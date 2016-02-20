В атмосфере навязывания властями Армении обществу страны ложной информационной повестки в информационном хаосе утонуло и сообщение Министерства обороны о том, что Ереван меняет стратегию в сфере обороны. Примечательно это заявление и тем, что оно возникло в текущих условиях переформатирования региональной страновой конструкции, с переменным успехом действовавшей после Первой мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM

16−17 февраля в Вене прошел семинар «Стратегические принципы доктрины», в котором приняла участие и делегация Армении во главе с первым замом министра обороны Давидом Тонояном. В работе семинара, который проходит раз в пять лет, участвовали соответствующие представители стран ОБСЕ. Текущая встреча нас интересует в том плане, что проходит в условиях принципиального пересмотра базисных принципов системы безопасности в Европе, обусловленных ближневосточным кризисом и исходящими из него вызовами для Старого Света.

Вызовы эти напрямую касаются как Европы, так и расположенной по восточную сторону от проблемного региона Армении. «В целях обеспечения безопасности Армении и формирования способствующих переговорному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ условий, мы планируем реализовать ряд мероприятий. В их числе «Система сдерживания/упреждения» (Deterrence system, Սանձահարում/Զսպում)», которую Республика Армения применит с целью снижения военного противодействия. Наш доктринальный принцип «Система сдерживания/упреждения» перманентно вытесняет стратегию «Статической обороны» (Ստատիկ պաշտպանության), которая могла со стороны противника расцениваться в качестве недостаточной мощи. В действительности оборонительная позиция последних 25 лет спровоцировала рост провокационных действий. Так что Армения пойдет на качественные решения в целях разрешения количественного дисбаланса, одновременно строго соблюдая ограничения в сфере вооружений. «Система сдерживания/упреждения» будет реализована как в плане реагирования, так и профилактики», — цитирует Тонояна пресс-служба Минобороны Армении.

Там же говорится, что армянский замминистра провел встречу с замом госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Роуз Готтенмюллер, которую заверил, что Армения не будет нарушать обязательства по ограничениям оружия.

По сути, Армения от глухой обороны в вялотекущей войне в Нагорном Карабахе переходит к инициативной тактике ведения войны. То есть теперь уже официально ломает статус-кво на передовой, признавая свою немирную позицию борьбы за Карабах. Слово «официально» в прошлом предложении не случайно, поскольку армянская сторона определенное время уже проводит данную политику. Но заявление в Вене направлено на легитимацию этой тактики на международном уровне.

По всей видимости, Ереван получил молчаливое согласие ОБСЕ на разрушение статус-кво в Карабахе. На заявление Минобороны Армении не откликнулся ни один из представителей стран Минской группы. И это на фоне того, что Москва рассекретила (чего обычно не делала), какие именно виды вооружений она поставляет в эти дни Еревану. В их числе реактивные системы залпового огня «Смерч», зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», комплексы пассивной радиотехнической разведки, огнеметные системы, бронеавтомобили, противотанковые ракетные комплексы, противотанковые гранатометы и другое по мелочи. То есть как оборонительное, так и наступательное вооружение.

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И лукавит Тоноян, когда заверяет ОБСЕ и отдельно госдеповского чиновника о ненарушении ограничений на вооружения. Собственно, Армения может их не нарушать и не нарушает, а неподконтрольный с точки зрения международных договоров Нагорный Карабах вполне себе может. И делает, когда сгонять за сигаретами в ближайший сельмаг у Аракса легче на БМП, чем найти для этого простой уазик.

Параллельно крушению регионального статус-кво Ереван официально приступил к демонтажу этого статуса в Карабахе, чего не смог сделать Баку в свои лихие годы, когда баррель стоил за 100. И, по всей видимости, никто на международном уровне этому не против.