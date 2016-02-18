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Сегодня Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, где украинские парламентарии потребовали от России «немедленно покинуть Крым и Севастополь». Инициативу поддержали 236 депутатов.

«Верховная рада требует от РФ немедленно прекратить оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов Луганской и Донецкой областей», — говорится в документе.

Отдельным пунктом постановления депутаты поручили министерству иностранных дел Украины проинформировать внешнеполитическое ведомство РФ о содержании обращения.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума. Большинство крымчан выразили желание, чтобы Крым вновь воссоединился с Россией.

Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

… и «переименовать»

Также сегодня Верховная рада дала ход законопроекту, согласно которому на Украине предлагается называть Россию Московией. Верховная рада рассмотрит законопроект, который запрещает использование слова «Россия» в отношении Российской Федерации, следует из опубликованных на сайте украинского парламента данных.

Законопроект предполагает, что «наименование «Русь» или «Россия» является историческим названием территории Украины. Поэтому документ предлагает запрет «использования исторического названия территории Украины в качестве названия или синонима Российской Федерации». Вместо слова «Россия» для обозначения Российской Федерации проект требует использовать слово «Московия».

Законопроект был внесен в парламент в июне 2015 г. Его автор — депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Оксана Корчинская — жена главы партии «Братство» и бывшего лидера националистической украинской партии УНА-УНСО Дмитрия Корчинского.

на фоне парламентского кризиса

Тем временем парламентская партия «Самопомощь» покинула правящую коалицию в Верховной раде. Таким образом, «Европейская Украина» прекратила своё существование.

«Партия «Самопомощь» решила признать невозможным дальнейшее пребывание «Самопомощи» в союзе с политическими силами, которые стали участниками олигархического переворота в парламенте, и прекратить участие в парламентской коалиции», — зачитал глава фракции Олег Березюк решение объединения.

Теперь в коалиции осталось 212 депутатов из необходимых для большинства 226.

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Пусть едут в Брюссель

«Нафтогаз» заявил о готовности судиться с Россией за активы в Крыму. Украинский газовый холдинг предложил Москве провести консультации для урегулирования спора.

«В соответствии с условиями соглашения, «Нафтогаз» направил официальный запрос о проведении консультаций и переговоров с представителями Российской Федерации с целью решения спора. В случае, если спор не будет разрешён путём переговоров, «Нафтогаз» намерен передать его на рассмотрение арбитража», — сообщила украинская компания.

По данным компании, стоимость активов, оставшихся на полуострове, превышает 15 млрд гривен. Это, в частности, 15 месторождений нефти и газа.

В Крыму нет никаких активов «Нафтогаза Украины», заявил в беседе с РСН глава республики Сергей Аксенов.«Первый раз слышу [об активах]. С 16 марта [2014 года] на территории Крыма украинских активов нет. «Нафтогаза» тем более. Даже обсуждать нечего. Это их личное дело, они могут считать все что угодно. Пусть в Брюссель едут», — сказал глава региона.

Агент Валенса

Экс-президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса, как выяснилось из архивных документов, был осведомителем спецслужб, пишет Polityka.

Институт национальной памяти Польши, обнародовавший эти документы, сообщил, что архив был изъят у вдовы бывшего главы МВД Чеслава Кишчака. В персональной папке находится конверт с рукописным согласием на сотрудничество со службой безопасности с подписью «Лех Валенса «Болек». Среди документов в папке есть подписанные под псевдонимом Болек расписки в получении денег, а также многочисленные донесения.

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