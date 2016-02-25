Блокирование российских фур, которое началось на Закарпатье, а потом было подхвачено «неравнодушными украинцами» в ряде других регионов страны, интересовало украинскую региональную прессу на неделе с 11 по 17 февраля.

Иван Шилов

Как пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород), все это сыграло на руку Путину и Польше. Все началось с запрета Москвы на ввоз некоторых товарных групп из ЕС в Россию. В результате, накрылся контрабандный бизнес поляков. Варшава в ответ притормозила оформление российских транзитных фур на своей границе. Транзитные фуры предсказуемо «ломанулись» через Украину. И вот тут полезные дураки из «Правого сектора» перекрывают транзит уже оплаченных европейцами товаров в Евросоюз. Поляки с Россией о транзите договорятся, и фуры снова покатят через Белоруссию и Польшу в ЕС, а вот украинских фур в Азии больше не будет, так же как и российских фур, которые едут через Украину. По утверждению нашего источника, отмечает издание, Польша оплатила блокировку российских фур через одного из украинских политиков — на кону $200 млн, именно во столько оценивается рынок перевозок в российском направлении.

Объятия, в которых задушили Украину — так «Волинь» (Луцк) оценивает встречу папы Римского Франциска и патриарха Московского Кирилла. Подписанная ими совместная Декларация стала настоящим холодным душем для украинцев, которые с восхищением смотрели на Ватикан. В этом документе три параграфа из тридцати касаются Украины. И фактически все они совпадают с позицией Кремля. Как и стремится РПЦ, папа Римский соглашается общаться только с «каноническими» православными Церквями. Вместе с патриархом Кириллом он выражает надежду, что «раскол среди православных верующих Украины будет преодолен на основе существующих канонических норм», то есть фактически на условиях Москвы. Напрашивается один вывод из этой истории: чтобы украинцев и дальше не женили без них самих, они должны договориться между собой, объединиться. И если раньше к созданию единой поместной Украинской церкви подталкивала «агрессивная политика» с Востока, то сейчас — фактическое игнорирование украинского вопроса и подыгрывание Москве со стороны Запада.

И вот уже в Михайловском соборе собирают подписи под письмом к константинопольскому патриарху с просьбой признать и благословить автокефалию «Поместной Украинской православной церкви Киевского патриархата», рассказывает «Перший житомирський» (Житомир). Собрано более 10.000 подписей. По словам настоятеля Михайловского собора отца Богдана Бойко, собирать их будут еще несколько недель, а дальше планируют передать вместе с письмом патриарху Варфоломею. «Люди сами делают свой выбор, потому что видят, что в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата им навязывают «Русский мир», — объясняет отец Богдан. — В них отказываются молиться за наших украинских защитников, которые отстаивают свободу и независимость страны на восточных рубежах, не хотят отпевать погибших в АТО воинов. Так нельзя, ибо сущность христианства — служить, а взамен прихожанам промывают мозги, что Украина ведет братоубийственную войну. Это не так». Каждый приход УПЦ КП собирает подписи, чтобы патриарх Варфоломей признал лично автокефалию.

Между тем, как полагает «Zaxid.net» (Львов), Украине «Рим оставляет возможность самой защищать свои интересы». Украинские униаты чувствуют себя оскорбленными. Потому что у нас не спросили, с нами не проконсультировались, за нашими спинами договорились. Откуда такая позиция? Дело в том, что встреча не оправдала надежд, о которых греко-католики четко не говорят, но на которые долго и прозрачно намекают. Пунктом, который является главным разочарованием совместной Декларации, стало признание того, что «униатство» не является способом достижения церковного единства. Униаты могут существовать, но их роль в экуменическом процессе не будет ключевой. Сколько ни повторяй о христианских ценностях, геополитики от этого меньше не станет. А впечатление, будто Украинская греко-католическая церковь зажата между Римом и Москвой, не возникло на пустом месте. Оно является следствием того, что униатская иерархия четко не артикулировала приоритеты: Поместная церковь или принадлежность к католическому миру? Политика руководства УГКЦ последних 25 лет состояла в том, чтобы продолжить дело митрополита Андрея Шептицкого. Униатская церковь является одновременно и продолжательницей «традиции Владимирова крещения», и частью Католической церкви, и национальным бастионом. Идеальная база для объединения всех украинских Церквей. Но есть одно но: исторические условия деятельности митрополита существенно отличаются от современных. Не секрет, что стратегической целью владыки Андрея было объединение всех православных Российской империи в унии с Римом. Сейчас эта политика, если рассматривать Декларацию как незыблемую точку отсчета на будущее, окончательно себя исчерпала в системе Католической церкви. «Собственно говоря, наше разочарование вызвано тем, что Москва, а не УГКЦ, является партнером Рима в восточном диалоге, — заключает издание. — С другой стороны, можно ли было ожидать другого?».

Пришел час возмездия: все винничане, которых когда-либо обижали «менты», имеют шансы войти в состав аттестационных комиссий (далее АК), которые проверят на профпригодность полицейских, сообщает «Реал» (Винница). АК оценивает профессиональные и личностные качества работника и принимает финальное коллегиальное решение о его/ее пригодности к службе в полиции. Напомним, в других областях больше половины руководящих сотрудников полиции были оценены крайне низко. Правда, есть еще и апелляционные АК, но они также формируются из представителей общественности, СМИ, правозащитных организаций и так далее. Попасть в состав АК можно до 27 февраля. Причем, к кандидатам есть свои требования, большинство из них откровенно бессодержательны: «Мотивация, способность к диалогу, желание внести свой вклад в процесс реформирования правоохранительных органов Украины, знания в области правоохранительной деятельности/юриспруденции, знание приказа № 1465 об утверждении инструкции о порядке проведения аттестации полицейских, аналитические способности и логическое мышление, умеренность и политическая беспристрастность, объективность и беспристрастность в принятии решений, готовность к работе в режиме ненормированного рабочего времени, желателен опыт работы в правозащитной сфере/журналистике/управлении персоналом/проведения собеседований».

Милиционеров, достойных стать полицейскими, определяет «общественность» — хорошо, что не хирургов, констатирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Быть ли бывшим «ментам» новыми «честными полицейскими» теперь решают аттестационные комиссии в составе приезжих полицейских и местных «активистов». На все про все — несколько дней. Кандидатов в полицейские скопом прогоняют через комиссии, половина членов которых имеет приблизительное представление о работе полиции. Главный критерий — «честность» кандидата, определить которую вряд ли можно за несколько минут. Одно утешает, с помощью наскоро собранных активистов набирают пока только полицейских. А когда начнут таким образом набирать, например, хирургов? Почему нет? Реформы так реформы! Не правда ли, господа активисты?

Тем временем депутаты горсовета Каменец-Подольского попросили председателя Национальной полиции Украины Деканоидзе и председателя Аттестационной апелляционной комиссии Западного региона Сергея Шпака пересмотреть результаты аттестации сотрудников правоохранительных органов, иначе город окажется без полиции, передает «Подолянин» (Каменец-Подольский). Подтолкнуло депутатов к этому выступление начальника горотдела полиции Владимира Калашника, который во время отчета о результатах работы подразделения за прошлый год акцентировал внимание на том, что вскоре в отделе будет 100 вакансий, следовательно, обеспечивать общественный порядок должным образом станет невозможно. Причина тому — результаты аттестации, которую прошли 36 сотрудников. Более десяти планируют в знак солидарности покинуть ряды полиции, а еще 27 были освобождены в октябре в результате реформирования. «Мы не против реформ, но работников сегодня некем заменить», — отметил полицейский. В городе практически нет службы ГАИ и ДПС, рассказала изданию пресс-секретарь городского отдела полиции Ольга Шмыгала, на оформление ДТП выезжает только один работник полиции, потому что больше некому. Пока каменчане ждут честную и справедливую полицию, сами правоохранители возмущаются результатами аттестации. Мол, под лезвие попали настоящие профессионалы, а остались в основном те, кто ничего не делал, и, соответственно, не ошибался.

Недавнее преследование полицейскими в Киеве BMW с несколькими молодыми болванами наделало немало шума в обществе, размышляет «За Збручем» (Тернополь). Финал длительной погони: застрелен 17-летний пассажир. Сразу остро встал вопрос о правомерности применения оружия правоохранителями. Некоторые «рафинированные гуманисты», подкрепленные адвокатской поддержкой, сразу же подняли шум о вопиющих нарушениях со стороны патрульных. Видимо, и в этом случае не обошлось без вмешательства политики. Зато выше министерское начальство в лицах министра Авакова и его советника Геращенко признало действия своих подчиненных вполне оправданными, хотя и указывает на определенные огрехи. На ордена и премии для ее участников эта погоня, пожалуй, вряд ли тянет, а вот на определенные размышления наводит. Прежде всего: можно ли доверять новой полиции и насколько она эффективна? Новая полиция есть сейчас, наверное, самое заметное проявлением реформаторских потуг правительства. Чтобы достойно выполнять свою миссию, она должна быть подготовленной, ответственной и надежно защищенной законом. Сейчас, можно сказать, переломный момент для новой полиции. Смогут противостоять всем этим «крутым», «блатным», «золотым», «мажорным», смогут ткнуть ее «мордой об асфальт» — значит есть надежда, что «еще не умерла Украина».

Среди всех отраслей экономики украинская металлургия понесла наиболее ощутимые потери от ухудшения ситуации на глобальных рынках, информирует «ОстроВ» (Донбасс). Самое печальное, что ничего сделать с этим нельзя. Остается плыть по течению и молиться — авось пронесет. Украинские заводы и комбинаты по итогам 2015 снизили выплавку стали на 16% до 22,94 млн т., чугуна — на 12% до 21,88 млн т. и сократили выпуск стального проката на 16% до 20,02 млн т. Причина не только и даже не столько в войне на Донбассе, сколько в неблагоприятных внешнеторговых факторах. Если бы кабинет министров не задерживал производителям возмещение НДС при экспорте металла (летом 2015 сумма задолженности достигала 8 млрд грн.), не повышал налоговую нагрузку на отрасль (речь об увеличении в несколько раз ренты на добычу железной руды в 2014—2015 гг.) и тарифы госмонополий (наиболее чувствительным стало повышение в несколько этапов тарифов на грузоперевозки «Укрзализницей», также в 2014—2015) — горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины гораздо увереннее плыл бы по волнам кризиса. Сейчас практически повсеместно металлургические компании получают от своих государств поддержку в виде снижения налогов, тарифов на электроэнергию и т.д. Учитывая, что на Украине на ГМК приходится более 10% национального ВВП и примерно 25% валютной выручки, а с учетом смежных отраслей промышленности металлургия дает свыше 1 млн рабочих мест, кабинету министров есть смысл последовать примеру зарубежных коллег.

Долги за газ днепропетровских энергетиков резко увеличились, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Он составляет 4,3 млрд грн. Если у производителей электроэнергии — Днепродзержинская ТЭЦ (долг 316 млн грн) — задолженность по оплате за газ уменьшилась, то у «отопителей» дела обстоят с точностью до наоборот. Криворожские тепловики (Криворожская теплоцентраль и Криворожтеплоэнерго) нарастили задолженность более чем на 300 млн грн, при этом уровень оплат за 2016 год составил всего 12 и 23%. Получше обстоят дела у днепропетровских тепловиков — Днепропетровские городские тепловые сети (128 млн грн), но уровень оплат только 16%, КП «Теплоэнерго» (26,85 млн грн), но оно лидер по оплатам — 37%. Внушает серьезные опасения теплогенерирующее предприятие ПО «ЮМЗ» с долгом в 19,5 млн грн и уровнем оплаты всего лишь 2%. Уже с 1 марта жители Днепропетровской области могут остаться без тепла. Вместе с тем, от света могут отключить днепропетровское метро. «Днепрооблэнерго» вынужден принять решение о прекращении поставки электроэнергии злостному неплательщику с 18 февраля. Ограничение в электроснабжении может привести к остановке насосов, обеспечивающих откачку воды из тоннельных шахт, расположенных в центральной части Днепропетровска. Для обеспечения работы насосов и предотвращения затопления будут произведены оперативные переключения, что приведет к прекращению электроснабжения катка, расположенного в центре города, запитанного от сетей «Днепрометростроя».

Шкуру неубитого медведя активно делят на Херсонщине, сообщает «Новий день» (Херсон). В роли шкуры выступает кредит Мирового банка, предназначающийся для возрождения и модернизации оросительных систем страны: миллиард долларов США сроком на полвека всего под 1% годовых! И хотя эти деньги в страну еще не поступили, аграрии Таврии убеждены, что именно их мнение, как и кому предназначаются деньги, следует выслушать в первую очередь. Ведь из полмиллиона гектаров орошаемых земель, которые чудом сохранились на Украине, более 300 тысяч находятся на Херсонщине. На встрече под эгидой Херсонского облсовета народные депутаты Украины, депутаты облсовета, руководители фермерских хозяйств и сельхозпредприятий края подтвердили общую позицию: деньгами должно распорядиться не государство (разве что Минфин в качестве сугубо технического оператора), а непосредственно те, кто обрабатывает землю и пользуется услугами мелиораторов. За счет финансовых вливаний можно будет обновить дождевальные установки и трубопроводы, реанимировав орошение и там, где оно было разворовано (а это еще более 100 тыс. га). Крупных вложений требуют и проекты, связанные с экономией энергоресурсов и воды. «Минувший год на Херсонщине выдался самым маловодным за последние 140 лет. Дошло до того, что Каховская ГЭС сбрасывала в низовья Днепра всего 350 кубометров воды в секунду при санитарной норме в 500 кубометров. Если так будет и дальше, то через 5−15 лет нам придется думать не о том, как подать влагу на поля, а где ее вообще взять», — напомнил собравшимся начальник областного управления водных ресурсов Егор Коваленко.

Ровно год на границе ЛНР и ДНР около Чернухина и Дебальцева была война. «Дебальцевско-Чернухинская операция — это эпизод нашей Отечественной войны, но очень важный, — рассказал «Жизни Луганска» (Луганск) глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий. — Причем котел не был чем-то неожиданным ни для нас, ни для Вооруженных сил Украины. Потому что, если посмотреть на карту, этот выступ заходил на территорию ЛНР и ДНР и явно прослеживался, здесь не надо даже иметь специального военного образования. Это хорошо видели и мы, и украинские военные. Но они настолько были уверены в своем превосходстве, своей мощи, и в танковой, и артиллерийской, что не смогли просчитать простую вещь: исход войны решает боевой дух людей, которые принимают в ней участие. Сам Дебальцевский котел дался нам достаточно сложно. Сложно в том плане что, там были мощные инженерные сооружения еще со времен Второй мировой войны. Плюс Украина за полгода выстроила достаточно серьезные рубежи обороны, вплоть до того, что закапывали вагоны, засыпали бревнами, щебнем, и взять такие укрепления очень сложно. Во-вторых, кто принимал участие, тот хорошо помнит, какая стояла погода: туман, плохая видимость, сырость, вязкость, и это все, конечно же, играло на пользу противнику. Но не зря говорят: «Силой дух не переломить». Это доказывали наши предки, это удалось и нам».