Константин Ильковский, являвшийся с 2011 года депутатом Государственной думы от партии «Справедливая Россия», возглавлял Забайкальский край с 1 марта 2013 года в должности и. о. губернатора края. В сентябре 2013 года победил на выборах главы региона, при явке 33% получив в свою поддержку 71,63% голосов — это почти 200 тыс. избирателей. Его ближайший конкурент Николай Мерзликин из КПРФ заручился поддержкой 11,74% принявших участие в голосовании жителей края. Единороссы в выборах не участвовали и поддержали Ильковского, который, таким образом, стал единственным в России губернатором-эсером.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильковский

Масштабные акции протеста в Чите и по всему региону начались в апреле 2015 года по инициативе отделения КПРФ. Организаторы акций протеста отмечали, что регион находится в предбанкротном состоянии, дефицит краевого бюджета составляет 5,5 млрд рублей, работникам бюджетной сферы регулярно задерживают заработную плату.

Кроме КПРФ, акции протеста проводили почти каждые две недели многодетные матери, непартийные структуры, в интернете был организован «сбор денег на билет губернатору обратно в Якутию» (до этого Ильковский работал в Якутии, возглавлял «Якутскэнерго» — прим. ИА REGNUM). «Все это и есть серьезный показатель роста социальной напряженности в крае», — отмечал социолог Максим Номоконов.

Огромное внимание к Забайкальскому краю в 2015 году было приковано в связи масштабными лесными пожарами, нанесшими серьезный урон региону. Всего по итогам лесопожарного периода в 2015 году в регионе было зарегистрировано 1377 лесных пожаров, общая площадь превысила 898 тыс. гектаров. Огнем уничтожено свыше 240 жилых домов в 18 населенных пунктах, 11 человек погибли в результате пожаров.

Очень скандальной оказалась информация о планах краевых властей по передаче в аренду китайской компании Huae Xingbang 115 тыс. га земель в Забайкальском крае сроком на 49 лет. Рассказывая об этом проекте, Константин Ильковский отмечал, что на территории региона свыше 800 тысяч гектаров свободных пахотных земель. Переговоры с рядом крупных российских компаний, занимающихся сельскохозяйственным производством, оказались неудачными, зато вызвали живой интерес у китайских инвесторов, в результате чего и был подписан протокол о намерениях».

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Компания была готова инвестировать в освоение забайкальских земель порядка 24 млрд рублей и привлекать не менее 75% местных трудовых ресурсов. Однако экономические объяснения мало кого устраивали, случился грандиозный скандал, подорвавший и так не очень крепкие позиции губернатора. Несколько акций протеста прошли в Чите, их освещали многие федеральные СМИ.

В конце 2015 года в регионе сложилась критическая ситуация с долгами по заработной плате. Федеральные власти подвергли региональные жесткой критике, губернатор был вынужден извиняться перед учителями за долги и в то же время призывал критиков, в том числе вице-премьера Ольгу Голодец, «приехать и показать, что мы делаем не так». Стоит отметить, что задержки выплаты заработной платы сохраняются и в настоящий момент.

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В итоге 17 февраля 2016 года на сайте президента России был опубликован указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Забайкальского края». Комментируя свою отставку, Константин Ильковский отметил, что на встрече с главой государства ему были высказаны претензии, в связи с чем он решил подать в отставку. При этом он сразу отметил, что не планирует участвовать в губернаторских и думских выборах и намерен покинуть регион сразу после своей отставки. О том, кто возглавит край до выборов, информации до сих пор нет.

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Точку в объяснении причин отставки поставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который сообщил, что отставка Ильковского связана с плохой финансовой дисциплиной, а также из-за невыполнения обязательств региона по переселению граждан из аварийного жилья.

По данным аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой России, в Забайкалье существует риск срыва программы. По словам аудитора Счетной палаты России Юрия Росляка, Забайкалье относится к группе регионов с наиболее низким уровнем благоустроенного жилищного фонда. На 1 января 2012 года на учете состояло около 2 тыс. многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 108 тыс. кв. метров. По итогам реализации программы с 2013 до 2015 год (1-й и 2-й этапы) установленные показатели и целевые индикаторы в полном объеме не достигнуты, расселено всего 16,6% аварийной площади.

Отставка Константина Ильковского с поста губернатора Забайкальского края в регионе была неожиданной, но желаемой, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM забайкальский социолог Максим Номоконов.

«Я созванивался с руководителями разных изданий, кто-то был не в курсе возможной отставки, кто-то слышал какие-то слухи, но в любом случае новость была неожиданной. Будем смотреть, кто будет назначен врио губернатора. В одном из интервью Ильковский сказал, что знает имя, и даже назвал его своим преемником. Если это человек из команды экс-губернатора, то вообще никаких перемен в регионе ожидать не стоит», — отметил эксперт.

«Факт сам по себе такой, что он заставляет задуматься о системе организации власти в субъектах РФ, — заявил глава фракции КПРФ в Заксобрании края Николай Мерзликин. — Хочется надеяться, что таких ошибок, а отставка это по-любому оценка, которые допускались в вопросах бюджетной политики, не будет. Это с одной стороны, а с другой стороны, будет оказана поддержка нашему краю, потому что мы находимся в ситуации экономического неравенства по отношению к другим территориям».

Соратники Сергея Миронова по «Справедливой России» провалили социальную политику в Забайкальском крае, в котором больше года задерживают зарплату учителям, заявил член Генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов. По его словам, действия Миронова направлены на то, чтобы отвлечь внимание от промахов его однопартийцев. Лозунг «Делай или уходи» — это лучший призыв, который Миронов мог бы адресовать, например, губернатору Забайкальского края, который является соратником Миронова и уже больше года не платит заработную плату школьным учителям.

Кстати, сам Миронов заявил, что регион, которым руководил Ильковский, — «очень непростой, и у него были личные соображения». Он также сообщил, что был заранее проинформирован о возможной отставке Ильковского, так что она не стала для него неожиданностью.

«Считаю, что Константин Константинович принял взвешенное и обдуманное решение. Без преувеличения можно сказать, что Забайкальский край является экономически сложным регионом. Необходимо приложить достаточно много усилий для улучшения качества жизни забайкальцев и развития региона в целом. Сожалею, что предвыборные обещания губернатора в полной мере не были исполнены. А ведь многие из них действительно заботят Забайкалье», — заявил председатель краевой Общественной палаты Денис Лукьянов.

Решение президента об отставке Ильковского и объявлении выговора главе Республики Карелия Александру Худилайнену — «важный месседж» остальным главам субъектов о том, что «регионом нужном управлять», считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

«Это очень важный месседж для глав других регионов. Причина, по которой состоялась отставка Ильковского, очевидна — задержки по зарплате бюджетникам (несмотря на то, что финансирование выделялось), а также срыв на 100% программы по переселению из аварийного жилья. Государственное финансирование на эту программу также выделялось, но переселения не происходило. Естественным шагом Кремля была его отставка», — считает, например, политолог Павел Данилин. Он подчеркнул важность «посыла» Путина, ведь главная задача любого главы — управлять вверенным ему регионом.

«Президент должен был продемонстрировать жесткость. Мне кажется, что Ильковский был безнадежным губернатором, и это было видно с самого начала. Многие говорили, что он — случайный человек. У него была возможность продемонстрировать эффективность, и с этой точки зрения он себя проявил плохо», — говорит, в свою очередь, политтехнолог Константин Калачев.

Политолог Анатолий Савостин не исключает, что до думских выборов последуют другие отставки. «Сезон ритуальных жертвоприношений перед думскими выборами открыт, — сказал он. — Не думаю, что карающий меч коснется кого-нибудь из губернаторов-сибиряков — есть ведь еще почти 60 регионов, причем более населенных и значимых с электоральной точки зрения. Но в последние месяцы заметно ухудшение позиций глав Алтайского края (Александр Карлин) и Хакасии (Виктор Зимин)». С другой стороны, заметил эксперт, не обязательно отставки коснутся губернаторов: «Не обязательно будут главы регионов. Может быть — министры, главы госкорпораций, но отставки еще будут».