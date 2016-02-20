Слухи об участии Дмитрия Медведева в будущих предвыборных дебатах были опровергнуты столь же быстро, как появились. По словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, окончательное решение об этом её шеф «еще не принял». Скорее всего, глава правительства все-таки не будет рисковать. И все же, что могло бы измениться, если бы Медведев вышел «к барьеру»?

Иван Шилов ИА REGNUM

«Десакрализация высшей власти», необходимость отвечать за все промахи правительства, опасность схлестнуться с опытными полемистами от парламентской оппозиции. Об этих рисках, которые ожидали бы Медведева в случае выхода на дебаты, сказано уже достаточно, и читать их в сотый раз читателю вряд ли будет интересно.

Политизированные граждане, скорее всего, слышали и о магической способности Владимира Путина запоминаться россиянам в качестве участника дебатов, не участвуя в них. Например, в феврале 2012 года 16% опрошенных ВЦИОМ утверждали, что видели никогда не происходившие в реальности предвыборные дебаты с участием Владимира Владимировича. Причем 66% из таких опрошенных его выступление понравилось.

Есть и менее известные особенности жанра. Оценка ораторских способностей, конечно, вещь субъективная. Но вряд ли кто-то будет спорить, что среди лидеров парламентской оппозиции самым ярким полемистом является Владимир Жириновский. Однако, по данным того же исследования ВЦИОМ, именно его выступление на дебатах понравилось наименьшему числу опрошенных, утверждавших, что видели это (34%). Многие согласятся, что Михаил Прохоров более раскован и красноречив, чем Сергей Миронов. Но среди видевших их выступления на дебатах речи лидера «Справедливой России» понравились 40%, а слова известного бизнесмена — только 37% соответственно. Данные того же социологического центра, собранные во время прошлой президентской гонки, свидетельствуют: чем чаще респонденты выражали надежду проголосовать за политика в предыдущих опросах, тем скорее им нравилось его речи или выступления его доверенных лиц в ходе предвыборной полемики.

Собственно, к таким выводам можно прийти, даже не обращаясь к данным социологов. В России дебаты смотрят только самые политизированные избиратели. А они довольно часто имеют уже устоявшиеся взгляды. Можно вспомнить ток-шоу, где предусмотрено голосование телезрителей. Голоса в пользу каждого из «дуэлянтов» начинают поступать, когда те даже слова не успели произнести.

Получается, дебаты в России вообще влияют на настроения избирателей не особенно сильно? И команде Медведева не стоит опасаться за босса? Не совсем, все-таки и «теледуэли» могут сыграть свою роль. Отметим, например, передачу «К барьеру» с участием Дмитрия Рогозина и Анатолия Чубайса прямо накануне думских выборов 2003 года. Конечно, эти дебаты проходили не под эгидой избиркома, но в данном случае это ничего не меняет. Новый блок «Родина», одним из лидеров которого был Дмитрий Олегович, в итоге попал в парламент. Нельзя отрицать, что «после того не значит вследствие того». Но вполне логично, что теледуэль с известным и статусным персонажем поднимает авторитет его противника. Это может мобилизовать колеблющихся избирателей, дополнительно подтолкнуть их, чтобы переметнуться от одной, скажем, оппозиционной силы к другой. «Родина» тогда действительно хорошо сыграла на лево-патриотическом поле, в том числе перетянув к себе часть избирателей КПРФ.

Другое дело, что Медведев даже среди противников властей воспринимается далеко не так же эмоционально, как Чубайс. То есть и эффект дебатов с Медведевым для авторитета его оппонентов был бы меньшим. И все же, если бы стояла задача нарастить популярность какой-то из оппозиционных партий (например, с целью более равномерно «нарезать» оппозиционный электорат), дебаты ее представителей с Медведевым были бы интересным ходом. Например, как продолжение обращенного к премьеру ультиматума «Справедливой России» «Делай или уходи».

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И, скорее всего, даже неудачное выступление премьер-министра в ходе теледуэли вряд ли серьезно размыло бы электорат единороссов. Хотя могло бы дополнительно мобилизовать оппозиционеров. А ведь нечто подобное стало проблемой для «партии власти» на думских выборах — 2011 — апатия части лояльных избирателей и активность многих оппозиционных.

Повторимся, что, скорее всего, парламентская кампания обойдется без дебатов с участием Медведева. В данном случае принцип программиста из бородатого анекдота («работает — значит ничего не трогай») тоже вполне логичен.