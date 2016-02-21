Директор Института национальной памяти Польши Лукаш Каминьский на пресс-конференции признал подлинными документы о сотрудничестве бывшего польского президента, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы со службами безопасности Польской Народной Республики (ПНР) в 1970—1976 годах. Агент Болек — таким по мнению многих поляков был псевдоним героя «Солидарности» и Круглого стола 1989 года. Однако железобетонных подтверждений этому не было. Сам Валенса отрицал агентурную работу на политическую полицию, доказательства этого объявлялись сфальсифицированными или просто грубой подделкой. Но вот вечером 16 февраля этого года Каминьский сообщил, что у вдовы генерала Чеслава Кищака (бывшего главы министерства внутренних дел времен ПНР, умершего в ноябре 2015 года) были конфискованы некоторые интересные документы. В частности, речь идет о листе бумаги с текстом, озаглавленным «Информация, обработанная со слов секретного сотрудника Болека, встреча 16 ноября 1974 года». Пани Кищак сообщила, что обладает большим количеством документов такого рода, передавала Заграничная служба Польского радио. Вопрос заключался в том, является ли «Информация» настоящей уликой или подделкой. Пресс-конференция директора Института национальной памяти расставила все по своим местам.

Onet.pl Болек, выйди вон!

«После вскрытия упаковки было подвергнуто визуальному осмотру ее содержание в виде бумажного пакета, содержавшего две папки, — рассказал Каминьский. — Обнаружен конверт, адресованный директору Архива новых актов, с пометкой «вручить лично в руки». В нем содержалось письмо, датированное апрелем 1996 года, в котором Кищак объявлял о передаче в архив новых сведений, документирующих работу Валенсы на службу безопасности ПНР. Письмо подписано лично бывшим министром внутренних дел, но отправлено оно не было». В нем говорилось о сотрудничестве со спецслужбами агента под кодовым названием Болек. Например, заявление о желании работать на службу безопасности, подписанное «Лех Валенса — Болек», а также расписка Валенсы о получении им денег. Напомним, в 2008 году в Польше историки Института национальной памяти Славомир Ценкевич и Петр Гонтарчук опубликовали книгу, в которой утверждали, что бывший президент был тем самым Болеком. В своем исследовании авторы доказывали, что контакты со спецслужбами Валенса установил еще в начале 1970-х годов и поддерживал их на протяжении всего противостояния «Солидарности» с правительством ПНР. А когда стал президентом и получил доступ к документам спецслужб — то уничтожил уличающие его бумаги.

Находка архива Кищака стала, конечно, настоящим землетрясением для варшавского политического салона и всей страны. Телеканалы и радио, газеты, интернет-порталы второй день только и обсуждают эту новость и то, как она отразится на расстановке партийных сил. Глава оппозиционной «Гражданской платформы» Гжегож Схетына уже поспешил сказать, что публичное обнародование компрометирующих Валенсу материалов носит сугубо политический характер, а вовсе не служит раскрытию тайн истории. Не без того. Но есть и другая позиция. Вице-премьер Матеуш Моравецкий, представляющий правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), выступая в эфире радиостанции RMF FM, заявил, что бывший президент не нашел в себе силы извиниться за прошлое, чем «сделал Польше больно». Валенса, который сейчас находится в Венесуэле, категорически отрицает подлинность документов. В своем микроблоге он написал, что в файлах экс-министра внутренних дел не может быть его расписок. Однако по возвращении из-за границы ему предстоит ответить на многие вопросы.

И не только ему. Легенда о героях «Солидарности» и Круглого стола была фундаментом легитимности III Республики и современных польских политиков. Этот миф поддерживал проводимые в стране реформы, включая интеграцию в НАТО и Европейский союз. Единственными, кто в последнее время подвергал ревизии базовые основы существующего с 1991 года Польского государства, была PiS. Проблема не в лицемерии Валенсы, проблема в том, что его в течение многих лет поддерживают тысячи людей, но институционально они находятся во лжи, подчеркивает профессор Анджей Зибертович, советник президента Польши Анджея Дуды. По его мнению, сегодня вскрывается правда о слабости III Республики, правда о механизмах ее создания и управления. Следует признать, что на протяжении долгого времени, особенно в 1990-е годы, наших политиков подвесили «на крючок», отметил профессор, так как большая часть секретных документов находилась в руках иностранных спецслужб, что создавало и создает угрозу национальной безопасности Польши.

Известный польский диссидент Анджей Гвязда говорит, что «шкаф Кищака» — это только начало, таких «шкафов» гораздо больше. Полиция в настоящее время приступила к обыску дачи экс-главы МВД в Мазурах, которая сгорела в 2010 году. Председатель совета Института национальной памяти Антоний Дудек в интервью Rzeczpospolita завил, что ожидает найти в архиве «другие документы, касающиеся дел и активистов времен ПНР, когда Кищак был вторым человеком в государстве и руководил секретными службами. Генерал собрал в своем архиве интересные документы, то есть особенно важные, с его точки зрения. Стоит знать, что ежедневно на его стол клали так называемую «внутреннюю информацию» МВД — от нескольких десятков до нескольких сотен страниц со всеми вложениями. Именно эти документы, которые никогда не попадали в поле зрения нашего института, могут быть наиболее интересными для историков. Я предполагал, что часть документации спецслужб Польской Народной Республики оказалась в частных архивах и в руках сотрудников службы безопасности. Теперь у нас есть подтверждение тому. Не думаю, что вдова генерала была единственной, кто хранил такого рода материалы, подобные архивы, вероятно, находятся в руках других бывших сотрудников СБ».

Похоже, что «шкаф Кищака» грозит обернуться для варшавского политического салона ящиком Пандоры. Равно как очевидно, что отныне многие польские политики будут очень плохо спать по ночам.