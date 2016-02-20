



rabstol.net Тренды

Бурный рост мировых фондовых индексов.

Низкие инфляционные ожидания в США.

Реформы ЕС по плану Великобритании.

С минимумов, достигнутых 11 февраля, мировые фондовые индексы показали существенный рост. Индекс S&P500 прибавил 6,1%, DAX30 — 7,9%, ММВБ — 6,2%. Такая динамика связана с несколькими событиями. В начале этой недели председатель Европейского центрального банка МариоДраги заявил о том, что программа стимулирования европейской экономики, вероятно, будет пересмотрена в марте (мы ждем снижения ключевой депозитной ставки на 10−20 б.п.). Кроме того, по словам Драги, европейский регулятор будет предоставлять кредиты под залог облигаций, выпущенных некоторыми проблемными банками Италии. Поддержку рискованным активам оказало также заявление руководства Deutsche Bank выкупить свои облигации на сумму в 4,8 млрд евро.

Американские фондовые индексы отыгрывали общее усиление аппетита к риску и позитивную макроэкономическую статистику по США (январский рост розничных продаж, промышленного производства и инфляции), а российские — повышение цен на нефть (которые с минимума 11 февраля выросли с 29,9 долл. до 33,2 долл. за баррель).

Во второй декаде февраля спред доходности между обычными облигациями США и защищенными от инфляции облигациями (TIPS) сузился до минимумов 2009 года, свидетельствуя о низких инфляционных ожиданиях в США (январское ускорение годовой инфляции в США с 0,7% до 1,4% недостаточно для повышения в марте ставки по федеральным фондам). 20 февраля разница по 5-летним рассматриваемым облигациям (инфляционная премия) составила 113 б.п., по 10-летним — 127 б.п., по 30-летним — 151 б.п. Как известно, ФРС США таргетирует инфляцию на уровне 2% годовых (то есть 200 б.п.). Пока инфляционная премия остается низкой, американский регулятор будет воздерживаться от повышения ключевой ставки.

19 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе было достигнуто соглашение о реформировании ЕС в соответствии с предложениями Великобритании. Сейчас можно говорить о том, что Великобритания сохранит свою национальную валюту, а ее армия никогда не войдет в объединенные европейские вооруженные силы. Страны-члены ЕС поручили ЕК подготовить предложения законодательных поправок, чтобы удовлетворить требования Великобритании о сокращении пособий на тех детей мигрантов, которые проживают за пределами страны, выплачивающей пособия.

До конца 2017 года в Великобритании должен состояться референдум по членству в ЕС. Британцы, скорее всего, проголосуют за сохранение страны в составе ЕС. На страны ЕС приходится более половины экспорта Великобритании. Ее выход из состава ЕС приведет к росту экономических издержек для британских компаний. Красноречиво звучит заявление Дэвида Кэмерона. Он сказал, что ему никогда не нравился Брюссель (и Евросоюз): «Но то, что организация вызывает раздражение, не значит, что она не приносит выгоды».