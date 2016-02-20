Ахмед аль-Тайеб, великий имам каирского университета Аль-Азхара, обратился к Святому престолу с призывом оживить межрелигиозный диалог и в ответ получил приглашение посетить Ватикан. Как передает Radio Vaticana, на днях секретарь Папского совета по межрелигиозному диалогу Мигель Гиксот в сопровождении апостольского нунция в Египте Бруно Мусаро посетил духовный центр. В официальном коммюнике сообщается, что делегацию принял Аббас Шуман, заместитель великого имама аль-Тайеба — «встреча прошла в теплой дружеской атмосфере; стороны обсудили необходимость возобновления диалога между двумя учреждениями, к чему неоднократно призывал папа Франциск и другие люди доброй воли. В ходе беседы было выражено единодушное мнение о важности продолжения и укрепления этого диалога на благо человечества». Гиксот передал собеседнику письмо от президента Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинала Жана-Луи Торана, в котором тот выражает готовность принять великого имама в Ватикане и официально сопровождать его на частной аудиенции у папы Франциска.

Иван Шилов ИА REGNUM Каирский университет Аль-Азхар делает второй шаг вперед

Историю взаимоотношений Святого престола и университета Аль-Азхар можно описать формулой «один шаг назад, два шага вперед». Когда в 2010 году президент Египта Мубарак назначил великим имамом этого авторитетного в суннитском мире богословского и учебного заведения одного из самых умеренных суннитских клерикалов и суфийского шейха аль-Тайеба, складывалось впечатление, что это послужит делу диалога с христианами. Однако вскоре на религиозные дела наложились политические. В стране началась «арабская весна», которая привела к свержению Мубарака, к власти пришли фундаменталисты из числа «Братьев-мусульман». Великий имам оказался в сложном положении, ряд членов «Братьев-мусульман» обвиняли его в том, что он является «остатком» изгнанного президента и его Национальной демократической партии. Когда в начале 2011 года папа римский Бенедикт XVI высказался в защиту египетских христиан после нападения на коптскую церковь, жертвами которого стали 23 человека, Египет отозвал своего посла, требуя от Ватикана «не вмешиваться во внутренние дела страны». Вслед за властями с демаршем выступил Аль-Азхар, решивший прервать все отношения со Святым престолом, начатые в 1998 году.

Это был шаг назад. А шаг вперед последовал весной 2013 года. После избрания понтификом аргентинского кардинала Бергольо каирский университет дал понять, что ожидает сигнала от нового папы, надеясь, что Франциск сможет сказать несколько «хороших слов об исламе». Одновременно с этим в Египте началась очередная революция, которая привела в июле того же года к свержению президента Мурси, ставленника «Братьев-мусульман». Страну возглавил министр обороны Абдул ас-Сиси. Его правление получило поддержку аль-Тайеба и коптского православного патриарха Тавадроса II. Новые власти Египта заручились симпатиями, в частности, России и Ватикана, а резко против, вплоть до разрыва дипломатических отношений выступила Турция. В этой новой ситуации великий имам делает второй шаг вперед. В июле 2015 года он отправляется в свое первое турне по Европе. Во Флоренции аль-Тайеб принимает участие в конференции «Восток и Запад. Диалоги о культуре», которую организовала влиятельная католическая Община святого Эгидия, а в Лондоне его ждет примас Англиканской церкви архиепископ Джастин Уэлби. В интервью итальянской La Repubblica великий имам говорит об «идеальном» совпадении между его мыслями и «новым курсом» Католической церкви при папе Франциске.

Сигнал был услышан. Но для Святого престола есть одна проблема в христианско-исламском диалоге: если Католическая церковь говорит одним языком, то в мусульманском мире толкователей много. Особенно это характерно для сунниского ислама, по причине чего Ватикану исторически проще договариваться с шиитами, которые имеют аналогичную католицизму вертикаль. Значит, необходимо найти базовую основу для диалога. Архиепископ Барселоны кардинал Луис Мартинес Систач считает, что ей может стать «возвращение к истокам» в текстах, «вдохновленных Богом». Сделать это в каждой религии могут мистики, которых в исламе представляют суфии. «Мистики являются наиболее действенными толкователями смысла религиозных традиций, — отмечает кардинал. — Также необходимым выглядит переосмысление мусульманских текстов в свете того, что мы сегодня живем в XXI веке». Учитывая, что великий имам Аль-Азхара сам является суфием, это подача и в его сторону. Однако любой путь начинается с шагов и ими же заканчивается, а общение подразумевает конкретные форматы, лучше всего, институциональные.

Геополитические пертурбации на Ближнем Востоке, жестко привязывавшие религиозное к политическому, до сих пор больше мешали конфессиям, чем помогали. Многое изменилось после Гаванской встречи папы Франциска и патриарха Московского Кирилла. Общая обеспокоенность двух церковных лидеров ситуацией на Ближнем Востоке предполагает более активное участие в судьбе местных христианских общин. Однако не только их, формат Гаваны дает основания думать, что к нему могут подключаться помимо христианских конфессий и мусульманские. Как отметил недавно в интервью ИА REGNUM апостольский нунций в России архиепископ Иван Юркович, «деноминационная карта» Ближнего Востока имеет непростой характер, однако «трагическая ситуация последних лет привела к немыслимым бедствиям христиан этого региона, к миллионам христианских беженцев из Сирии и Ирака, независимо от конфессиональной принадлежности. Как ярко сказал папа Франциск, «в мученичестве Церковь уже едина». Визит в Ватикан великого имама университета Аль-Азхар и его разговор с понтификом, безусловно, будет касаться и встречи на Кубе, подписанной там совместной Декларации и кое-чего другого. Вовлечение авторитетного в суннитском мире богословского центра в Гаванский диалог косвенным образом также поможет Московской патриархии, которую сегодня отдельные ревнители обвиняют в «предательстве» православных идеалов и чуть ли не унии с католицизмом.

Если к Франциску и Кириллу присоединятся известные исламские лидеры, это со всей очевидностью докажет, что речь идет не о «вербовке» православных и не о принуждении их целовать туфлю папе, а о создании новой площадки, появлении новой мировой силы, объединяющей всех людей Писания.