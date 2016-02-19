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Вместо того чтобы стать днем победы президента над премьером и началом нового этапа их взаимоотношений, вторник 16 февраля превратился для П. Порошенко в день невиданного конфуза. Глава государства получил щелчок по носу, оправиться от которого ему будет непросто. Сохранить же позиционное преимущество в отношениях с конкурентами вообще вряд ли удастся. В истории с отчетом и (не) отставкой А. Яценюка, как в капле воды, отразились все главные изъяны «майданной» демократии: полнейшее игнорирование политической элитой национальных интересов, вопиющее отсутствие культуры диалога и компромисса, глубокое погружение в режим внешнего контроля и управления, неудержимое желание заинтересованных сторон «путать свою шерсть с государственной».

Депутаты ВР, любящие именовать себя «народными», накануне на все лады повторяли заветное слово «отставка», заверяя себя и публику в том, что они, ретранслируя волю народа, готовы идти до конца. В пользу отставки А. Яценюка и его правительства высказывались, если верить социологии, 70% граждан. В день отчета Кабмина в ВР ее требовали люди на улицах Киева и других городов. О ней как о выходе из кризиса без лишних политесов высказался П. Порошенко в Обращении, вышедшем в эфир в момент начала вечернего заседания ВР, на котором было предусмотрено заслушивание отчета и принятие решения. На поверку получилось, что ни воля народа, ни воля самих депутатов, ни даже воля главы государства особой роли на Украине европейской не играют. Ситуативное совпадение интересов Запада и местных олигархов, не захотевших играть против премьера в интересах президента, сделали свое дело, породив новый кошмар «майданной» демократии. Один из влиятельных членов фракции «Блока Петра Порошенко» заявив, что в результате происшедшего «в проигрыше остались все», сам, видимо, не подозревал, что сформулировал, таким образом, итог не одного дня работы парламента, а проекта «майдан» как такового. «Евромайдан» создал на Украине ситуацию, в которой, действительно, в проигрыше остались все. И продолжают оставаться.

«Крайними» за провал отставки Яца поспешили назначить олигархов. Якобы это именно они, сговорившись за спиной у президента, сохранили Кабмин, вопреки воле народа и Рады. Громче всех кричать об этом взялись птенцы гнезда вашингтонского: Найем, Лещенко, Саакашвили. У двоих последних даже формулировки практически совпали: Лещенко назвал случившееся «олигархической контрреволюцией», Саакашвили — «олигархическим переворотом». Найем проявил некоторую оригинальность, но отклонился от «линии партии» незначительно. Его вариант — «сговор олигархов». Случайны ли такие совпадения? Конечно, нет. Вздохи и стоны (или, по Ю. Тимошенко: «сопли и слезы») звезд «майданной» тусовки рассчитаны на американцев, требующих «деолигархизации». Если удастся доказать, что Яценюк удержался в кресле благодаря помощи олигархов, Дж. Пайетт найдет способ заставить его уйти.

Ни от имени посольства США на Украине, ни представительства ЕС комментариев по поводу исторического заседания ВР и его итога по горячим следам не последовало, несмотря на то, что дипломаты из этих офисов славятся как отменной реакцией на волнующие их перипетии украинского политического процесса, так и оперативностью такой реакции. На встречу к президенту, как после демарша А. Абромавичуса, никто из них не поспешил. В течение двух последующих дней Я. Томбинский сделал заявление по поводу принятого ВР закона об электронном декларировании доходов, а Дж. Пайетт — о борьбе с коррупцией как залоге успехов и побед Украины.

Слова министра иностранных дел П. Климкина о том, что «зарубежные коллеги» якобы всецело поддержали призыв П. Порошенко к отставке генпрокурора и премьера, прозвучали несколько странно, вступив в явное противоречие с действительной реакцией не абстрактных «коллег», а вполне реальных лиц из числа первостепенных западных контактеров Киева. Последние, судя по всему, итогом отчета А. Яценюка в Раде остались вполне удовлетворены. Что ж до игры исполнителей парламентского спектакля, то ее качество, думается, особого значения не имело. Дж. Пайетт и его коллеги-послы уже смирились с мыслью о том, что у нас для них других актеров нет.

В четверг 18 февраля после обеда послы Г-7 все-таки отправились на встречу, но не к П. Порошенко, как пару недель назад, а к А. Яценюку. То есть к победителю. Обсуждать реформы… Период президентско-премьерского двоевластия на Украине подошел к концу. Наступил период премьерско-президентского «совластия» при преимуществе премьера над президентом. Сам премьер повел себя именно как новый национальный лидер. Объявив, что «всех прощает» и «протягивает руку» депутатам и… президенту, он тут же запустил конкурсную процедуру на замещение должностей руководителей первой группы госпредприятий, которую долгое время оттягивал, опасаясь конкуренции в борьбе за лакомые должности со стороны президента и его окружения.

Сказать, что А. Яценюк рано радуется, было бы неправильно. Радуется он как раз вовремя. А вот о том, насколько длительным окажется период его радости, можно спорить. Возникшая после 16 февраля ситуация неоднозначна, противоречива и чрезвычайно динамична. Президент с треском проиграл битву, но сохранил шансы на победу в войне. Президентский реванш не только не исключен, но вполне возможен. Как, впрочем, и дальнейшее усиление премьера. Встреча А. Яценюка с послами Г-7 в четверг днем открывает перед ним большие перспективы. Звонок Дж. Байдена П. Порошенко в тот же день вечером оставляет его в игре.

О самом отчете А. Яценюка говорить не приходится, он практически ничем не отличался от ставшего притчей во языцех спича 11 декабря (можно себе представить, как нелегко было усидеть на месте депутату О. Барне, потаскавшему тогда премьера за мужское достоинство). Содержательная часть премьерского отчета близка к нулю. Ни один из тезисов, озвученных им в качестве примеров успешной деятельности правительства, нельзя считать ни полноценным, ни убедительным. Дело свелось к очередному сеансу красивых, но пустых слов, манипулированию цифрами и понятиями, апелляциям к теме войны, «агрессии России», рассказам о мнимых успехах в проведении «реформ» и в борьбе за отказ от российского газа. Формальная сторона премьерского выступления тоже выглядела привычной. Яц держался уверенно, обращался к депутатам с чувством собственного превосходства, как к братьям его меньшим. И только навязчивое движение правой руки премьера, время от времени тянувшейся к бутылочке с водичкой, выдавало его напряжение. Поддержка Запада — поддержкой, сговор олигархов — сговором, однако полной уверенности в том, что дело закончится для него благополучно, не было до последнего момента.

Обсуждение правительственного рапорта тоже протекало во вполне обычном, легко предсказуемом режиме. Критики было много, но звучали и слова одобрения. Многие главы комитетов старались министров не обижать, входя в их положение и делая скидку на работу в почти военных условиях. Ветераны американских спецопераций на украинской земле типа С. Пашинского премьера даже хвалили. Явным диссонансом тут прозвучало выступление Ю. Луценко, обрушившего на Кабмин шквал претензий и эмоций. После несостоявшейся отставки, за которую он так рьяно ратовал, тот же Ю. Луценко заявил: «Знаю Яценюка как ответственного человека, он сделает выводы». Какие выводы и зачем их делать, лидер фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте уточнять не стал. Хотя, конечно, отдавал себе отчет в том, что делать что-либо подобное премьеру необязательно. Задачи, которые ему предстоит решать, определены. Отчитываться же за их воплощение в жизнь предстоит не перед Радой и уж тем более не перед «народом Украины». А перед теми, кто, усадив в свое время его в кресло, теперь его в этом кресле сохранил. Перед Белым домом.

Таких задач две. Первая состоит в том, чтоб продолжать дразнить Россию, ни в коем случае не прекращая «войну» и провокации против нее. Вторая — в том, чтобы оперативно разобраться с собственностью, остающейся в руках государства, передав ее в руки «стратегического» инвестора в лице американского и транснационального капитала. Лишним свидетельством того, что Яценюку удается выгодно конвертировать в политический капитал антироссийскую риторику, служит характеристика, данная ему в материале «Голоса Америки» за несколько часов до голосования по отставке его правительства в ВР. Она звучала так: «фаворит Запада, бывший банкир и решительный противник России». Чтобы оставаться фаворитом, надо продолжать быть противником. Такая формула успеха премьеру хорошо известна, выходить за ее рамки он не собирается.

Готов Кролик и к тому, чтобы надлежащим образом обеспечить решение второй задачи. В 2016 г. должна быть проведена приватизация ряда объектов, включая столь лакомые, как Одесский припортовый завод. В большинстве из них в связи с этим предусмотрена смена руководства. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что от того, кто сядет в кресла генеральных директоров приватизируемых предприятий, зависит то, в чьи руки они перейдут. Борьба за право назначать новых руководителей разгорелась внутри властной «команды» с нешуточной силой. Готовясь к отчету в Раде, А. Яценюк развернул грамотную, функционально важную информационную кампанию, стремясь доказать необходимость привлечения «стратегического» инвестора и право Кабмина делать это своими силами. Под гул голосов о «стратегическом» инвесторе правительство «реформаторов» и лично его председатель готовят обвальную передачу из государственной собственности в руки частного западного капитала последних активов, представляющих собой экономический интерес.

О том, насколько это важно для США и Запада, можно судить хотя бы по тому, что в заявлении в поддержку А. Яценюка накануне его отчета в Раде послы Г-7 объявили главным приоритетом деятельности украинской власти не выполнение «Минских соглашений», а «прозрачность отбора и назначения руководителей государственных предприятий». Отдельно была подчеркнута необходимость осуществления правительством шагов, необходимых для приватизации и ликвидации некоторых таких предприятий «в соответствии с программой макроэкономической и финансовой стабилизации, согласованной с международными финансовыми организациями».

Что же у нас получилось в сухом остатке? Если коротко, то — новый кошмар демократии по-киевски, еще один шаг к окончательному распаду украинской государственности. Страной теперь руководит нелегитимное правительство, деятельность которого признана неудовлетворительной. Оно опирается на нелегитимное парламентское большинство, после выхода из коалиции фракций «Батькивщины» и «Самопомощи» более не являющееся большинством. Подвешенная на крючок нелегитимности, раздираемая непримиримыми противоречиями Верховная рада. Наконец, легитимный президент, который мало кого теперь интересует и сам по себе, и своей формальной легитимностью. Плюс американский посол во главе стола и «активисты» и «добровольцы» в засаде. Такова структура киевской власти, продолжающей именовать себя «демократической». Хотя до демократии в данном случае так же далеко, как до Европы и до европейских ценностей.