньим выходкам «активистов». А заодно досталось и компаниям, связанным с Ринатом Ахметовым. И это крайне символично.

Помните, с чего начался майдан на самом деле? Он начался не с фейсбучного протеста студентов и не с автобусов из Ивана-Франковска. Он начался с фразы Рината Ахметова о том, что к протестующим надо проявлять уважение. В момент произнесения этой фразы стало понятно, что новый майдан — это не просто совместная операция жуликоватых политиков, наивной молодежи, посольств G7 и нацистов. Стало ясно, что участвуют в этой операции и олигархи, причем участвуют так активно, что защищает майдан даже главный из них и самый якобы «незападный».

Желая усидеть на всех стульях сразу, Янукович потерял все. Его главный спонсор тоже хотел сохранить все стулья — и потерял большУю часть собственности и бОльшую часть власти. В его отношении это вполне справедливо. А что касается остальных, для них урок — в следующем: заигрывать с украинскими олигархами-жуликами, делать на них ставку и рассчитывать с их помощью достичь каких-либо хороших целей — затея, обреченная на провал. Реальность заставляет вести политику цельно и искренне — иначе в любом случае не получается.