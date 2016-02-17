19 февраля в Тбилиси должна состояться пятая встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции. Этот формат был придуман в 2012 году и, по словам занимавшего в то время пост министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу, должен был стать весомым фактором в жизни региона, насыщенным «геополитическим и геостратегическим значением». Не случайно некоторые эксперты называли его натоцентричным, учитывая, что Турция — член альянса, Грузия стремится вступить, а Азербайджан сотрудничает по разным направлениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустой

Но сегодня следует отметить, что повестка дня саммита заметно эволюционировала в сторону расширения. Если ранее стороны обсуждали аспекты выстраивания стратегического и экономического сотрудничества меду собой, например, ситуацию с реализацией проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, другие транспортно — логистические проекты в рамках «Шелкового пути», то ныне наблюдаются попытки создать еще несколько «треугольников»: Азербайджан-Иран-Турция, Азербайджан-Турция-Туркменистан и Азербайджан-Турция-Казахстан. По мнению нынешнего главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, они должны охватить «зоной общих интересов» Южный Кавказ, бассейны Средиземного и Черного морей и Каспия, чему Анкара «всегда придавала большое значение». Есть и другой геополитический проект, который вынашивала Анкара — превратить Азербайджан в «главные ворота для ЕС в Каспийский регион и Среднюю Азию». Как видим, во всех этих комбинациях из игры выводилась Армения, которую пытались зажать со всех сторон кольцом, а Иран, который находился под режимом санкций, рассматривался как ведомый. Понятно, что главным фактором формирования азербайджано-грузино-турецкого «сердечного согласия» является линия коммуникации, ориентированная на экспорт энергоресурсов Каспийского региона в Турцию, если иметь в виду трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и железной дороги Баку-Ахалкалаки-Карс.

Это накладывало отпечаток на внешнеполитический курс республик Закавказья. Так, Грузия на определенном этапе была объективно заинтересована в консервации карабахского конфликта, поскольку в противном случае коммуникации не проходили бы по ее территории. Но после снятия эмбарго с Ирана, что хронологически совпало с потрясениями на Ближнем Востоке, особенно в приграничных юго-восточных вилайетах Турции, перед Тбилиси стали открываться новые перспективы. Раньше Грузия являлась для Азербайджана только воротами в Турцию, теперь в этом качестве она может выступить и для Тегерана, обеспечивая транзит через свою территорию его энергоносителей в Европу, что качественно меняет соотношение сил в треугольнике Баку-Тбилиси-Анкара. Польский портал Defence24.pl отмечает, что иранцы ведут переговоры по вопросу экспорта природного газа в Центральную Европу и будто бы хотят для этой цели терминал СПГ в польском Свиноуйсьце и румынский порт в Констанце. Иранский посол в Грузии Аббас Талеб рассказал, что уже ведутся технические работы, направленные разрешить передачу природного газа из Ирана в Грузию. Что интересно, отмечает издание, Талеб не связывает вопрос транзита иранского газа в Европу с «Южным коридором», который относится к Азербайджану.

Тбилиси, как ранее отмечало ИА REGNUM, не нужно делать выбор между Москвой, Баку, Ереваном и Тегераном по принципу «или-или». Для него важно «и — и», чтобы закрепиться в качестве важнейшего регионального энергетического хаба, получая одновременно энергоресурсы из Азербайджана и Ирана, принимать участие в создании широкого транспортного коридора Север — Юг, который мог бы соединить Россию, Грузию, Армению и Иран. Участие Грузии сразу в двух альянсах, Грузия-Армения-Иран и Турция-Грузия-Азербайджан, заметно укрепляет ее геополитическое положение. На это остро отреагировал и реагирует Баку, которого волнуют переговоры министра энергетики Грузии Кахи Каладзе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и с Ираном. Каладзе заявлял о необходимости добиваться импорта российского и иранского газа, причем, в обоих случаях, как подчеркивал бакинский портал Haqqin. az, «фигурировала Армения». Вот и сейчас накануне саммита в Тбилиси министр отправился с официальным визитом в Тегеран, где он собирается рассмотреть вопросы сотрудничества в энергетической сфере. «То, что Иран в целом является очень важной и интересной страной, не новость, тем более после снятия финансовых санкций, — отметил Каладзе. — Ресурсы этой страны мы должны максимально использовать и сделать все для того, чтобы реализовать новые интересные проекты».

Речь идет не только о поставках энергоносителей, но и железнодорожном и автомобильном сообщении. Накануне поступили новости о том, что Тбилиси и Тегеран отказались от визового режима, и в конце февраля иранский авиаперевозчик ATA Airlines возобновит полеты в Грузию. В свою очередь генеральный директор Национальной иранской компании по экспорту газа (NIGEC) Алиреза Камели сообщил, что Иран через территорию Армении в начале апреля нынешнего года намерен поставить в Грузию 200 млн кубометров газа. Он уточнил, что Тбилиси «еще должен будет получить разрешение Армении на транзит через территорию этой соседней страны», что ставит перед грузинскими властями задачу выстраивания новой стилистики во взаимоотношениях с Ереваном. Нaqqin.az квалифицировал такие действия Грузии как «совместную с Ираном акцию против Азербайджана», а эксперты сейчас гадают, о чем все-таки теперь будут вести речь между собой главы МИД Турции, Азербайджана и Грузии, когда Москва, Тбилиси, Ереван и Тегеран стали активно продвигать свои интересы в Закавказье, блокируя возможности турецко-азербайджанского альянса.