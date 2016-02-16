После соглашения по ядерной программе Ирана и последующего снятия с этой ближневосточной страны санкций в информационную среду стали достаточно часто попадать данные о заинтересованности Тегерана в российских вооружениях. Кроме того, уже прошло больше месяца с начала поставок иранской армии зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМУ-2.

Флаг Ирана

И вот появилась информация о том, что приехавший 15 февраля в Россию министр обороны Ирана Хосейн Дехган будет обсуждать с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, вице-премьером Дмитрием Рогозиным и, возможно, даже с президентом России Владимиром Путиным вопрос приобретения вооружений на сумму более $8 млрд. По информации неназванных источников, Иран заинтересован в закупках ЗРК большого радиуса действия С-400, многофункциональных истребителей Су-30СМ, береговых комплексов «Бастион» (оснащены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Яхонт»), новейших учебно-боевых истребителей Як-130, вертолётов Ми-8/17, дизель-электрических подводных лодок проекта 877 и фрегатов. Вся перечисленная техника относится к разряду наиболее современной российской военной продукции и соответствует задаче перевооружения вооружённых сил Ирана, которые, несмотря на многочисленность, оснащены устаревшим оружием.

Особенно проблемными являются военно-воздушные силы страны — на вооружении имеются самые разные самолёты, как американские и французские, так и советские: сверхзвуковые перехватчики F-14, давно устаревшие истребители F-4 Phantom и F-5Tiger, Mirage-F1, истребители МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24МК, штурмовики Су-25 и тому подобное. В общей сложности численность авиапарка превышает 300 единиц, однако минимум 200 из этих машин должны быть списаны и заменены на новые, так как они уже никак не соответствуют современным условиям и авиации потенциальных противников (например, Саудовской Аравии). Послужить пока ещё могут МиГ-29, Су-24МК и Су-25, в ремонте которых (а, возможно, и частичной модернизации) Иран также заинтересован. Американские F-14, хоть и списаны из состава ВВС США, но пока тоже могли бы послужить, однако производитель не поможет Ирану в ремонте и модернизации этих машин.

Учитывая многофункциональность, выросшую боевую мощь и цену современных боевых самолётов, потребность Ирана в таких машинах, как Су-30, составляет не менее 100 машин, а в перспективе и больше. При заказе такого количества этих самолётов вполне допустимо развернуть лицензионное производство на территории заказчика (как уже сделала Индия, заказав в общей сложности 272 Су-30МКИ) — того, что это очень интересует иранских военных, они не скрывают.

Что касается систем ПВО — то здесь опыт сотрудничества уже есть: как выше сказано, Иран уже начал получать ЗРК С-300ПМУ-2, а в 2005—2006 годах Тегеран закупил в России ЗРК малого радиуса действия «Тор-М1». Оснащение ПВО Ирана таким мощнейшим средством, как С-400, может очень серьёзно повлиять на баланс сил в регионе. Одновременная поставка как истребителей Су-30СМ, так и С-400, позволит Ирану надёжно закрыть небо от основных потенциальных региональных противников — Саудовской Аравии и Турции. Получение же новых кораблей и современных противокорабельных ракет и вовсе даст серьёзное превосходство на море над любой из стран Персидского залива (некоторое преимущество имеется и сейчас).

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Помимо вышеуказанной информации, в течение этого года идёт обсуждение возможности закупки Ираном российских танков Т-90. Разные иранские военные и чиновники делают заявления, противоречащие друг другу, — то о том, что танк им интересен, то о том, что он им не нужен, так как разрабатывается собственный современный танк «Карар», якобы не уступающий по характеристикам российскому аналогу (что вызывает серьёзные сомнения). Тем не менее в последнем заявлении, сделанном 15 февраля заместителем командующего сухопутными войсками Ирана Кумарсом Хейдари, говорится о том, что Тегеран не отказался от идеи закупок Т-90, однако хочет при этом получить технологии его производства (опять-таки — как Индия). При этом замглавы «Уралвагонзавода» Алексей Жарич заявлял ранее, что готов развернуть сборочное производство Т-90 в Иране. Таким образом, вполне понятно, что современный «Карар» является лишь средством давления на переговорах с РФ. Вполне возможно, что лицензионное производство в Иране развернут, но при этом и заказ должен быть большим, например, хотя бы 500 танков. Учитывая устаревший танковый парк ВС Ирана — это количество не так уж и велико (из 1600 имеющихся танков только 480 можно с натяжкой назвать современными).

Таким образом, если с Ираном действительно удастся подписать такие крупные контракты, то портфель экспортных заказов российского ВПК может вырасти примерно на $10 млрд, а это почти на 20% больше, чем сейчас (на данный момент достигнут рекордный показатель $55 млрд). Учитывая устаревание практически всего парка иранской военной техники и необходимость в масштабных обновлениях, наряду с желанием получить лицензии на производство и технологии, делает Иран партнёром, который может стать чем-то наподобие «новой Индии». Напомним, что Индия является крупнейшим покупателем российского оружия — по данным ЦАМТО, в период с 2006 по 2013 год РФ поставила Индии оружия на $20 млрд.

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