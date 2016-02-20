Федеральный суд принял решение принудить компанию Apple предоставить следователям доступ к зашифрованным данным на iPhone, использовавшемся одним из террористов, организовавших массовый расстрел граждан в городке Сан-Бернардино 2 декабря 2015 года, когда погибли 14 человек, а еще 22 гражданских лица и два сотрудника полиции получили ранения.

mota.ru

Сенсационным стал не сам запрос суда, а отмеченный в нем факт, что помощь компьютерный гигант «отказался предоставить добровольно», что и вызвало необходимость судебного ордера в отношении Apple.

В 40-страничном запросе в суд Управление федерального прокурора Лос-Анджелеса утверждает, что им нужны ресурсы компании Apple, чтобы помочь получить доступ к аппарату и получить «…релевантные критические [для расследования] … данные» на заблокированном телефоне Сайида Фарука, который вместе с женой Ташфен Малик убил инвалидов и сотрудников центра социальной помощи в калифорнийском Сан-Бернардино 2 декабря.

«Несмотря на наличие судебного ордера, дающего право доступа к данным…» — сообщили в прокуратуре. «Специалисты правительственных спецслужб оказались не в состоянии завершить поиск, потому что не могут получить доступ к зашифрованному содержимому iPhone… [Только разработчики компании] Apple имеют исключительные технические средства, которые помогли бы правительству в завершении расследования, но компания не согласилась предоставить эту помощь добровольно», — говорится в тексте обращения в федеральный суд.

Прокуроры заявили, что они нуждались в помощи от Apple для получения доступа к данным телефона, чтобы выяснить, с кем общались террористы и кто, возможно, помогли осуществить расправу, выступая тем самым соучастниками (а, возможно, и организаторами) террористического акта. Прокуроров также интересует, по какому маршруту двигались Сайид Фарук и Ташфен Малик непосредственно перед акцией.

Судья постановил, что компания из Купертино обязана обеспечить «разумную техническую помощь» правительству в восстановлении данных из iPhone 5с, в том числе в обход функции автоматического стирания.

Apple имеет пять дней, чтобы оспорить в суде, если корпорация считает, что выполнение этого требования будет «неразумно обременительным».

В заявлении прокурор США Эйлин М. Деккер назвал решение суда «важным шагом».

После стрельбы в Сан-Бернардино власти заявили, что они получили несколько сотовых телефонов Фарука и Малик, которые те пытались уничтожить. IPhone, о котором говорится в постановлении судьи, были найдены в черном Lexus, принадлежащем семье Фарук.

Прокуроры утверждают, что доказательства в отношении Фарука, уже полученные по предыдущему ордеру в ICloud, указывают, что они были знакомы с жертвами, которых он и его жена позже расстреляли, а телефонные записи показывают, Фарук общался с Малик, используя свой iPhone.

Прокуроры утверждали в их запросе, что Фарук мог отключить функцию синхронизации данных с облачным хранилищем ICloud, доступ к которому они получили по прошлым судебным ордерам, чтобы скрывать доказательства. Хотя следователи смогли получить несколько версий резервных копий данных из ICloud террористов, наиболее поздняя версия была примерно давностью месяц-полтора до террористической атаки. Прокуроры утверждают, что отключение синхронизации, которая до этого работала все время, показывает, что Фарук и Малик «[скорее всего, намеренно] отключили функцию, чтобы скрыть улики…»

На прошлой неделе лично директор ФБР Джеймс Коми ссылался на расследование террористического акта в Сан-Бернардино, когда выступал перед Конгрессом о проблемах, связанных с технологией, которая позволяет современным сотовым телефонам блокировать доступ к внутренним данным на уровне, недоступном ни одному федеральному агентству, включая специализированные службы АНБ и ФБР.

Опубликованные судебные документы раскрывают в деталях подробности этих препятствий и проводимого расследования.

Эксперты активно дискутируют о том, зачем Apple понадобилось дожидаться решения суда — и выиграла корпорация от этого или проиграла.

Прежде всего, ни у кого нет сомнений, что в действительности Apple вовсе не заботилась о сохранности тайны конфиденциальности данных пользователей — мера интеграции «яблочников» (как и других IT-гигантов США) со спецслужбами Америки не только ни для кого не секрет, но все чаще становится предметом публичной гордости корпораций — так они представляют себе свой гражданский долг.

Не так давно эта практика была закреплена на самом высоком уровне, когда в Белом доме под председательством Барака Обамы прошло совещание, в котором участвовали первые лица IT-компаний и первые лица специальных служб.

Так что Apple давным-давно сдал интересы конфиденциальности пользователей в пользу интересов государственной слежки за ними, и единственный мотив нынешнего каприза — протрубить на весь мир, что защита у IPhone так хороша, что ее не могут взломать даже самые секретные службы США.

О чем у корпорации теперь есть официально подтверждающий документ за подписью прокуратуры, ФБР и федерального суда.

Однако говорить об однозначном имиджевом выигрыше компании из Купертино перед ребятами из Кватнико все же было бы слишком самоуверенно.

Прежде всего, все эксперты отметили, что если IPhone ломают китайцы и русские, оказывая сервис «восстановления данных» чуть ли не в привокзальных киосках, — то уж фэбээровцы и люди из АНБ это умеют делать и подавно. Ордер им нужен, чтобы легализовать то, что они и так уже добыли из телефонов террористов, — именно поэтому они проявили столько настойчивости и получили судебное предписание. Потому что уже знали, что внутри аппаратов.

И второе. Спецслужбы мира в этом одинаковы — они очень-очень не любят, когда их разыгрывают «в темную» ушлые ребята в костюмах ценой с четырьмя нулями. И у них хорошая память на плохое. А инструментов положить скрепку в ботинки корпорации Apple у американского государства более чем достаточно.