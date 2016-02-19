В Перми вокруг темы беби-боксов, которые в России пытается внедрять фонд «Колыбель надежды» Елены Котовой, разгорается новый скандал. Ярая защитница беби-боксов на этот раз обвинила общественников в том, что они якобы при помощи угроз и обмана склонили руководство одной из краевых больниц к тому, чтобы закрыть ящик.

kmvcity.ru Беби-боксы

Причиной для обвинений послужил опубликованный ранее на портале YouTube видеоролик с названием «Поиски детского ящика». В нём активисты общероссийской общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) при попытке снять репортаж о функционирующем в городе Добрянке беби-боксе внезапно узнают от сотрудника больницы: ящик не функционирует с осени 2015 года и был закрыт после того, как пришло соответствующее распоряжение из министерства здравоохранения Пермского края.

Котова заявила, что бокс в Добрянке был закрыт по недоразумению — краевой Минздрав подобных распоряжений не давал, а человек, временно исполнявший обязанности главврача, был якобы введен в заблуждение активистами РВС.

«Это была такая диверсия «Родительского Сопротивления», они направили злобное письмо с требованием закрыть, и просто человек не сориентировался, он временно исполнял обязанности и решил перестраховаться, — сообщила Елена Котова ИА REGNUM. — На самом деле никаких распоряжений от министерства не было. Мы договорились, что сохраняем беби-бокс в Добрянке, в Березниках и открываем в Перми».

Порталу «В курсе.ру» Котова заявила: «По моей информации, это дело рук пермских противников открытия беби-боксов. Они направили в больницу устрашающее письмо. Возможно, речь идет даже о спекуляции на имени министерства здравоохранения. Вероятно, руководство Добрянской городской больницы испугалось их угроз и распорядилось закрыть окошко».

«На самом деле это вылазка РВС. Они написали какое-то мерзкое письмо, и временный врач просто не сориентировался в ситуации. Никаких указаний Минздрава по поводу закрытия не было. Беби-бокс мы вернём обратно и восстановим его работоспособность. Есть люди, которые создают, и есть те, которые разрушают только», — цитирует Котову портал «Звезда».

Итак, если подытожить данные высказывания, то глава фонда «Колыбель надежды» обвиняет РВС в том, что одна из крупнейших родительских организаций страны:

— совершив «вылазку», устроила некую «диверсию» в виде «мерзкого письма» и ввела в заблуждение руководителя больницы;

— угрожала руководству Добрянской больницы;

— спекулировала на имени министерства здравоохранения.

Также Котова обвиняет тысячи людей по всей стране в том, что они «только разрушают». Эти люди, между прочим, реализуют по всей стране множество проектов, в том числе таких, как «Дети России — детям Донбасса», «Шаги истории», занимаются защитой семей, возвращая незаконно изъятых детей в родные семьи, спасают важные образовательные и иные организации от ликвидации, активно участвуют в прочей общественной деятельности на абсолютно подвижнических началах.

Елене Котовой и другим сторонникам практики беби-боксов не привыкать использовать манипуляции, ложь и умалчивания при общении со СМИ. Чего стоит только постоянная ложь о том, что будто у противников беби-боксов только один довод: «дети должны знать своих родителей». На самом деле, доводы приводятся совершенно другие и в широком диапазоне — от возникновения опасности торговли детьми до повышения угрозы терроризма, не говоря уже о нравственном уничтожении общества. Но до этого момента сторонники беби-боксов, как и Котова, всё же предпочитали вести дискуссию со своими оппонентами, не выходя за рамки правового поля. А в ситуации с беби-боксом в Добрянке слова Котовой можно трактовать как клевету.

Ни одно из утверждений Елены Котовой не соответствует действительности. Трудно себе представить, чтобы руководитель учреждения здравоохранения решился закрыть беби-бокс, получив от общественной организации (пусть даже общероссийской) некое письмо. Он подчиняется своему руководству в министерстве и мог сделать это только в случае распоряжения министерства (между прочим, все данные распоряжения фиксируются в соответствующем журнале).

Пермское отделение РВС направляло обращение по вопросу беби-боксов к министру здравоохранения Пермского края, оно было передано в министерство 29.12.2015 и опубликовано в интернете 30.12.2015 . В нём одна из крупнейших родительских организаций страны напоминала краевому министру, что проблема ящиков для детей (беби-боксов) неоднократно обсуждалась на самых различных площадках и что против беби-боксов высказывались:

— уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов;

— председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина;

— уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова;

— уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев;

— уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин;

— уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина;

— общественный уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Любовь Качесова;

— прокуратура Кировской области;

— прокуратура Свердловской области;

— начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Кировской области Мария Савинова;

— министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская;

— председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерей Дмитрий Смирнов.

Данный список далеко не полный. Кстати, против беби-боксов выступает и комитет ООН по правам ребенка.

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Скандал выявил один важный и крайне настораживающий момент: беби-боксы в действительности никто не контролирует. Котова разместила на своём аккаунте в социальной сети Facebook следующее сообщение:

«Я в шоке от подлости некоторых людей! Я уже выяснила, что окно жизни работало точно до 30 сентября 2015 года!»

Оставим вопрос о том, кому Елена Юрьевна в очередной раз приписывает «подлость». Гораздо важнее следующее: Котова на протяжении 4,5 месяца ничего не знала о том, что ящик в Добрянке не работает и вообще заколочен. Как же так? Много раз противниками данной практики озвучивались опасения по поводу того, что ящики могут быть использованы в реализации различных криминальных схем по торговле детьми.

Каждый раз на это сторонники «ящиков» заявляли, что это всё «торговля страхом», а на самом-то деле «всё под контролем, и муха не пролетит!». Сама Елена Котова рассказывала СМИ о якобы функционирующей системе «смс-информирования» у каждого «ящика» и утверждала, что каждый раз, когда в него кладут младенца, ей на телефон приходит сообщение. Выходит, это вовсе не так.

Сколько еще неправды рано или поздно всплывет во всей этой истории? Как можно видеть, в ходе общественной дискуссии о беби-боксах Елена Котова использует грязные приемы. А если это так, то как можно доверять другим её аргументам в пользу беби-боксов?

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