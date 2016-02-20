На прошлой неделе в СМИ Альпийской республики российская и постсоветская тематика была представлена несколькими актуальными сюжетами. В Вене отметили наступление на Украине 1989 года, погрустили насчет страданий австрийских молочников от российских санкций и уловили связь между нынешним венгерским премьером и взятием Константинополя турками в 1453 году.

daler.ru Где тонко, там и бьётся

Грустный молочник

Гельмут Петшар, президент Союза австрийских переработчиков молока, требует отмены санкций, передает Österreichische Bauernzeitung. По словам Петшара, российское эмбарго, установленное в августе 2014 года в ходе украинского кризиса, оказывает стойкое негативное воздействие на европейский молочный рынок. До принятия санкций Россия представляла собой крупнейший рынок сбыта европейской молочной продукции, в том числе на него приходилось около трети экспорта сыров. Одновременно с этим на внутренний рынок ЕС давит перепроизводство молока, возникшее в результате отмены молочных квот для стран-участниц. Несмотря на высочайшее качество своей продукции, считает газета австрийских крестьян, местные молочники испытывают на себе давление европейского тренда. По словам Петшара, «австрийская молочная промышленность ожидает, что ввиду тяжелого положения на рынке молока на предстоящих совещаниях в Австрии и Брюсселе в скором времени будут приняты действенные меры». При этом снятие эмбарго в списке этих мер стоит для главного молочника Австрии на первом месте.

За что Россия воюет в Сирии?

Россия будет воевать в Сирии до тех пор, пока за столом переговоров не будут созданы лучшие условия для отстаивания собственных интересов. При этом ввод военной авиации Турции и Саудовской Аравии грозит обернуться военной катастрофой, предупреждает Der Standard. В сирийском кризисе, по мнению венской газеты, Россия преследует как внутрисирийские, так и региональные и международные интересы. При этом она старается предотвратить установление суннитского правительства, прежде всего с участием радикалов. Россия стремится обеспечить, чтобы итогом переговоров в Женеве стало создание переходного правительства, в составе которого будет соблюден баланс между алавитами, христианами, курдами и суннитами. Равновесие может быть гарантировано лишь в том случае, если положение суннитской оппозиции в войне будет слабым. По мнению Der Standard, новое правительство должно также учитывать российские интересы в Сирии и неприкосновенность военных баз в Тартусе и Латакии.

На Майдане догоняли 1989 год

Вопросы о судьбе Украины и итогах революции по-прежнему находят живой отклик в австрийской печати. В интервью Wiener Zeitung известный историк и эксперт по Украине Андреас Каппелер позитивно оценил события в Киеве двухлетней давности, несмотря на все возникшие в связи с этим проблемы. «Режим президента Виктора Януковича становился все более скверным, клептократичным и диктаторским», — открывает Америку Каппелер. По мнению иностранного члена НАН Украины, Евромайдан стал наиболее крупным движением гражданского протеста в Европе за последнюю четверть века, фактически явив собой попытку поравняться с революциями в Восточной Европе 1989 года. Впрочем, Майдан не повлек за собой демонтаж олигархической системы — главного тормоза реформ. Каппелер также подверг критике Минские соглашения, в истории с которыми «Путин обвел западных политиков вокруг пальца». О том, что условия этих соглашений никогда не будут выполнены, было известно изначально: «Путин это знал, украинцы это знали, только канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд — очевидно, нет».

Апология OMV

Курс нефтегазового гиганта OMV на сближение с Россией остается одной из наиболее обсуждаемых тем в австрийских СМИ. В развернувшейся дискуссии газета Wirtschaftsblatt встает на сторону Райнера Зееле — главы компании и автора новой стратегии развития. По мнению издания, планы компании продиктованы вовсе не обстоятельствами крайней нужды, вызванными миллиардными долгами. Одновременно нельзя говорить и о желании «продаться русским» как о мотивации нового курса. По мнению газеты, Зееле — это прежде всего расчетливый бизнесмен, для которого на первом месте стоят интересы фирмы, а не национальные симпатии. Именно соображения финансовой выгоды оказались определяющими в выборе направления развития. Все дело в себестоимости добычи нефти, которая у австрийцев составляет в среднем 13,2 доллара, в то время как в России этот показатель находится в районе двух долларов. «Если можно добывать там, где это в шесть раз ниже, то почему от этого следует отказываться?» — таким резонным вопросом задается Wirtschaftsblatt. Впрочем, издание также отмечает несомненное присутствие политических рисков в сделках с Россией. Однако жаждущим покоя не место в нефтяной отрасли, ведь те, кто не готов идти на риск, неизбежно проигрывают, резюмирует газета.

Дружбе — крепнуть

По случаю встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Путиным газета Kurier указывает на красноречивую историческую аналогию. Венское издание вспоминает о знаменитом венгерском военном инженере Орбане, артиллерия которого участвовала во взятии Константинополя в 1453 году. Такую же роль тарана, по мнению газеты, сегодня исполняет и собеседник российского президента. Венгрия относится к числу тех государств ЕС, которые изо всех сил пытались избежать введения санкций, от которых страдает сельское хозяйство страны. В ходе крымского кризиса Орбан также выказал понимание Москве, чем настроил против себя не только старых членов ЕС вроде Германии, но и своих восточноевропейских коллег. Венгр обладает тем же «консервативно-гомофобным набором ценностей» и не только восхищается, но и в известной степени копирует путинский авторитарный стиль правления. А это уже само по себе солидный базис для мужской дружбы, которая только крепчает по мере развития ситуации в Сирии, констатирует Kurier.