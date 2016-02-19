18 февраля известному режиссеру Милошу Форману исполнилось 84 года. За это время он принял участие в создании нескольких десятков фильмов: в качестве режиссера, сценариста, актера, продюсера.

kino-teatr.ru Милош Форман. Съемки

Сам Форман признается, что в детстве кино его не сильно увлекало. «До войны я ничего практически не видел, кроме двух фильмов: «Белоснежки» Диснея и немой версии известной чешской оперы. В годы войны у меня не было денег на походы в кино, да там в основном шла немецкая пропаганда. А вот сразу после войны, в 13 лет, я увидел настоящее кино, и это стало для меня потрясением. Я открыл для себя американские комедии: Гарольд Лойд, Чарли Чаплин, Бастер Китон. Увидев их, я сошел с ума», — говорит режиссер в одном из своих интервью.

Одним из самых выдающихся результатов работы Формана (пять «Оскаров») стал фильм «Пролетая над гнездом кукушки» (1975). Главного героя Макмерфи по праву можно назвать каноническим кинобунтарем. Известно, что Кен Кизи, автор одноименного романа, по которому был снят фильм, экранизацией был крайне недоволен, однако теперь это не так уж и важно.

Цитата из к/ф «Пролетая над гнездом кукушки». реж Милош Форман. 1975. США Джек Николсон в роли Рэндла Патрика Макмёрфи

Фильм, в котором виртуозно раскрывается тема внутренней и внешней свободы, тема бунта и противостояния репрессивной системе, «попал в цель». Луиза Флетчер, сыгравшая в «Пролетая над гнездом кукушки» старшую медсестру психиатрической клиники, призналась, что никто не предполагал, что фильм будет настолько успешным: «Мы просто знали, что каждый из нас хорошо поработал».

Свой второй режиссерский «Оскар» Форман получил за фильм «Амадей» (1984). Фарид Мюррей Абрахам, блестяще сыгравший Сальери, очень точно подметил «одну вещь», характеризующую Формана как режиссера: «Есть одна вещь, которая характерна для Милоша как для режиссера. И это нечасто встречается. У него нелегкий характер, но у него есть чутье на правду. Если ему не нравится то, что ты делаешь, если он в это не верит, он так и говорит: «Это дерьмо». Мне нравятся режиссеры, которые могут так сказать, когда они правы, конечно. Потому что иногда они не правы. Но Милош всегда оказывался прав».

Цитата из к/ф «Амадей». реж Милош Форман. 1984. США. Франция Жизнь и смерть

Режиссура кино, как в 2010 году признался сам Форман, это очень странная профессия, ведь «надо знать понемножку обо всем. Надо немного уметь делать все». «С другой стороны, если я остаюсь кинорежиссером, то, может быть, только потому, что съемочная площадка остается последним цивилизованным местом, где кинорежиссер может легально устанавливать свою диктатуру», — говорит он.

Американская актриса Аннет Бенинг, сыгравшая в фильме Формана «Вальмон» (1989), рассказала о весьма любопытном подмеченном ею моменте. По ее словам, в американской киноиндустрии с актерами обычно разговаривают мягко. Но с Форманом все было не так, с ним было непросто. «Милош был жестким в хорошем смысле», — рассказывает Бенинг.

Цитата из к/ф «Вальмон». реж Милош Форман. 1989. Франция, США Свадьба

Хотелось бы также поведать еще один интересный факт о Милоше Формане. Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, что знаменитый кинорежиссер является поклонником этого вида спорта. Он даже коллекционирует кресла, на которых играли участники матчей на первенство мира. И эти кресла стоят у Формана в рабочем кабинете. «Если самые великие шахматисты сидели в этих креслах и размышляли по многу часов, то на них и сценарии для фильмов лучше пишутся», — считает Милош Форман.

Но, думается, дело тут вовсе не в чемпионских креслах. Однажды Форман сказал, что режиссуре научить невозможно. Чтобы снимать хорошие фильмы, нужно иметь талант.