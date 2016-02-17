Спустя более чем 450 лет после раскола британских христиан в Королевской часовне в лондонском дворце Хэмптон-корт вновь состоялось литургическое богослужение согласно латинскому обряду Католической церкви. Возглавили его глава Конференции католического епископата Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс и англиканский архиепископ Лондона Ричард Шартр. На службе присутствовало около 350 человек, а языком ее стал преимущественно латинский. Это событие вызвало по большей части одинаковую реакцию у британских как светских, так и религиозных изданий: Генрих VIII должен был тем вечером вертеться в гробу!

Иван Шилов ИА REGNUM Карты

Несомненно. С «легкой руки» кардинала Томаса Уолси, который ради строительства Хэмптон-корт разорил почти тридцать католических аббатств, дворец стал резиденцией Тюдоров, в качестве которого служил до 1760 года. В ноябре и декабре 1647 года здесь содержался в заточении Карл I, после казни которого резиденция перешла в собственность государства. Но в первую очередь Хэмптон-корт ассоциируется с Генрихом VIII, самым ненавистным британским монархом для католического мира, творцом раскола и создателем Англиканской церкви, которую он сам и возглавил. Католическая месса в его дворце и прозвучавшие латинские формулы — это как если бы в Мавзолее на Красной площади какой-нибудь викарный московский епископ отслужил православную литургию. Итальянский католический портал Vatican insider видит в происходящем событии тенденцию, признаки постепенного сближения двух Церквей, многие знаки чего обнаруживались в последние годы. Это и согласование отношения к социальным и политическим проблемам, в частности, по однополым бракам или наплыву в Европу беженцев, и законодательное разрешение членам британской королевской семьи вступать в брак с католиками, и возвращение в лоно Святого престола ряда влиятельных английских политиков.

Было и другое. 2013 год стал годом, когда спустя несколько дней после избрания папой Римским аргентинского кардинала Бергольо Англиканскую церковь возглавил Джастин Уэлби. Уже в середине июня того же года архиепископ Кентерберийский отправился с визитом в Ватикан. «Сегодняшняя встреча является возможностью, чтобы напомнить, что поиск единства христиан диктуется не практическими соображениями, но волей Господа Иисуса Христа, который сделал нас Своими братьями и сестрами, детьми Единого Отца, — заявил в приветственной речи Франциск. — Особенно важным для нас является продвижение христианских ценностей в мире, который порой ставит под сомнение некоторые из основ общества, как уважение к святости человеческой жизни и важность института семьи… Знаю, что Ваша Светлость особенно чувствительны к этим вопросам. Я также в курсе вашего желания содействовать процессу примирения и разрешения конфликтов между народами. Вы призвали власти найти мирное решение сирийского конфликта таким образом, какой бы гарантировал безопасность всего населения, включая меньшинства, среди которых не последнее место занимают древние местные христианские общины».

«Замечательное совпадение инаугураций» позволило New York Times сделать смелый вывод о скором преодолении раскола между англиканами и католиками. Издание отметило, что папа и архиепископ могут чувствовать себя «более непринужденно друг с другом, чем их предшественники», чьи отношения испортились после того, как Бенедикт XVI разработал «канонические хитрости» по заманиванию в лоно Римско-католической церкви диссидентов-англикан. Существуют точки соприкосновения: обе Церкви столкнулись с «кризисом христианской веры на материалистическом Западе». Есть ли доктринальные расхождения? Есть. Но о них ни Франциск, ни Уэлби на встрече предпочли не говорить, заключало издание. Что до тех, кто ищет экуменические сигналы, то оба лидера выступили «против экономической несправедливости, а также призвали к прекращению войны в Сирии». От себя добавим, что предпосылками для «смелого» прогноза можно считать уменьшение после Второй мировой войны антикатолических выпадов в Великобритании. Диалог между англиканами и католиками возобновился в 1960 году, когда архиепископ Джеффри Фишер посетил Рим (к слову, будучи в сане архиепископа Кентерберийского он открыл также и новую страницу отношений с Русской православной церковью, вступив в контакты с Московской патриархией, а не только РПЦЗ). Спустя 50 лет в Эдинбурге папа Римский Бенедикт XVI встретился с главой Англиканской церкви — королевой Елизаветой II, что стало первым посещением понтификом английской земли, начиная с середины XVI века. «Это настоящая духовная победа», — заявил тогда по итогам глава Зала печати Святого престола отец Федерико Ломбарди.

Но главную интригу «христианского модерна», как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2015 года закрутила британская католическая газета Catholic Herald. Она неожиданно поставила вопрос о том, кто станет главным защитником (и куратором) христиан на Ближнем Востоке, и дала на него еще более неожиданный ответ — будущий король Англии Карл III, которого мы сегодня знаем как принца Уэльского Чарльза. По мнению издания, у принца появилась «новая одержимость». Речь идет о преследованиях ближневосточных христиан. Поскольку ситуация здесь только ухудшается, защита верующих может стать доминантой правления будущего короля. Чарльз активно помогает египетским коптам, а также сирийским и иракским христианам. Принц чувствует глубокую духовную связь с православием. Он является глубоко религиозным человеком, продолжает издание. Когда он взойдет на трон, то будет, вероятно, наиболее богословски грамотным монархом Англии, его вера не ограничивается англиканством и не сводится к примитивной эзотерике, он также «очарован иудаизмом и исламом».

Вовсе не обязательно, что принц Чарльз после коронации вернет Англиканскую церковь в лоно Римско-католической церкви. Латинская месса в Хэмптон-корт состоялась 9 февраля, в промежутке между объявлением о встрече в Гаване папы Римского Франциска с патриархом Московским Кириллом и самим диалогом в аэропорту Хосе Марти. Две Церкви договорились не поднимать богословские вопросы, но сосредоточиться на том, ради чего и были созданы, а именно организации человеческого бытия и повседневной жизни людей на основе заповедей Христа и христианских ценностей. Что мешает любому британскому монарху, который придет на смену Елизавете II, принять и для себя эту формулу, быть католиком в частном порядке и всеми силами содействовать Англиканской церкви в вопросах, по которым Святой престол и Ламбетский дворец пришли к согласию? Как говорят в таких случаях французы, рourquoi pas.