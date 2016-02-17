



Иван Шилов ИА REGNUM

Современный мир не может, как бы он ни хотел, отряхнуть с себя пепел Второй мировой войны. Этому величайшему бедствию, унесшему десятки миллионов человеческих жизней по всему миру, мы обязаны очень многим. В Ялте было создано новое мироустройство, которое хоть и со скрипом, но держится до сих пор, технологические прорывы кровавых сороковых превратились сначала в ядерную гонку и покорение космоса, позже — в ядерное сдерживание и использование космоса в мирных и военных целях. Пропаганда тех лет давно осела в умах, во многих случаях превратившись в незыблемые идеалы. Не стоит забывать и о прорывах и успехах собственно военной теории и практики…

Сейчас, когда только ленивый военный или околовоенный эксперт не говорит о гибридной или сетецентрической войне, важно вспомнить, как эта война, которую за неимением подходящего термина назвали «холодной», разгоралась между державами, чья политика без преувеличения определила ход истории во второй половине двадцатого века.

Штаб-квартира радиостанции «Голос Америки». Фото сайта музея радиостанции

17 февраля 1947 года на территорию СССР начала свое вещание радиостанция «Голос Америки». Радиостанция представляла собой хорошо отлаженный за пять лет работы против стран созданной фашистской Германией «оси» механизм, в полной мере финансируемый средствами американского государственного бюджета и подотчетный органам, которые после нескольких реформ и трансформаций превратятся в небезызвестное во всем мире Центральное разведывательное управление.

Цель вещания в стране потенциального противника была сформулирована предельно просто и туманно: противодействие советской пропаганде. В виду имелась, разумеется, пропаганда внутренняя, которой советское правительство, надо понимать, запугивало и обманывало свой народ. В то же время уже в следующем, 1948 году, «Голос Америки», возглавляемый кадровым разведчиком-резидентом и специалистом по международным отношениям Чарльзом У. Таером, становится настолько правдив и убедителен, что Конгресс США специальным актом запрещает какое бы то ни было вещание этой радиостанции на территории США.

Передающий комплекс радио «Голос Америки» в Бетани, Огайо

С 1949 года «Голос» американского Госдепа, в ведение которого радиостанция перейдет вполне официально несколько лет спустя, берет резкий курс на разжигание сепаратизма в СССР и начинает отдельное вещание на украинском, литовском, латышском, эстонском, грузинском, армянском и азербайджанском языках.

Еще пятьдесят лет американские пропагандисты, всё более искусные с каждым поколением, будут лить в уши советским гражданам свои голоса, перемежая их последними хитами американской музыки и осуществляя таким образом экспорт не только идей, но и культуры. Советское руководство с его огромной машиной спецслужб и контрразведок не нашло лучшего ответа на заморский голос, чем глушение передач. Причем глушение ненадежное, которое многим удавалось обойти. Вместо удара правдой по лжи, культурой по культуре, наши мастера в погонах лишь пытались наглухо опустить занавес, придавая пробивавшимся сквозь него лучам еще большую «ценность».

Распоряжение Кабинета Министров СССР об организации мероприятий защиты против враждебных передач. 23 апреля 1953 года

Вещание радиостанции американского правительства на Россию было остановлено только в 2008 году, когда наша страна стала выглядеть полностью покоренной тенью того исполина, против которого когда-то было предназначено это грозное психологическое оружие. Последние два года показали, что у России, несмотря ни на что, еще есть амбиции, и можно не сомневаться, что скоро мы вновь услышим забытый многими и многими с ностальгией вспоминаемый «Голос Америки».