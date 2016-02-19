Чем ближе выборы, тем больше слухов распространяется о напряженной ситуации в правящей коалиции «Грузинская мечта». В кулуарах обсуждают, кого внесет Бидзина Иванишвили в коалиционные списки к предстоящим выборам, а кого оставит за бортом.

Расколотый орех

Скандальные заявления, указывающие на распри внутри коалиции, делают и некоторые ее члены.

После того, как коалицию покинули «Свободные демократы», перешедшие в оппозицию к властям после шумного отстранения от должности министра обороны своего лидера Ираклия Аласания, первыми спокойствие внутри коалиции нарушили республиканцы.

Они заявили, что правительство нуждается в институционализации и деперсонализации, а управление коалицией и процессами из-за кулис назвали неприемлемым для своей партии. «Страна должна управляться институтами, а не личностями», — подчеркнула председатель партии Хатуна Самнидзе.

Она развеяла все сомнения относительно возможного выхода республиканцев из нынешнего состава коалиции, но подчеркнула, что ее партия давно обсуждает возможности улучшения коалиции. Среди стоящих перед правящей коалицией угроз она назвала вмешательство спецслужб в деятельность правительства, правда, отметила, что это — «наследие прошлого».

Председатель республиканцев подчеркнула, что ее партия оставляет за собой право по всем вопросам фиксировать свою позицию, и отметила, что это же право должны иметь остальные члены коалиции.

Такие открытые выпады, тем не менее, не помешали одному из лидеров республиканцев, супруге председателя парламента Давида Усупашвили Тинатин Хидашели переместиться из законодательного органа в исполнительную власть и занять пост министра обороны.

С уходом из коалиции «Свободных демократов» позиции еще одной явно «прозападной» силы — Республиканской партии значительно упрочились, а ее члены стали все смелее делать самостоятельные заявления.

Особенно отличалась активностью Тинатин Хидашели, которая на посту министра обороны не раз настоятельно требовала от Запада поддержки евроатлантических устремлений Грузии и надлежащей оценки предпринятых на этом пути усилий, вплоть до приглашения к членству в альянсе.

Активность министр обороны проявила и в ходе промежуточных выборов в парламент по Сагареджойскому избирательному округу, где вместе с другими избирателями на спецучастках голосовали и подчиненные ей военнослужащие. Этот факт, а также присутствие самой Хидашели на выборах создали почву для обвинения ее во вмешательстве в избирательные процессы, вплоть до прямой фальсификации итогов выборов, так как на них победила кандидат от правящей коалиции Тамар Хидашели, ранее работавшая в неправительственном секторе и пользовавшаяся на выборах особой поддержкой Республиканской партии.

Выступления и действия Тинатин Хидашели давно возмущали лидера партии «Промышленников» Гоги Топадзе, которому оппозиция за его «антизападные» выступления легко приклеила ярлык «пророссийского» политика.

Некоторое время находившийся в тени Топадзе в одном из интервью высказался против вступления Грузии в НАТО, явно отдав предпочтение реальному улучшению отношений с Россией, а также одобрительно отозвавшись о деятельности и заслугах Сталина, чьи памятники и бюсты в Грузии периодически то устанавливали, то снимали.

Коалиция первоначально на антизападные настроения своего члена почти не реагировала, а ее бывшие и нынешние лидеры отмечали, что демократия — это и наличие разногласий по тем или иным вопросам. Но не так давно Топадзе все же пожурили.

Произошло это после его скандального заявления во время слушания ежегодного отчета президента в парламенте страны. Георгий Маргвелашвили, впавший в немилость к учредителю коалиции «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили вскоре после президентских выборов, стал объектом критики со стороны Гоги Топадзе за одну из статей, опубликованных несколько лет назад. Не вдаваясь в содержание написанного президентом, Топадзе заявил, что Георгий Маргвелашвили считает весь грузинский народ «даунами».

На призывы извиниться перед президентом Гоги Топадзе долго не отвечал, но спустя несколько дней все же принес общественности свои извинения, еще раз подчеркнув, что «не хотел оскорблять народ», а лишь передал то, что писал некогда Маргвелашвили. Лидер «Промышленников» пояснил, что извиниться ему «посоветовал» пожуривший его Иванишвили.

Несколько месяцев назад Гоги Топадзе обещал вообще уйти из политики и вернуться в бизнес, но пока своего обещания так и не сдержал. Более того, зашел еще дальше в противостоянии с другими членами коалиции и выступил против республиканцев. Депутат обвинил министра обороны Хидашели в фальсификации выборов в Сагареджо, пояснив, что она использовала для этого ресурсы министерства обороны, а также участвовала в процессе подсчета голосов, что является явным нарушением закона. По оценке Топадзе, Хидашели опозорила всю коалицию, и ей не место в правительстве.

За Тинатин Хидашели вступились ее соратники по партии, прежде всего депутат Давид Бердзенишвили. Дело дошло до того, что несколько дней назад между Давидом Бердзенишвили и Гоги Топадзе прямо на заседании парламента завязалась словесная перебранка. Давид Бердзенишвили обвинил Топадзе в массированной атаке на министра обороны, которая, по его оценке, является одним из главных представителей власти на пути евроатлантической интеграции.

За Топадзе в коалиции особенно вступаться не стали. Более того, вслед за республиканцами его высказывания осудили и другие депутаты от «Грузинской мечты». Председатель фракции «Грузинская мечта» Георгий Вольский назвал заявления Гоги Топадзе неадекватными и вредящими как ему самому, так и имиджу всей коалиции. Он посоветовал коллеге выбирать выражения, особенно в преддверии выборов.

Следует отметить, что и к таким фигурам, как Вольский, у некоторых членов правящей коалиции «особенное отношение». Его откровенно выразил член политсовета партии «Грузинская мечта», бывший исполнительный секретарь партии Армаз Ахвледиани. В одном из своих интервью Ахвледиани отметил, что в составе правящей коалиции немало «старых политических крокодилов», лиц с «советским менталитетом», от которых в преддверии выборов коалиции следует избавиться.

Ему ответил тот же Вольский, который назвал заявления и оценки Армаза Ахвледиани не соответствующими действительности, и подчеркнул, что тот совсем не разбирается в создавшейся ситуации и в том, что такое управление.

По мнению Вольского, советскими методами управления и громкими заявлениями отличался сам Ахвледиани, и именно из-за этих его «качеств» ему и посоветовали временно приостановить свои полномочия на посту исполнительного секретаря партии.

Попытки сохранить единство в правящей коалиции предпринял премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Выпады и обвинения в адрес министра обороны Тинатин Хидашели он расценил как совершенно неприемлемые и наносящие урон не только Республиканской партии, но и всему правительству. Премьер призвал своих соратников все спорные и волнующие их вопросы рассматривать не прилюдно и публично, а в ином формате, внутри правящей коалиции.

«Не будем давать повод говорить о распаде коалиции тем, кого это радует», — обратился к соратникам Георгий Квирикашвили.