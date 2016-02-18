«Культура гостеприимства» (Willkommenskultur) уже загнала Германию в ловушку: растущие расходы государства разрушают немецкую социальную систему и провоцируют приток новых мигрантов. Рядовые немцы уже всерьез опасаются за свое финансовое благополучие и боятся появления в Германии этнических гетто.

dosug.md Сирийские беженцы в Германии

Беженцы — расплата за Холокост

Германия гордится своей политикой в отношении беженцев. В Международный день памяти жертв Холокоста (отмечается в ФРГ 27 января — прим. ИА REGNUM) немецкое высшее политическое руководство удостоилось в Бундестаге особых похвал со стороны рожденной в Вене и пережившей геноцид американской писательницы еврейского происхождения Рут Клюгер, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Страна, которая 80 лет назад стала ответственна за самые ужасные преступления XX века, сегодня вызывает аплодисменты всего мира, благодаря своим открытым границам и щедрости, с которой немцы приняли и продолжают принимать беженцев», — приводит издание слова из приветственной речи писательницы.

Депутаты парламента и представители федерального правительства энергично аплодировали ее словам, и даже приглашенные представители народа, избравшего милосердие к беженцам своей новой товарной маркой, иронизирует FAZ.

Цена вопроса

Одобряемая извне «щедрость немцев» в отношении беженцев имеет вполне реальную цену, выраженную в десятках миллиардов евро, которые еще только предстоит заплатить немецким налогоплательщикам. Когда эйфория от самолюбования прошла, подавляющее большинство населения (около 60%) Германии, согласно опросам консалтинговой компании Ernst & Young, стало всерьез беспокоиться о своем финансовом благополучии из-за наплыва беженцев, отмечает газета Die Welt.

То, что предстоят значительные расходы, вынуждена была признать и федеральный канцлер Ангела Меркель в своем новогоднем обращении к нации.

«Интеграция тех, кто желает остаться жить в Германии, потребует немало времени, усилий и денег», — приводит ее слова официальный сайт германского правительства Bundesregierung.de.

Во сколько именно беженцы обойдутся Германии, пока доподлинно неизвестно, но уже называются цифры в несколько десятков миллиардов евро.

В этом и следующем году беженцы обойдутся немецким налогоплательщикам минимум в 50 миллиардов евро, подсчитал Институт немецкой экономики (Institut der deutschen Wirtschaft (IW) в Кельне. Ведь потребуется построить для них жилье, нанять дополнительных педагогов и медперсонал, пишет газета Bild.

Расчеты IW, как отмечает издание, вызывают у германских граждан немало вопросов. Например, откуда возьмутся деньги, если правительство заявляет, что не собирается поднимать налоги, и почему вдруг нужно так много денег?

По подсчетам федеральных земель и коммун, прием и содержание каждого беженца обходится в среднем в 12−13 тысяч евро ежегодно, отмечает газета Die Zeit.

Только в нынешнем и следующем году прием, размещение и интеграция полутора миллионов мигрантов, включая языковые курсы, обойдется, по расчетам IW, в 17 миллиардов евро, пишет газета Rheinische Post.

Ведущий экономист Германии, глава Центра европейских экономических исследований (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) в Манхайме Клеменс Фюст заявляет, что прием и содержание беженцев могут стоить Германии от 20 до 30 миллиардов евро в год. Кроме того, в связи с этим могут на 6% вырасти налоги и увеличиться госдолг, передает Die Welt.

«Политика неконтролируемой иммиграции быстро разорит Германию», — цитирует экономиста газета Welt am Sonntag.

В 2017 году расходы могут возрасти до 22,6 миллиарда евро, если число мигрантов превысит 2 миллиона. К издержкам на интеграцию могут добавиться еще 27,6 миллиарда евро, сообщает Die Welt.

По прогнозам Института мировой экономики в Киле (Kieler Institut der Weltwirtschaft), совокупные издержки государства в ближайшие пару лет оцениваются в 55 миллиардов евро. Если прогнозы сбудутся, то министру финансов Вольфгангу Шойбле придется даже прибегнуть к внешним заимствованиям, добавляет издание.

Немцы боятся за свое благосостояние и безопасность

Из-за наплыва беженцев уверенность немцев в экономике Германии существенно снизились. В 2016 году только 14% из более полутора тысяч респондентов, опрошенных компанией Ernst & Young, ожидают улучшения общей экономической ситуации в стране, при этом каждый третий гражданин Германии ждет ухудшения, информирует Die Welt.

На приток беженцев Гамбург реагирует активным строительством жилья. К концу года за счет города для размещения мигрантов будут построены 5600 квартир. Гамбуржцы выступают резко против строительства, так как опасаются, что эти новостройки в будущем станут очагами социальной напряженности, превратившись в этнические анклавы и гетто, передает FAZ.

Города и медкассы просят о помощи

Немецкие города требуют у федерального правительства полностью покрыть им дополнительные выплаты по системе Hartz IV (социальное пособие по безработице — прим. Regnum) в связи с притоком беженцев. Речь идет о суммах от 800 миллионов до 1,5 миллиарда евро, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.

По данным Центральной ассоциации муниципалитетов, количество получателей социального пособия в 2016 году вырастет в среднем с 272 до 326 тысяч человек, фиксирует газета Handelsblatt (HB).

«Муниципалитеты много вложили в размещение и интеграцию беженцев, поэтому теперь мы ожидаем, что федеральные власти покроют нам эти расходы, и не на треть, а на все 100% процентов», — цитирует HB президента Немецкой ассоциации городов и мэра Людвигсхафена Эву Лоозэ.

Под угрозой оказалась и система здравоохранения. Из-за беженцев медицинские страховые кассы испытывают серьезный дефицит. Хотя они получают средства из федерального бюджета за каждого беженца, это тем не менее покрывает только половину их расходов. К 2017 году дефицит может вырасти до миллиарда евро, пишет Die Welt.