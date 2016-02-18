Участие ВКС России в сирийской гражданской войне меняет планетарный баланс сил. Об этом вслух рассуждает директор Французского института международных отношений (l'Institut français des relations internationales, IRFI) Томас Гомар. Париж обеспокоен тем, что «Москва демонстрирует в Сирии свои глобальные возможности», пользуясь «ослаблением американцев в Европе и на Ближнем Востоке». Впрочем, усиление России тревожит не только Францию, но и Германию, которая предлагает ввести бесполетную зону на севере САР. Таким образом канцлер Ангела Меркель пытается купировать возрастающее влияние российской авиации на сирийско-турецкой границе.

baodatviet.vn ЗРК С-400

На Смоленской площади ее инициативу отвергли, уточнив, что подобного рода решение может принять только Дамаск при согласовании с Советом Безопасности ООН. Очевидно, что Берлин (как и другие европейские столицы) не заинтересован в продвижении сил курдского ополчения в провинциях Алеппо и Ракка, поскольку это лишает правительство Турции остатков влияния в Сирии через поддержку боевиков ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры». Курды из «Демократического союза» и Отрядов народной самообороны прорываются к сирийско-турецкой границе в надежде блокировать военно-техническую помощь, которая на протяжении последних пяти лет поставляется мятежникам через турецкие конвои.

Возникает закономерный вопрос: почему ФРГ вспомнила о бесполетной зоне именно сейчас, а не в 2014 году, когда сирийскую национальную территорию (вопреки протестам Дамаска) бомбили военные самолеты США, Великобритании, Франции и других стран? Ответ лежит на поверхности — Берлин имеет собственные виды на Сирию, которые идут вразрез с позицией Москвы и Тегерана, в нефтегазовую промышленность которого немецкий бизнес планирует многомиллиардные инвестиции. И дело здесь заключается не в том, что во время своего визита в Париж (28 января) президент ИРИ Хасан Рухани выступил с лекцией в IFRI, обвинив европейские столицы в эгоизме, проявленном в отношении мигрантов. Французская Le Monde усмотрела в заявлении главы иранского правительства антигерманские ноты, причины которых кроются в сближении Берлина и Тель-Авива. Издание задается вопросом и тут же на него отвечает: «Почему Рухани, посетивший в январе Рим и Париж, обошел стороной Берлин? Ответ прост — Меркель его просто не пригласила».

Мотивы германского канцлера прояснились 16 февраля, когда она принимала у себя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидер ФРГ окунулась с головой в ближневосточную политику, потребовав от Ирана признать Израиль. По словам Меркель, «нормальные, дружеские отношения с Ираном исключены до тех пор, пока он не признает право еврейского государства на существование», передает Le Monde. «Когда мы приезжаем в Германию, то оказываемся в обществе друзей», — ответил ей Нетаньяху. Ничего революционного не происходит, поскольку еще в 2008 году канцлер ФРГ заявила в Кнессете, что безопасность Израиля входит в зону национальных интересов Германии. Хотя кто мог тогда подумать, что спустя восемь лет после мирового финансового кризиса американцы самоустранятся с Ближнего Востока, а Россия в союзе с Ираном будет спасать Сирию от колониального передела?

Причин для ужесточения позиции Германии в отношении ИРИ может быть много, но главная из них — сближение Москвы и Тегерана. Немцев не устраивает сделка России и Ирана по поставке ракетных систем С-300, о заключении которой было объявлено 18 февраля. Несмотря на то, что конкретные сроки доставки российских комплексов ПВО пока не обозначаются, политическая интрига нарастает. Начальник Генерального штаба ВС ИРИ Хассан Фейруз Абади принялся стращать региональных соперников, намекая на то, что через 15 дней новые комплексы могут быть представлены на ракетных учениях Корпуса стражей исламской революции. «Поставки начнутся в ближайшее время», — цитирует телеканал Press TV директора департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова. Иранцы не хотят останавливаться на достигнутом. Кабулов также рассказал об интересе Тегерана к приобретению систем С-400. Министр обороны Ирана Хоссейн Дехган, прибывший в Москву 10 февраля, уточнил, что Тегеран получит С-300 уже в первом квартале 2016 года, а доставка второй партии запланирована на первое полугодие 2017 года. Дехган знает о чем говорит — 16 февраля его лично принял в Кремле президент Владимир Путин. После предательской атаки ВС Турции на СУ-24 ВКС РФ сирийское небо охраняет ЗРК С-400. Теперь в защите нуждается иранское небо.

ИРИ получает от России ракетный «зонтик», который ее обезопасит в условиях нарастающего хаоса в Турции, эскалации арабо-израильского конфликта и политической неопределенности в США после ноябрьских президентских выборов. Не исключено, что новым американским лидером станет республиканец, которого неоконсерваторы будут подталкивать к военной авантюре в Ближневосточном регионе. Да и двухпартийный конгресс не расстается с планами по блокированию ядерной сделки с ИРИ, выдумывая многочисленные законодательные ограничения, которые Барак Обама планомерно отвергает. Вашингтону некуда отступать: если американцы начнут играть в САР против русских, то это неизбежно усилит немцев, которые (в свою очередь) сделают ставку на турок и израильтян, настроенных против США и Ирана. Поэтому пресс-секретарь Пентагона полковник Стив Уоррен вынужден признать, что ВКС РФ увеличат число боевых вылетов в поддержку президента Башара Асада. Минобороны США отвергло инициативу Меркель по созданию бесполетной зоны на севере Сирии. Причем сделало это в довольно жестком тоне. «Мы не наблюдаем каких-либо предпосылок для прекращения огня между сторонами. Еще не наступило то время, когда можно говорить о создании бесполетной зоны на севере САР. Сейчас эта инициатива бесполезна, она обойдется очень дорого с точки зрения техники и персонала», — приводит заявление Уоррена журнал Le Figaro.

То есть на Ближнем Востоке сформировалось две группы стран. С одной стороны действует триумвират России, США и Ирана, а с другой — вялые попытки Германии сколотить альянс с Турцией, Израилем и Саудовской Аравией. Тель-Авив затягивают в неблагонадежную коалицию, где царит полифония и неопределенность. Подобную конструкцию уже отверг Париж, объявив о намерении признать Палестину. Французы традиционно заняли проарабскую позицию, которая лишает их поддержки израильтян, но сближает в перспективе с иранцами. Кэ д'Орсэ интересуется Ираном, у которого дела идут в гору — только за два дня Тегеран продал на экспорт 7,1 млн баррелей нефти. То ли еще будет!