



Люк-Оливье Мерсон. «Слеза за каплю воды'(«Собор Парижской Богоматери»), деталь 2. 1903

Ищущий, отвергающий, отверженный…

На семейном фронте у Гюго назревали серьезные неприятности. Его образцовая жена устала от родов, от чрезмерной пылкости супруга, которая чередовалась с его затяжным отсутствием дома. Все важные дела у него — вне дома!

После победы революции Гюго, принявший ее всей душой, пишет оды молодой Франции и «Собор Французской Богоматери», по его собственным словам, поставивший проститутку, инвалида и бродягу наравне с другими членами общества.

Джон Тенниэл. Иллюстрация к роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». 1844

Для написания романа о любви к прекрасной цыганке Эсмеральде трех очень разных мужчин, Гюго тщательно изучает исторический материал, хотя фантазия и драматургия тут — на первом плане. Роман имеет бешеный успех, и даже противники Гюго, предпринявшие историческую экспертизу этой романтической баллады, не находят ни одного недочета.

Пока Гюго сидит в архивах, штудируя исторические документы, Адель увлекается другом Виктора — начинающим литератором Сен-Бевом, некогда состоявшим в знаменитом романтическом кружке под предводительством Виктора Гюго. Предательство друга и жены, словно повторяющее историю его собственной семьи, тяжело отражаются на душевном состоянии Гюго.

О жалкий сплав людских сует, пустых желаний, —

Мечты! Вы вянете при первом же дыханье

Степных ветров, что вас разносят по земле.

Любовь, и власть, и скорбь, горящая во мгле,

Гордыня, ненависть, и гнев, и сладострастье, —

Как мимолетный дым, все исчезают страсти.

Зачем такой порыв и пыл — зачем такой,

Раз он сменяется уныньем и тоской?

К чему весь этот шум, о люди?

Для того ли,

Чтоб слыть титанами?

Мир верит поневоле,

Когда рычите вы в костре глухих страстей,

Средь вспышек ярости, тщеславия затей,

Желаний, страхов, мук и ухищрений мозга,

В то, что из бронзы вы, меж тем как вы — из воска!

«Собор Парижской Богоматери», написанный буквально на развалинах семейной жизни Гюго, имеет такой сокрушительный успех, что Адель решает остаться с ним: таких мужчин не бросают. Но вновь встречается с Сент-Бевом на стороне. Муж и любовник мучаются, но ситуация не меняется.

Люк-Оливье Мерсон. Иллюстрация к роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». 1881

Гюго, как и некогда его отец, очень любит детей и ищет утешения у сторонних женщин. Встречи его с дамами носят лихорадочный, стихийный характер, пока в 1833 году, во время репетиций новой пьесы Виктора Гюго «Лукреция Борджиа» он не знакомится с актрисой Жюльет Друэ. Между ними вспыхивает такая пламенная страсть, что Жюльет становится его верной спутницей на всю оставшуюся жизнь.

Связь эта — довольно странная, Виктору подарившая любовь и вдохновение, а Жюльет — забвение, нищету, и жизнь, полную редких радостей встреч и постоянных расставаний и лишений. Ее жизнь принесена в жертву гению.

Жюльет Друэ до встречи с Гюго была общепризнанной красавицей, актрисой, пусть и исполнявшей второстепенные роли в театре, но блестяще образованной, хотя она и вышла из самой простой семьи. У нее уже была маленькая дочь, рожденная вне брака, что не мешало ей быть одной из популярнейших и самых дорогих дам полусвета. Ее красотой и острым умом восхищались многие мужчины, предлагавшие ей хорошее содержание и беззаботное существование. Последний ее любовник — Степан Демидов.

После встречи с Гюго она, по его настоянию, прерывает карьеру актрисы, разрывает с богатыми поклонниками и ведет почти монашескую жизнь, постепенно продавая многочисленные наряды и драгоценности, полученные от других мужчин.

По версии Натальи Стронгиной, изложенной в статье «Гюго Виктор Мари и Друэ Жюлльет», Гюго в отношениях со своей дамой сердца был очень скуп, держал ее впроголодь и заставлял ежедневно записывать расходы и отчитываться перед ним. Исследователи пишут, что не меньшей скупостью отличался и отец гения, когда вернулся во Францию из Испании, и снова стал майором. Только в черном теле он держал собственных детей. Теперь же со своей возлюбленной и музой гуманист на бумаге превращается в деспота в жизни. Впрочем, он, похоже, навеки утратил всякое благоговение перед слабым полом, так как не баловал и других своих возлюбленных.

Франсуа Шиффлярт. Совесть, иллюстрация к «Легенде веков» Виктора Гюго. 1877

В 1832 году после республиканского восстания, случившегося с 5 по 6 июня, Гюго пишет драму «Король забавляется». На премьере постановки вдохновленная его политическим манифестом публика стоя поет «Марсельезу», еще через год — драму «Мария Тюдор» (1833). Ее главный герой — лондонский рабочий, чем-то напоминающий лионских ткачей, дающий отпор королеве. В 1834 году из-под его пера выходит Клод Гё (ClaudeGueux, 1834).

Жюльет перешивает старые платья, переписывает рукописи Гюго, работает с его архивом и вместе с дочкой отчаянно нуждается в самом необходимом. Между тем, сам мэтр, увлеченный политической игрой, порой не видится с ней неделями. Правда, он берет мадам Друэ в свои многочисленные путешествия по Франции, Италии и Испании, но вернувшись в Париж, снова держит ее… на дальней дистанции и в «строгом» ошейнике. Тем не менее, влюбленные написали друг другу за полвека 50 тысяч писем!

Гюго уже не хранит верность ни одной из своих женщин. У него случаются и мимолетные интрижки, и пылкие романы с замужними дамами. В свое время он сумел покорить даже сердце Сары Бернар. Жюльет же сидит дома, худеет, бледнеет и дурнеет. И, словно восточная невольница великого султана, выходит в свет только под ручку с Виктором. От такой жизни она теряет былую легкость в общении и привлекательность. Единственное ее достоинство, преданность, уже не интересна для «сорвавшегося с цепи» Гюго.

В 1835 году выходит поэтический сборник Гюго «Песни сумерек», где он описывает тяжкую участь простого народа. Затем наступает снижение революционный активности в Европе, и появляются несколько депрессивные стихотворные сборники Гюго «Внутренние голоса» (1837), и «Лучи и тени» (1840).

Луи Буланже. Шесть характеров из Виктора Гюго. 1853

Гюго не просто так впадает в черную меланхолию: наступает череда смертей близких. В 1840 году при трагических обстоятельствах погибает его брат Эжен. В 1843 тонет вместе с мужем любимая старшая дочь Гюго — Диди. Супруги отправились кататься на лодке, которая перевернулась посреди реки. Они упали в воду и Диди затянуло в водоворот. Тщетно любящий супруг пытался вытянуть жену. Поняв, что все напрасно, он обнимает Диди, и они вместе уходят под воду.

Горе от потери едва не сломило Виктора Гюго. И в это же время от болезни умирает дочь Жюльет. Они снова сближаются. Гюго ходит к ней на могилу, расположенную очень далеко от его дома. А через год посвящает погибшей Леопольдине стихотворение «Бедные люди», о многодетной семье рыбаков, усыновивших еще двух малышей умершей в нищете вдовы.

БЕДНЫЕ ЛЮДИ (отрывок)

1

Ночь. Хижина бедна, но заперта надежно.

В жилище полумрак, и разглядеть, возможно

В мерцании лучей, разлитых в глубине,

Что сеть рыбацкая чернеет на стене;

В углу, над сундуком, на полках деревянных

Поблескивает ряд тарелок оловянных;

А там, где с пологом старинная кровать,

На лавках сдвинутых, чтоб можно было спать,

Подушки сложены, и как в гнезде широком

Пять маленьких детей лежат во сне глубоком.

Очаг бросает свет на темный потолок,

И женщина, грустя, сидит у детских ног.

Их мать. Она одна. А за стеной суровый,

Могучий океан всю ночь во мгле свинцовой

Рыдает и грозит ветрам и тучам вслед…

Гюго больше не идеализирует революцию, у него творческий кризис, и снова появляется цикл стихов роялистского толка, украшенный иллюстрациями самого поэта.

«В 1837 году король Луи Филипп наградил Гюго орденом Почетного легиона; Французская Академия, еще недавно писавшая доносы на Гюго, в 1841 году избрала его своим членом; в 1845 году он получил графский титул и королевским декретом был назначен пэром Франции», — пишет в биографической статье о Гюго С. Брахман. Обласканный королем Гюго несколько воспрял духом. Он ведет с Луи-Филиппом доверительные беседы по ночам, изучает жизнь французского парламента, постепенно начинает выступать там, призывая власть имущих к отмене смертной казни, милосердию к угнетенным.

Республиканец навека

По странному стечению обстоятельств, в парламенте он занимает место рядом с Наполеоном Третьим. Оба парламентария испытывают друг к другу антипатию. Политические перипетии не мешают Гюго крутить романы с замужними дамами, вызывая отчаянье постоянных любовниц и жены.

Мид Шеффер. Иллюстрация к роману Виктора Гюго «Отверженные». 1921

В 1848 году начинается новая революция. Ситуация подогревается острым экономическим кризисом, нищетой и безработицей низов. Создаются Национальные мастерские, в которых бастующих обещают обеспечить работой, но и их снова пытаются закрыть. Должность пэра отменена, Гюго выступает в новом буржуазном парламенте выборным депутатом от одного из парижских округов. Он пишет гимн Республике.

Живые — борются! А живы только те,

Чьё сердце предано возвышенной мечте,

Кто, цель прекрасную поставив пред собою,

К вершинам доблести идут крутой тропою

И, точно факел свой, в грядущее несут

Великую любовь или священный труд!

Его пафос обращен на угнетателей и трусов…

…Будь вам жильём дворец или подвал презренный, —

Бегу от вас! Боюсь, — о, муравьи столиц,

Сердца гнилые, сброд, пред ложью павший ниц, —

Троп ваших мерзких! Я в лесу предпочитаю

Стать деревом, чем быть душою в вашей стае!

Париж, 31 декабря 1848 г.

Однако порядка в этом парламенте нет, хотя выступления Гюго как народного трибуна, призывающего к гуманизму, истреблению нищеты, всеобщему среднему образованию высоко ценятся республиканцами и пролетариатом.

2 декабря 1851 года в Париже происходит государственный переворот. Наполеон Третий начинает преследование республиканцев, среди которых один из главных врагов — Виктор Гюго. Военные и полиция — на стороне императора, Гюго и его верные товарищи уходят в активное сопротивление, они призывают народ не покоряться новому правителю, продолжать восстание, но они — в меньшинстве. Сыновей Гюго отправляют в тюрьму, но он сопротивляется до последнего, а затем бежит в Бельгию. Вместе с ним бежит и верная Жюльет. Адель остается в Париже.

Мид Шеффер. Иллюстрация к роману Виктора Гюго «Отверженные». 1921

В Брюсселе он пишет политический памфлет «История одного преступления», опубликованный только в 1877 году, а также нашумевшую драму «Наполеон Малый» (в более вольном переводе — «Малютка Напи», появившуюся в печати в июле 1852 года. Там он высмеивает мелкого наследника Великого Наполеона, присвоившего себе завоевания великого предка. К тому же дает очень верное психологическое описание «синдрома Наполеона», который готов узурпировать весь мир.

Стараниями Наполеона Третьего Гюго изгоняют и из Бельгии, где писатель получил политическое убежище. Он и верная Жюльет переезжают на один из островов, принадлежащих Англии — Гернси. Там же Гюго пишет книгу «Возмездие», где разоблачает злодеяния правительства Второй империи. На острове с суровым климатом, обдуваемом ветрами со всех сторон, Гюго снова находится на связи со всем миром — выступает против войн, смертной казни, против рабства, поглощения Европой третьих стран. В 1869 году он председательствует в Конгрессе мира в Лозанне.

Вновь расцветает и литературный талант Гюго: сборники «Созерцание», книга II; «Песни улиц и лесов»), поэтический цикл «Легенда веков» (1859—1883).

В 1862 году выходит один из самых великих романов Гюго — «Отверженные"(Les Misérables, 1862), написанный как «рецепт исцеления буржуазного общества» и логическое продолжения «Собора Парижской Богоматери». Трилогию завершают «Труженики моря» (Les Travailleurs dela Mer, 1866). Гюго провозглашает, что теперь он — «республиканец навсегда»!

Иллюстрация к повести Виктора Гюго «Последний день приговорённого к смерти». 1853

Произведения уже зрелого, много понявшего в жизни романтика-республиканца читают до сих пор. У многих — десятки экранизаций и театральных постановок. Между тем, современники считали Гюго поверхностным писателем, не умеющим психологически проработать образы главных героев. «Вот — Ги де Мопассан — другое дело! Он может!» — восклицали они. Однако у творчества Гюго до сих пор много поклонников, которые любят не только прозу, но и переводят на все языки мира его стихи.

Совершенно отдельной книгой можно считать роман «Человек, который смеётся» (L'Homme, qui rit, 1869), главный герой которой — Урусус — философ, целитель, бродяга и мизантроп путешествует по миру вместе с волком Гомо, живя на выручку от представлений с участием воспитанника. Еще в детстве его лицо изуродовали разбойники, начертав на нем ножом «вечную улыбку». Главный герой проходит длинный путь от шута и философа до… лорда, выступающего в Парламенте.

Обложка первого издания романа «Девяносто третий год» Виктора Гюго. 1874

В 1874 году появляется книга Гюго «Девяносто третий год» (Quatrevingt-treize, 1874), повествующая о французской революции. А затем очень популярный сборник рассказов «Искусство быть дедом». Гюго и вправду был очень внимательным и заботливым дедом для своих внуков, хотя умудрялся и в 80 лет ходить на свидания с дамами.

При этом 50 лет его верной спутницей была любящая Жюльет Друэ. Она умерла в 1883 году, после этого «на покой» собрался и Виктор Гюго, написавший в своем дневнике: «Теперь мне недолго заслонять собой Солнце».

Похороны Виктора Гюго — прах Гюго везут в Пантеон, 1 июня 1885

В мае 1885 года Гюго заболел пневмонией и 22 мая — в день именин Жюльет — умер у себя дома. Похороны великого писателя вылились в демонстрацию всенародной любви.