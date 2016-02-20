



Иван Шилов ИА REGNUM

У Анкары и Москвы много возможностей для наказания Баку за возможное предательство

Складывая киевские заявления Ахмета Давутоглу по Крыму и Карабаху с намерением НАТО усилиться в акватории Черного моря и форсированием вопроса принятия Грузии в Альянс, газета «Айоц ашхар» полагает, что будет предпринята попытка возрождения объединения ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдавия). «Дипломатическая политика, с ювелирной точностью проводимая Анкарой на южных границах бывшего СССР, формирует ситуацию по реанимации известного нам ГУАМ. С той лишь разницей, что вместо Молдовы будет Турция. Полагаем, что претендующая на север Сирии Турция пытается реализовать некогда разработанный западными стратегами антирусский план по созданию санитарного кордона, превратив его в некий военно-политический союз на основе консолидации претендентов на Крым, Донбасс, Абхазию, Южную Осетию и Нагорный Карабах. Возникает вопрос — что необходимо предпринять для пресечения этой опасной для нашей страны перспективы? Очевидно, что необходимо начать определенные политические консультации со странами, мягко говоря, неравнодушными к опасности усиления влияния Турции в регионе», — пишет газета. К этим странам она причисляет Иран, Грецию, Сирию, Ирак, Кипр, Болгарию и Россию.

Обращаясь к событиям на Ближнем Востоке, газета «Аравот» полагает, что ситуация становится все более сложной, опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями для Нагорного Карабаха. «Если до этого Турция и Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха пытались договариваться с Россией, как со стратегическим партнером Армении, то сейчас Турция, фактически, открыто обвиняет Москву в «агрессии» в отношении Азербайджана после того, как Москва начала обсуждения относительно пересмотра Московского договора от 1921 года. Однако здесь самое удивительное в том, что в Армении находятся лица, которые вторят российской пропаганде без оглядки на возможные последствия этого. Пересмотр Московского договора может быть на руку Армении, утверждает, например, бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян без объяснений того, чем это может помочь Армении, а не пропагандистской машине Кремля», — пишет «Аравот».

Далее газета продолжает: «Уверены, что российско-турецкое противостояние поставило в сложное положение власти Азербайджана, в последние годы установившее стратегические отношения с Москвой. Не ошибемся, если скажем, что отношения Путин-Алиев не уступали отношениям Путин-Эрдоган. Теперь же, когда противостояние Турция-Россия все более обостряется, Алиев, возможно, понимает, что настал момент выбора между одной из сторон, по сути, момент собственного противостояния. Понятно, что речь идет о сохранении братских отношений с Турцией за счет ухудшений отношений с Россией».

Президент Азербайджана оказался между молотом и наковальней, считает газета «Иравунк». «Эрдоган за несколько часов до визита передумал ехать в Азербайджан, мотивируя свое решение подрывом автобуса с военными под Анкарой. Смерть 21 военнослужащего может быть достаточной причиной для отмены визита президента, но и необходимо понимать, что визит в Азербайджан был очень важен для Анкары. Хотя бы по той причине, что на фоне интенсивного роста напряжения в отношениях с РФ для Анкары важно частично акцентировать внимание Москвы на напряженной ситуации в Карабахе. Кроме того, Ильхам Алиев ведет «странную» игру: посылая братские мессиджи в сторону Анкары, Баку до сих пор уклоняется от однозначной поддержки Анкары в контексте ее противостояния с Россией. Плюс к тому Иран интенсивно пытается закрепиться в Закавказье, что также чревато для Турции. Но ее «младший брат» пытается развить интрижку и с Тегераном, и это является предательством в отношении «старшего брата». А Алиеву, понятно, остается только маневрировать. Переход за турецкую или за российскую баррикады смертельно опасен для него. Как Анкара, так и Москва имеют много возможностей для наказания Баку за предательство», — пишет редактор газеты.

Территория в чужой войне

«В свое время российская военная база в Гюмри рассматривалась в качестве гаранта безопасности Армении, но в текущей ситуации она стала очень опасным фактором той же безопасности, поскольку мы непосредственно вовлекаемся в конфликт, где нам делать вроде бы нечего, — заявил газете «Жаманак» политолог Манвел Саргсян. — Если турецкие ВВС нарушат воздушные границы Армении, у нас будет возможность принятия решения поразить их? Если бы у нас была возможность суверенных решений, мы могли бы обсудить вопрос — выиграем мы от этого или проиграем? Если ты реализуешь политику, то можно и выиграть, и проиграть. Но если ты представляешь собой лишь территорию в чужой войне, то ситуация для тебя очень опасна… Однозначно утверждать о каких-то конкретных последствиях для нас в результате обострения российско-турецких отношений очень сложно».

Работа над ошибками

В интервью газете «Голос Армении» директор Института истории Национальной академии наук Ашот Мелконян поделился своими мыслями по поводу инициативы депутатов Государственной думы РФ о денонсации Московского договора. «Россия должна сама признать свои ошибки и сделать шаг к их исправлению. Нам же не следует торопиться с оценками подобного предложения и уж тем более делать какие-то заявления по этому поводу на государственном уровне. Что касается отношения научных кругов, армянских историков, то, будучи одним из них, я, конечно, всячески приветствую денонсацию Московского договора, если Россия на это пойдет… Конечно, трудно сказать, что будет завтра и какой вектор обретет внесенная в Госдуму инициатива по денонсации Московского договора. Многое ведь связано с военно-политической ситуацией в Сирии. Поэтому обольщаться в плане конкретных шагов к аннулированию Россией Московского договора не стоит. Другой вопрос, что если денонсация все же будет иметь место, то этот шаг со стороны России будет осознанным… Если ухудшение отношений между РФ и Турцией приведет к военным действиям, не сомневаюсь, что Россия действительно аннулирует Московский договор. А ухудшение с подобным сценарием вполне возможно, если турецкие сухопутные войска войдут на территорию Сирии», — подытожил Мелконян.

Оценивая ситуацию в Сирии, газета «Жаманак» делает вывод, что угроза опосредованной мировой войны может вполне локализоваться в масштабе региональной, и в этих условиях оценивает риски для карабахской проблематики. «Самый большой риск в том, что Армения на практике лишена возможности предметных действий с целью купирования рисков для себя. В обозримой перспективе возможностей для разрешения причин сложившейся ситуации не предвидится. Хотя причины дефицита возможностей вполне субъективны, но сегодня больше должны обсуждаться возможности того, как Армении с качеством ее действующих властей и с оппозицией, имеющей размытую распыленную позицию по внешнеполитическим вопросам, избежать рисков российско-турецкого столкновения. Или Армении придется лишь надеяться, что до этого столкновения не дойдет хотя бы за пределами Сирии», — пишет автор газеты.

Заявление, вызывающее ряд вопросов

Обращаясь к последней речи президента Армении Сержа Саргсяна, в частности, к его обращению к внешнеполитическому ведомству по части активизации усилий МИД для установления новых экономических контактов, газета «Чорорд ишхануцюн» считает такой призыв неуместным. «Президент говорит: «Убеждение, что мы не будем жить хорошо, пока не решится карабахский вопрос и не будет снята блокада со стороны Турции, неверно». Самое время спросить, а почему мы не живем хорошо? Или если это «убеждение неверно», и Армения еще 100 лет может развиваться в условиях блокады, какой был резон ценой самоуничижения флиртовать с Турцией, с готовностью все возможное уступить и в конце заявлять, что «к западу от Гюмри и Армавира у нас нет реальных партнеров?» — пишет газета. Она также сокрушается по поводу того, кто будет заниматься реальными вызовами Армении, карабахским вопросом и армяно-турецкими отношениями, если МИД окунется в экономические проблемы.

Назначение с подтекстом?

Касаясь вопроса назначения нового главы Службы национальной безопасности Армении, газета «Айкакан жаманак» пытается анализировать возможные преобразования в системе. «Если сотрудничество Министерства обороны с НАТО, а Полиции с ОБСЕ и посольством США обеспечивает «геополитический баланс», то система СНБ полностью осталась пророссийской… В числе иных правоохранительных систем СНБ зачастую называют «филиалом» ФСБ. В этих условиях не только государству Армении выгодно сокращение русофильства в системе СНБ, но и властям, которым не нравится чрезмерная зависимость от Кремля. А Кутоян (новый глава СНБ — ред.) не может считаться советским кадром, наоборот — часть его учебы проходила на западе, что станет причиной искоренения советских традиций в СНБ», — пишет газета, полагая, что в любом случае структура продолжит обслуживать интересы властей.

Конструктор из оппозиции

Обращаясь к теме сотрудничества Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» и возможности получения последней второго места в будущем парламенте, газета «Жаманак» все же считает, что этот вопрос пока остается открытым. «Место в парламенте для АРФД все же не означает, что партия будет второй. Более того, благодаря сотрудничеству РПА-АРФД Серж Саргсян получит определенный контроль над АРФД. По сути, это многоходовая цепь, когда он контролирует и дашнакцаканов посредством второй парламентской политической силы, а с помощью АРФД зондирует настроения в собственной партии. Конечно, вариант со вторым актором этого либерального объединения пока весьма гипотетичен, хотя бы потому, что этого объединения пока нет и даже неясно кто имеет для этого потенциал. Непонятно также на основе какого принципа может сформироваться это объединение. С другой стороны, на оппозиционном фланге такая пестрая и разобщенная палитра, что в этом поле можно собрать практически любую конструкцию», — пишет газета.

Газовые дела

«Как разрешится вопрос поставок иранского газа в Грузию, и какое в этом примет участие Армения? Несмотря на то, что наилучшим вариантом поставок является территория Армении, вопрос окончательно не решен, стороны пока не пришли к окончательному решению, — пишет газета «Айоц ашхар». — Ожидается, что определенную ясность в этот вопрос будет внесен в ходе предстоящего визита министра энергетики Грузии в Иран. Пока мы пытаемся понять возможности участия Армении в деле поставок газа из Ирана в Грузию, решается вопрос перехода к расчетам в национальной валюте при торговле природным газом между странами Евразийского экономического союза. Хотя решение этого вопроса — не дело одного дня, но процесс можно форсировать. Это позволит исключить лишние расходы при конвертации валют. Кроме того, это исключит влияние роста стоимости валют на внутренние тарифы. С подобной проблемой Армения сталкивалась много раз».

Продолжая тему, газета «168 жам» обращает внимание на заявление гендиректора Национальной иранской компании по экспорту газа (NIGEC) Алиреза Камели, заявившего, что"Грузия еще должна будет получить разрешение Армении на транзит газа через территорию этой соседней страны». «Этот технический, на первый взгляд, вопрос в действительности свидетельствует о политическом весе Армении, точнее о его отсутствии в мировых и региональных процессах. Это всего лишь политкорректное заявление иранского чиновника, поскольку в Тегеране отлично осведомлены о том, что о транзите газа по территории Армении необходимо договариваться и получать разрешение у России. В энергетике Армении решения почти всех вопросов, в том числе газоснабжения и армяно-иранского газопровода находятся в компетенции «Газпрома». Причем, газотранспортная система принадлежит «Газпрому» не только физически, но и со всеми правами на принятие Ереваном решений у кого и за сколько покупать газ на многие десятилетия вперед. И это право закреплено принятым парламентом нашей страны издевательским законом… В любом случае, приятно, что наши иранские партнеры хотя бы придерживаются политкорректности, демонстрируя пример отношения с действительным, а не «стратегическим» партнером», — резюмирует газета.

Бедно жить не прикажешь

Газета «Айкакан жаманак» продолжает критиковать правительство по проекту учебного центра Министерства финансов, которое строится в курортном городке Дилижане. «Ситуация с государственным бюджетом буквально бедственная. Бюджет прошлого года был недовыполнен на $400 млн. В этом году ситуация будет намного хуже, чего даже публично не отрицают чиновники и даже сам министр финансов Гагик Хачатрян. Вместе с тем правительство продолжает совершать бездумные расходы, выделив из резервного фонда «учебному центру» Минфина в Дилижане 508 млн драмов с целью приобретения административного оборудования. Центр этот строится четыре года, и по разным оценкам уже обошелся госбюджету в $60−70 млн. Судя по проектным документам, он больше напоминает не «учебный центр», а объект отдыха и досуга. Десятки миллионов долларов потрачены на бассейны, сауны, спа-центры, рестораны, кафе, бары, спортплощадки», — пишет газета (позднее стало известно, что правительство отложило рассмотрение этого вопроса — ред.).