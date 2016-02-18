«Только в прошлом году в Европу прибыли около 26 000 беспризорных несовершеннолетних», свидетельствуют материалы организации Save the Children. Всего же европейские границы в 2015 г. пересекли примерно 270 000 детей-беженцев — 27% из того миллиона иммигрантов, что убежали от войны в Сирии, Ираке и других конфликтных регионах на «континент стабильности». «В условиях, когда контроль над потоками беженцев почти отсутствует, Европол неспособен противостоять «детской» катастрофе», — отмечает испанское интернет-издание 20 minutos.

daypic.ru Дети беженцев из Сирии

Согласно данным из анонимных источников, имеющимся в распоряжении британской Guardian, «по меньшей мере 5000 беспризорных несовершеннолетних пропали из-под надзора властей в Италии, где, по всей видимости, уже развернута широкая паутина криминальной общеевропейской инфраструктуры, имеющей свои виды на беженцев».

«Предположительно, преступная организация появилась 18 месяцев назад. Главными зонами своей деятельности, скорее всего, она будет определять Германию и Венгрию как страны, выступающие в качестве конечных пунктов, куда свозятся похищенные дети из Италии. Туда же направляется и тысяча несовершеннолетних беженцев, добравшихся до Швеции и отловленных в порту Треллеборга. Концентрируют детей там, по словам начальника штаба Европола Брайана Дональда, для последующего распределения по странам ЕС», — пишет английское издание Observer.

«В центры по приему беженцев в Швеции еженедельно поступает до 700 несовершеннолетних, следующих в Европу без сопровождения взрослых, — приводит данные, полученные от уполномоченного ЮНИСЕФ Бертрана Десмуалина, работающего в Скопье (Македония), испанская El País. — Берлин за год принял около тысячи таких детей, а Германия в целом — 17 тысяч. Македония зарегистрировала 942 официально принятых подростка, но это — только видимая часть айсберга. Большинство несовершеннолетних предпочитают уклоняться от регистрации. Основная часть этой категории беженцев — лица 15−18 лет, возраста, подходящего в наибольшей степени для работорговцев. На этих подростков самый высокий уровень спроса у мафии — их можно использовать и в криминальных делах, и для сексуальных утех, и на тяжелых неквалифицированных работах».

«В Германии и Венгрии, — говорит Дональд, — существуют тюрьмы, «население» которых скомплектовано из лиц, занимавшихся на воле исключительно людским трафиком. В последнее время группировки, специализирующиеся на торговле людьми, активно налаживают контакты с преступными кланами, ориентированными на похищение детей-беженцев, которых впоследствии продают в рабство или сексуальную эксплуатацию. Работорговля и раньше существовала, а теперь, в связи с усилившимся потоком беженцев, получила дополнительный импульс».

Европол, как всякая силовая организация, по определению не склонная к афишированию своих действий и методов, с помощью которых она добивается поставленных целей, ограничивается общими заявлениями.

«Планируется провести несколько раундов переговоров евросоюзной полицейской структуры с правоохранительными органами балканских стран. Требуется скоординированная акция нескольких государств, — сообщает испанский информационный портал El Confidencial. — Мистер Дональд видит, что принятием мер в отдельно взятых государствах проблему не решить, поток похищений детей не остановить. Система не работает, да, собственно говоря, никакой системы, то есть разработанного комплекса действий и утвержденной их последовательности, нет».

За громкими словами не видится, к сожалению, какой-то схемы, призванной действительно разрушить преступную сеть. Ну, хотя бы потому, что в заявлениях нет ни слова про Италию, а ведь сами чиновники международного полицейского ведомства признали, что «из не менее десяти тысяч пропавших детей как минимум пять тысяч исчезло в Италии». С каких это пор пятьдесят процентов стали считаться столь бесконечно малой величиной, что ею можно пренебречь? Но в фокусе внимания — только Балканы. Да, сложный регион, где сосредоточено большое количество маленьких государств, — то есть, чтобы взять под контроль всю территорию, требуется немало международных усилий по отработке согласованных действий против криминала. На объединительной работе можно здорово попиариться, в этот бездонный колодец можно влить весьма ощутимое количество средств (оправдать любой порядок цифр вряд ли будет сложно). Но можно и отвлечь внимание на мелкие преступные группы от серьезных мафиозных кланов.

Да и относительно Балкан, по правде говоря, европолицейские далеки от оптимизма: словосочетание «политическая стабильность» в верхах ЕС произносят применительно к этому региону с большими оговорками, а чаще — просто обнаруживая панические настроения. «Творящееся в этих странах наиболее точно можно передать термином «хаос», никто не знает, какие решения политики примут завтра. В этих условиях об эффективности каких-то полицейских операций можно просто забыть, — подчеркивает El Confidencial. — Страх перед новой волной нашествия беженцев настолько силен, что многие влиятельные в ЕС фигуры видят единственной формой защиты от этого стихийного бедствия исключение Греции (главных ворот, через которые ближневосточные иммигранты входят в ЕС) из Шенгена. Это позволит Евросоюзу хоть как-то контролировать свою внешнюю границу и воспрепятствовать потоку людей, ищущих спасения в Европе. Но это будет противоречить идеям гуманизма и поставит под сомнение европейские ценности».

Судя по всему, проблема похищений детей на территории ЕС — не самая главная среди тех, что стоят сегодня перед сообществом. И решаться она в ближайшее время будет в основном на уровне речей с трибун.